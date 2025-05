Roborock, leader a livello mondiale nella robotica domestica, ha annunciato oggi l’arrivo sul mercato italiano di due nuovi robot aspirapolvere. Di Roborock Qrevo S5V vi abbiamo parlato in questo articolo, mentre su queste pagine vi parliamo di Roborock Q7 M5, un robot entry-level che nonostante il prezzo ridotto offre una valida serie di soluzioni.

Roborock Q7 M5

Con Roborock Q7 M5 il noto brand ha voluto offrire un prodotto accessibile a tutto in termini di tecnologia e budget, senza per questo rinunciare a qualità e prestazioni. La potenza di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa garantisce un’ottima pulizia su qualsiasi superficie e la tecnologia anti-groviglio assicura una ridotta manutenzione da parte dell’utente finale.

La spazzola principale è realizzata in gomma e setole per raccogliere peli e capelli anche dai tappeti, e grazie al raschietto chiamato JawScrapers per via della forma dei suoi denti, simili a quelli di uno squalo, pettina via lo sporco raccolto riducendo drasticamente il rischio che si formino grovigli di peli e capelli. La spazzola laterale, con design ad arco per ridurre la formazione di grumi di sporco, convoglia verso il centro polvere e sporco presenti sul pavimento.

La navigazione è particolarmente efficiente grazie alla tecnologia PreciSense, che esegue una scansione a 360 gradi con la tecnologia LiDAR, creando mappe dettagliate per realizzare dei percorsi ottimizzati di pulizia. In questo modo il robot risulta efficiente fin dalla prima pulizia, seguendo percorsi evoluti, a differenza di altri modelli economici che eseguono una navigazione a volte completamente casuale.

Roborock Q7 M5 è anche in grado di lavare il pavimento, con un panno in microfibra che può essere bagnato con tre livelli di flusso d’acqua e rimuove lo sporco sul pavimento, al fine di ottenere una pulizia ancora più precisa. All’interno del robot trova posto un contenitore per la polvere dalla capacità di 400 ml, combinato con il serbatoio dell’acqua dalla capacità di 270 ml, sufficienti per pulire grandi spazi in maniera semplice ed efficace.

Le dimensioni compatte del nuovo robot aspirapolvere lo rendono ideale anche per chi ha poco spazio in casa ma vuole comunque dotarsi di un dispositivo in grado di pulire in maniera intelligente la propria abitazione. Molto interessante la possibilità di ricaricare la batteria nelle ore notturne, o in quelle fasce orarie dove l’energia elettrica è più conveniente, per risparmiare in bolletta.

Tra le tecnologie mutuate dai modelli più costosi troviamo la pulizia del pavimento nel verso delle fughe, per risultato più precisi, zone vietate per saltare le aree dove non volete che il robot passi, aumento automatico della potenza di aspirazione sui tappeti e mappatura multilivello fino a 4 piani.

Offerta di lancio

Roborock Q7 M5 è disponibile su Amazon e sullo store ufficiale al prezzo di 249,99 euro. Fino al 25 maggio però potete approfittare della promozione di lancio e portarlo a casa, nella colorazione nera o in quella bianca, a soli 199,99 euro.