300€ di sconto non bastano: Roborock Qrevo Curv 2 Flow va ancora più giù su Amazon, raggiungendo un prezzo che non si era mai visto prima d’ora. Chi cercava il momento giusto per portarsi a casa uno dei robot aspirapolvere lavapavimenti più avanzati del mercato, lo ha trovato: la combinazione di coupon e codice sconto porta il risparmio totale a livelli davvero eccezionali rispetto al prezzo di listino di 899€. Analizziamo nel dettaglio perché questo dispositivo merita tutta l’attenzione che sta ricevendo.

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow: il rullo SpiraFlow che riscrive le regole del lavaggio

Roborock Qrevo Curv 2 Flow non è il solito aggiornamento incrementale. Il cuore pulsante di questo robot è il sistema SpiraFlow: un rullo motorizzato extra-largo da 270 mm che ruota a 220 RPM con una pressione verso il basso di 15 N, ovvero 2,5 volte superiore rispetto al modello Qrevo Curv originale. Otto punti di idratazione distribuiscono acqua pulita sull’intera larghezza del rullo in modo uniforme, mentre un raschiatore di precisione convoglia l’acqua sporca nel serbatoio di scarico: il risultato è un lavaggio sempre fresco, ciclo dopo ciclo, senza contaminazione incrociata.

Sul fronte dell’aspirazione, 20.000 Pa HyperForce affrontano qualsiasi sfida, dai tappeti a pelo alto ai residui nelle fughe del pavimento. Nei test di pulizia profonda dei tappeti, il Curv 2 Flow ha raggiunto un tasso di rimozione dell’87%, una performance nettamente sopra la media. La spazzola principale DuoDivide in gomma registra poi uno straordinario 0% di grovigli con capelli lunghi, un dato eccezionale se si considera che la media del settore si attesta attorno al 21%.

Per i pavimenti misti, il sistema Roller Shield solleva il rullo fino a 15 mm e lo copre fisicamente non appena rileva un tappeto, impedendo qualsiasi trasferimento di umidità sulle fibre. Le principali specifiche tecniche in sintesi:

Navigazione: PreciSense LiDAR con mappatura in tempo reale

PreciSense LiDAR con mappatura in tempo reale Obstacle avoidance: Reactive AI con luce strutturata e telecamera RGB, oltre 200 tipi di ostacoli rilevati

Reactive AI con luce strutturata e telecamera RGB, oltre 200 tipi di ostacoli rilevati Auto-pulizia stazione: lavaggio mop a 75°C , asciugatura a 55°C , doppia rotazione a 720°

lavaggio mop a , asciugatura a , doppia rotazione a 720° Dustbin interno: 325 ml (20% in più rispetto al modello precedente)

325 ml (20% in più rispetto al modello precedente) Assistente vocale: “Hello, Rocky” funzionante anche offline

“Hello, Rocky” funzionante anche offline SmartPlan 3.0 con riconoscimento AI dello sporco e ripassatura automatica del mop

con riconoscimento AI dello sporco e ripassatura automatica del mop Videochiamata in tempo reale e monitoraggio animali domestici integrati

in tempo reale e monitoraggio animali domestici integrati Certificazione TÜV ETSI EN 303 645 per la sicurezza IoT

L’integrazione con Alexa, Google Assistant e persino l’app per Apple Watch rende la gestione del Qrevo Curv 2 Flow estremamente versatile. La compatibilità con la Multifunctional Dock 4.0 completa il pacchetto: svuotamento automatico in sacchetto sigillato, ricarica del serbatoio acqua del robot e ciclo completo di pulizia e asciugatura del rullo, tutto in autonomia.

Minimo storico: -47% su Amazon con coupon e codice sconto

Ecco i numeri che contano davvero. Il prezzo di partenza su Amazon.it è già sceso a 599€, ma non finisce qui:

Coupon da 50€ da attivare direttamente sulla pagina prodotto

da attivare direttamente sulla pagina prodotto Codice sconto TTANDROID5 da inserire al checkout

da inserire al checkout Prezzo finale: 474,99€ invece di 899€ di listino

Il risparmio totale supera i 420€, con uno sconto che si avvicina al 47% sul prezzo originale. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per Roborock Qrevo Curv 2 Flow, un’opportunità difficile da ignorare per chi è alla ricerca di un robot aspirapolvere lavapavimenti di fascia alta senza spendere una cifra spropositata. L’offerta è venduta e spedita da Roborock Official EU tramite Amazon, con tutta la garanzia del caso. La promozione base è attiva fino al 26 giugno 2026, ma a prezzi simili la disponibilità può cambiare rapidamente.

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