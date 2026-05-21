Chi dice che per avere un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia premium sia necessario spendere cifre superiori ai 1000€? Roborock sfida questa convinzione con un’offerta eccezionale sul suo Qrevo Curv 2 Pro, un dispositivo che ridefinisce le aspettative per la pulizia domestica automatizzata. Con una potenza di aspirazione sbalorditiva e una tecnologia di lavaggio a vapore, questo modello si posiziona al vertice della categoria. L’opportunità di acquistarlo con uno sconto di ben 500€ lo trasforma da un sogno per pochi a una possibilità concreta per molti. Analizziamo da vicino le caratteristiche che lo rendono un vero e proprio top di gamma e i dettagli di questa promozione imperdibile.

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Roborock Qrevo Curv 2 Pro: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Roborock Qrevo Curv 2 Pro non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia completo progettato per offrire prestazioni senza compromessi. Il suo punto di forza principale è l’incredibile potenza di aspirazione di 25.000 Pa, un valore che lo colloca ai vertici del mercato e che garantisce una pulizia profonda su qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi, rimuovendo polvere, detriti e peli di animali con estrema efficacia. La tecnologia Zero-Grovigli integrata previene l’attorcigliamento di capelli e peli attorno alle spazzole, riducendo al minimo la manutenzione.

Ma la vera innovazione risiede nel sistema di lavaggio. Il Qrevo Curv 2 Pro utilizza un sistema di lavaggio con acqua calda a 100°C, in grado non solo di sciogliere le macchie più ostinate, ma anche di sterilizzare i pavimenti, garantendo un livello di igiene superiore. Le doppie spazzole rotanti assicurano una copertura omogenea e una pulizia accurata anche lungo i bordi e negli angoli. La navigazione è affidata a un sofisticato sistema LDS LiDAR retrattile, che mappa con precisione l’ambiente e permette al robot, alto solo 7,98 cm, di infilarsi agilmente sotto mobili e letti.

La dotazione è completata da una stazione base multifunzionale che automatizza l’intero processo:

Svuotamento automatico della polvere.

della polvere. Lavaggio automatico dei panni con acqua calda.

dei panni con acqua calda. Asciugatura dei panni per prevenire odori e batteri.

dei panni per prevenire odori e batteri. Rifornimento automatico del serbatoio d’acqua del robot.

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Questa promozione rappresenta un’occasione unica per portarsi a casa un dispositivo di fascia altissima a un prezzo da fascia media. Il Roborock Qrevo Curv 2 Pro è attualmente disponibile su Amazon, venduto e spedito dal negozio ufficiale Roborock Official EU, a un prezzo eccezionale. Il prezzo di listino di 1.299€ scende a soli 799€, con un risparmio netto di 500€, che corrisponde a uno sconto del 38%.

Si tratta di un prezzo estremamente competitivo, che rende il Roborock Qrevo Curv 2 Pro una delle scelte più convenienti nella sua categoria, considerando le specifiche tecniche offerte. L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e, come spesso accade per sconti di questa entità, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. Per chi cerca il massimo della tecnologia per la pulizia domestica, questa è un’opportunità da cogliere al volo.

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