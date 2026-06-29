Roborock Q7 M5 a meno di 150€? Sì, avete letto bene. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti con 10.000 Pa di potenza HyperForce e navigazione LiDAR PreciSense tocca oggi il suo prezzo più basso del periodo su Amazon, con uno sconto che supera il 37% sul prezzo di listino. Un’occasione che raramente si vede su un prodotto di questo calibro, soprattutto considerando che il trend recente lo aveva mantenuto ben al di sopra di questa soglia. Analizziamo insieme perché vale ogni centesimo.

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Roborock Q7 M5: potenza, precisione e anti-groviglio in meno di 10 cm di altezza

Chi ha animali in casa sa quanto possa essere frustrante trovare peli ovunque, aggrovigliati nelle spazzole del robot dopo pochi minuti di utilizzo. Roborock Q7 M5 risolve questo problema alla radice con il doppio sistema anti-groviglio composto dalla spazzola principale JawScrapers Comb e da una spazzola laterale dedicata, entrambe certificate TÜV Rheinland. La ventola ad alta aspirazione riesce a raccogliere fino al 95% dei peli, senza i blocchi tipici dei modelli concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Il cuore pulsante del dispositivo è il motore HyperForce da 10.000 Pa, una potenza non comune in questa fascia di prezzo, capace di aspirare detriti anche dai tappeti più fitti e dalle fughe tra le piastrelle. La navigazione è affidata al sistema PreciSense LiDAR a 360°, che costruisce mappe dettagliate dell’ambiente e memorizza fino a tre piani distinti, con personalizzazione per zone vietate e programmazioni separate per ogni area della casa. Il tutto gestibile tramite l’app Roborock, compatibile anche con Amazon Alexa e Google Assistant.

Le specifiche tecniche più rilevanti in sintesi:

Potenza aspirazione: 10.000 Pa HyperForce

10.000 Pa HyperForce Serbatoio polvere: 400 ml / Serbatoio acqua: 270 ml (modulo unico estraibile)

400 ml / 270 ml (modulo unico estraibile) Batteria: 2.900 mAh, autonomia fino a 180 minuti in modalità standard

2.900 mAh, autonomia fino a in modalità standard Rumorosità: soli 60 dB in modalità lavaggio

soli in modalità lavaggio Mappatura: LiDAR PreciSense, fino a 3 piani memorizzati

LiDAR PreciSense, fino a 3 piani memorizzati Lavaggio: elettronico con 3 livelli d’acqua regolabili da app

elettronico con regolabili da app Modalità DEEP+ per la pulizia profonda delle superfici più ostinate

per la pulizia profonda delle superfici più ostinate Auto Boost automatico sui tappeti

Particolarmente interessante è la modalità DEEP+ per il lavaggio: rallenta i movimenti e suddivide i percorsi con maggiore precisione, trasformando la pulizia a umido da una semplice passata in qualcosa di molto più efficace. Il panno in microfibra esercita una pressione costante sul pavimento, ottimizzando la raccolta dello sporco superficiale.

Per ulteriori dettagli:

Meno di 150€ sul prezzo più basso del periodo: i dettagli dell’offerta

Su Amazon.it, venduto direttamente da Roborock Official EU e spedito da Amazon Fulfillment, Roborock Q7 M5 (versione Bianco) è disponibile a 149,98€, contro un prezzo di listino di 239,99€. Si tratta di uno sconto di circa 37%, pari a un risparmio di 90€ esatti. Il prezzo attuale è il più basso registrato nel periodo recente, in discesa rispetto al trend delle ultime settimane. Con la disponibilità immediata e la spedizione Prime, non c’è motivo di aspettare.

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