Ogni anno il Prime Day di Amazon trasforma pochi giorni di luglio nel momento migliore per acquistare elettrodomestici intelligenti, e questa edizione 2026 non fa eccezione. Roborock, uno dei marchi più affermati nel settore della pulizia domestica tecnologica, ha scelto di allargare la finestra delle promozioni ben oltre il perimetro canonico dell’evento, aprendo le offerte già il 15 giugno e mantenendole attive fino al 26 giugno 2026. Una scelta che premia chi vuole valutare con calma e non è costretto a decidere in fretta sotto la pressione dei consueti due giorni di saldi. Gli sconti raggiungono il 50% su diversi modelli, coprendo sia i robot aspirapolvere sia le soluzioni manuali, e coinvolgono fasce di prezzo molto diverse, dalle proposte più accessibili fino ai top di gamma.

Tra i prodotti che meritano particolare attenzione in questa tornata ci sono due lavapavimenti manuali wet&dry, ovvero Roborock F25 GT e Roborock F25 Ultra. Sono dispositivi pensati per chi ama avere il pieno controllo della pulizia, senza affidarsi a un robot, e vuole uno strumento capace di affrontare in modo deciso sia la polvere sia le macchie più resistenti. Le offerte su entrambe scattano a partire dal 16 giugno. Ecco tutto quello che dovete sapere prima di scegliere.

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Roborock F25 GT, raggiunge dove gli altri non arrivano

Il punto di partenza per capire F25 GT è il problema che risolve, ovvero come pulire davvero bene quegli spazi stretti e bassi che qualsiasi lavapavimenti tradizionale non riesce a raggiungere. La risposta di Roborock si chiama FlatReach: un sistema che permette al corpo della lavapavimenti di piegarsi fino a 180 gradi, abbassandosi a un profilo di appena 12,5 centimetri di altezza. Basta inclinare lo strumento e il rullo scivola senza difficoltà sotto letti, divani, cassettoni e mobili bassi, nelle zone dove la polvere si accumula mese dopo mese lontana dalla portata di scopa e mop tradizionali, e dove anche i robot faticano ad arrivare in modo efficace.

Una volta in posizione, F25 GT lavora con numeri importanti. La forza di aspirazione di 20.000 Pa è abbinata a una velocità di rotazione del rullo di 450 giri al minuto, con una pressione di 20N che garantisce un contatto costante e deciso con il pavimento. Il risultato è una pulizia profonda che non si limita allo sporco superficiale, ma aggredisce anche i residui più ostinati incrostati nella superficie. A questo si aggiunge il rullo JawScrapers, una tecnologia con lame a denti di squalo progettate per tagliare e raccogliere peli e capelli invece di avvolgerli attorno al rullo, portando il tasso di groviglio allo zero. Per chi convive con animali o persone dai capelli lunghi, è un dettaglio che trasforma la manutenzione da seccatura periodica a operazione quasi superflua.

PRIME DAY ⭐️ Roborock F25 GT è in offerta a 179,00 € (dal 16 giugno), con un risparmio di 120 € rispetto al prezzo di listino. è in offerta a(dal 16 giugno), con un risparmio di 120 € rispetto al prezzo di listino. Vedi l’offerta su Amazon

Roborock F25 Ultra, quando serve qualcosa in più del solo lavaggio

Se F25 GT eccelle nella mobilità e nella copertura degli spazi difficili, F25 Ultra porta una proposta diversa e più ambiziosa, puntando su una combinazione tecnologica inedita per questa categoria. È la prima lavapavimenti wet&dry di Roborock a unire il vapore e l’acqua calda in un unico ciclo di pulizia, due strumenti che insieme permettono di sciogliere lo sporco grasso e le incrostazioni più tenaci senza doverle strofinare a lungo, e di igienizzare la superficie in modo che va ben oltre quello che un semplice passaggio con acqua fredda può ottenere.

La potenza di aspirazione cresce rispetto al modello GT, arrivando a 22.000 Pa, per una capacità di raccolta ancora più efficace su liquidi e detriti di qualsiasi tipo. Anche F25 Ultra è equipaggiata con le lame JawScrapers, che mantengono il rullo libero da peli e capelli garantendo prestazioni costanti nel tempo senza dover fermarsi a pulire meccanicamente le spazzole. La combinazione di vapore e acqua calda aggiunge poi un valore concreto sul piano igienico, perché elimina batteri e allergeni che la sola umidità non scalfirebbe. È la scelta giusta per chi vuole andare oltre la pulizia estetica e puntare a una superficie davvero sanificata, soprattutto in cucina dove i residui di grasso si accumulano in modo ostinato, o nelle case con bambini piccoli che giocano a terra.

PRIME DAY ⭐️ Roborock F25 Ultra è in offerta a 599,00 € (dal 16 giugno), con un risparmio di 200 € rispetto al prezzo di listino. è in offerta a(dal 16 giugno), con un risparmio di 200 € rispetto al prezzo di listino. Vedi l’offerta su Amazon

Non finisce qui, le offerte Roborock del Prime Day continuano

F25 GT e F25 Ultra sono solo due delle proposte che Roborock ha messo in campo per questo Prime Day. La campagna promozionale, attiva fino al 26 giugno, copre anche buona parte dei robot aspirapolvere e lavapavimenti del catalogo, con sconti che in alcuni casi superano i 500 euro. Tra i modelli in promozione trovate Saros 20 Set, Qrevo S Pro, Qrevo Curv 2 Flow e Qrevo Edge 2, per chi cerca una soluzione completamente autonoma invece di una manuale. Continuate a seguirci per tutti i dettagli sulle offerte Roborock disponibili in questi giorni.

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