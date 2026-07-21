Roborock lancia in Italia una novità pensata per la pulizia efficiente della casa: al debutto Roborock F25 Steam, la nuova lavapavimenti per umido e secco studiata per unire la maneggevolezza di una scopa senza fili alla forza igienizzante del vapore ad alta temperatura. Vediamo cosa è in grado di fare e scopriamo l’offerta di lancio.

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Roborock F25 Steam rivoluziona la pulizia a vapore con la sua maneggevolezza

Il punto di forza di Roborock F25 Steam è la tecnologia VaporFlow, che emette un flusso costante di vapore ad alta temperatura (fino a 180°C). Questo sistema scioglie all’istante lo sporco più difficile, come macchie d’olio e cera, senza bisogno di detersivi chimici e con un tempo di riscaldamento di soli 60 secondi.

Come accennato, la lavapavimenti è progettata per la massima maneggevolezza: il baricentro ribassato aumenta la stabilità e la rende leggera da muovere. Grazie alla tecnologia FlatReach 2.0, si inclina completamente a 180° e si distende in orizzontale senza perdere potenza di aspirazione, riuscendo a infilarsi sotto letti e divani con il suo profilo di soli 12,5 cm. I movimenti sono fluidi grazie a uno snodo con raggio di sterzata a 70°, mentre la spazzola pulisce a filo muro arrivando a meno di 1 mm dalle pareti. Sulla testina è presente anche una luce blu integrata che illumina il pavimento in modo radente, mettendo in evidenza la polvere più sottile e nascosta.

Per quanto riguarda la manutenzione, il sistema anti-groviglio JawScrapers riduce gli interventi manuali. Speciali lame a forma di denti di squalo rimuovono peli e capelli dal rullo mentre è in funzione, portando il tasso di aggrovigliamento allo 0%. Inoltre, il serbatoio dell’acqua sporca separa i residui solidi da quelli liquidi attraverso un modulo rimovibile, facilitando lo svuotamento ed evitando blocchi.

In modalità ECO, Roborock F25 Steam offre fino a 80 minuti di autonomia, sufficienti per coprire superfici fino a 660 metri quadrati. È dotata di un serbatoio per l’acqua pulita da 1000 ml e di un dosatore automatico che eroga il detergente in modo intelligente. Il sensore DirTect, invece, riconosce lo sporco sul pavimento e regola in autonomia il flusso d’acqua e l’aspirazione, che può raggiungere i 25.000 Pa. Infine, lo schermo integrato e la barra luminosa reattiva permettono di monitorare in tempo reale lo stato dell’apparecchio, inclusi i progressi della pulizia e la prontezza del vapore.

Prezzo e offerta di lancio della nuova lavapavimenti Roborock

Roborock F25 Steam è disponibile all’acquisto in Italia al prezzo consigliato di 589 euro, sia sul sito ufficiale sia presso altri rivenditori (come Amazon). Fino al 9 agosto 2026 è possibile approfittare dell’offerta di lancio, che consente di acquistare la nuova lavapavimenti a 459 euro, con uno sconto di 130 euro. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso.

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