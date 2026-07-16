576,29€ per un aspirapolvere lavapavimenti che pulisce con il vapore a 180 °C? Roborock F25 Ultra non smette di sorprendere, e stavolta lo fa con quello che sembra essere il prezzo più basso mai visto su Amazon. Chi aspettava il momento giusto per portarsi a casa questa macchina da pulizia tre-in-uno probabilmente non troverà condizioni migliori di queste: lo sconto supera abbondantemente il 27% già registrato in precedenza, e il risparmio rispetto al prezzo di listino è davvero considerevole. Vediamo perché vale ogni centesimo.

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Roborock F25 Ultra: vapore, acqua calda e aspirazione da 22.000 Pa in un unico dispositivo

Roborock F25 Ultra non è il solito lavapavimenti senza fili. È il primo aspirapolvere wet & dry sul mercato di massa a integrare contemporaneamente tre tecnologie di pulizia distinte: acqua fredda per la routine quotidiana, acqua calda a 86 °C tramite la tecnologia WaveFlow per lo sporco ostinato (certificata TÜV SÜD con un tasso del 100% di efficacia contro l’olio da cucina), e vapore a 180 °C tramite VaporFlow, erogato da 6 ugelli angolati a 48° con una portata di 2.000 mg al minuto. Il vapore scioglie macchie secche e solidificate senza prodotti chimici, in un solo passaggio.

La potenza di aspirazione raggiunge i 22.000 Pa (22 kPa) con una pressione di 33N, valori che lo collocano in cima alla categoria. A gestire il tutto in tempo reale c’è il sensore DirTect, che adatta automaticamente la potenza di aspirazione e il dosaggio del detergente in base alla quantità di sporco rilevato.

Sul fronte della maneggevolezza, il sistema SlideTech 2.0 sfrutta doppi motori brushless con controllo AI indipendente su ciascuna ruota, rendendo i movimenti fluidi sia in avanti che in curva. La struttura lay-flat consente di inclinare il dispositivo fino a 180°, raggiungendo gli spazi sotto mobili e letti con una luce minima di soli 13 cm, e una piccola rotella posteriore permette di operare sdraiati senza perdere potenza.

Da segnalare il sistema anti-groviglio JawScrapers, con doppio raschietto a denti di squalo a 30° e 141 denti a pettine: nei test SGS ha registrato un tasso di 0% di capelli aggrovigliati, azzerando la manutenzione manuale del rullo. Le spazzole laterali da 1 mm permettono di pulire fino ai battiscopa, mentre il LED frontale aiuta a individuare i detriti anche in scarsa illuminazione.

La base multifunzione, compatta rispetto alla concorrenza, si occupa di lavare e asciugare il rullo in autonomia dopo ogni sessione: lavaggio a 90 °C + asciugatura a 95 °C in soli 5 minuti (modalità rapida) oppure in 30 minuti in modalità silenziosa sotto i 53 dBA. L’app Roborock per iOS e Android consente di programmare sessioni, regolare acqua e aspirazione e persino guidare manualmente il dispositivo sotto i mobili dallo smartphone via Wi-Fi.

Riepilogo delle specifiche chiave:

Potenza aspirazione: 22.000 Pa / 33N

22.000 Pa / 33N Modalità pulizia: acqua fredda, acqua calda 86 °C (WaveFlow), vapore 180 °C (VaporFlow)

acqua fredda, acqua calda 86 °C (WaveFlow), vapore 180 °C (VaporFlow) Serbatoio acqua pulita: 1 litro

1 litro Autonomia: fino a 60 minuti (modalità Eco), fino a 410 m² con una carica

fino a 60 minuti (modalità Eco), fino a con una carica Anti-groviglio: JawScrapers doppio raschietto (SGS: 0% tangling)

JawScrapers doppio raschietto (SGS: 0% tangling) Trazione: SlideTech 2.0, doppi motori brushless AI

SlideTech 2.0, doppi motori brushless AI Inclinazione: lay-flat fino a 180°

lay-flat fino a 180° Connettività: Wi-Fi + app Roborock (iOS/Android)

Prezzo ai minimi: ecco quanto si risparmia su Amazon

Su Amazon Roborock F25 Ultra è disponibile oggi a 576,29€ rispetto al prezzo di listino ufficiale di 799€: significa un risparmio di oltre 222€, con uno sconto che supera il 28%. Si tratta del livello di prezzo più basso mai registrato per questo prodotto, sceso sensibilmente al di sotto anche delle promozioni precedenti. La spedizione è gestita da Amazon con i tempi tipici del servizio Prime. Non ci sono accessori extra inclusi oltre alla base multifunzione già in dotazione, ma tutto il necessario per iniziare a usarlo subito è già nella confezione.

Per non perdersi le prossime occasioni come questa, vale la pena iscriversi a PrezziTech, il canale Telegram dedicato alle migliori offerte tech in tempo reale, e a ErroriBomba per intercettare errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto.

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