300€ di sconto e prezzo al minimo storico: Roborock Qrevo Edge 2 Set crolla su Amazon a soli 599,99€. Stiamo parlando di uno dei robot aspirapolvere più innovativi del 2026, capace di infilarsi dove nessun altro arriva grazie a un’altezza di appena 7,98 cm e una torretta LiDAR che scompare dentro la scocca. Un’opportunità che difficilmente si ripresenterà a questo livello di prezzo.

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Roborock Qrevo Edge 2 Set: il robot più sottile del mercato che non rinuncia a nulla

La caratteristica che distingue il Roborock Qrevo Edge 2 Set dalla concorrenza è immediatamente visibile: appena 7,98 cm di altezza, raggiunti grazie a un sistema LiDAR retrattile che si abbassa nella scocca quando necessario. Non è un compromesso tecnico, è un’evoluzione progettuale che permette di pulire sotto divani e mobili dove i modelli tradizionali si fermano davanti.

La potenza di aspirazione HyperForce da 25.000 Pa rappresenta un salto netto rispetto al modello precedente (fermo a 18.500 Pa): capelli fini, polvere profonda nei pavimenti in legno e detriti ostinati vengono sollevati con facilità. Un dato che, abbinato al basso profilo, rende questo robot particolarmente efficace anche negli ambienti più difficili.

Chi convive con animali o capelli lunghi troverà nel sistema Dual Anti-Tangle una risposta concreta al problema dei grovigli: il pennello principale DuoDivide è composto da due rulli paralleli con spirali convergenti che guidano attivamente i capelli verso le estremità, prevenendo l’accumulo. Il sistema è certificato SGS e TÜV ed è in grado di gestire capelli fino a 40 cm di lunghezza, lavorando in sinergia con la spazzola laterale FlexiArm Arc, che si estende intelligentemente per raggiungere angoli e battiscopa con precisione algoritmica.

Per il lavaggio, i due panni rotanti esercitano una pressione fino a 8N sul pavimento e si sollevano automaticamente sui tappeti. La tecnologia DirTect monitora i livelli di sporco in tempo reale, regolando intensità e numero di passate nelle zone più contaminate. I panni vengono poi igienizzati nella stazione base con acqua riscaldata fino a 80°C, eliminando batteri e odori senza intervento manuale.

Il sistema di riconoscimento ostacoli Reactive AI identifica ed evita oltre 280 tipologie di oggetti, anche di dimensioni ridotte (a partire da 3 cm). La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a 190 minuti di autonomia continuativa, sufficiente per abitazioni di grandi dimensioni. A completare il quadro: mappatura multi-piano, compatibilità con il protocollo Matter, funzione SmartPlan per modalità di pulizia personalizzate e la curiosa funzione di videochiamata bidirezionale per monitorare e interagire con gli animali domestici da remoto.

Specifiche tecniche principali:

Altezza: 7,98 cm con LiDAR retrattile

7,98 cm con LiDAR retrattile Aspirazione: 25.000 Pa (HyperForce)

25.000 Pa (HyperForce) Autonomia: fino a 190 minuti (batteria 5.200 mAh)

fino a 190 minuti (batteria 5.200 mAh) Lavaggio panni: fino a 80°C nella stazione base

fino a 80°C nella stazione base Riconoscimento ostacoli: oltre 280 tipologie

oltre 280 tipologie Superamento soglie: fino a 4 cm

fino a 4 cm Rumorosità: 63 dB

63 dB Colorazioni disponibili: Bianco e Nero

-33% al minimo storico: i dettagli dell’offerta che vale 300€

Roborock Qrevo Edge 2 Set (colorazione Nero) è disponibile su Amazon.it a 599,99€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 899,99€: uno sconto del 33% che si traduce in un risparmio reale di 300€. Uscito a maggio 2026, questo è il prezzo più basso mai registrato da quando il prodotto è disponibile sul mercato italiano. Un minimo storico che difficilmente si era visto su un robot di questo livello a così poca distanza dal lancio.

Il set include: robot aspirapolvere, stazione multifunzionale completa con sacchetto antipolvere e serbatoi acqua separati, panni mocio, rampa di accesso, cavo di alimentazione e documentazione.

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