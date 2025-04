Roborock ha annunciato un nuovo aggiornamento firmware che estende il supporto al protocollo Matter su alcuni dei suoi modelli di punta. Un passo deciso verso una smart home più integrata e facile da gestire, grazie alla compatibilità con piattaforme come Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e altre ancora.

Più interoperabilità, meno barriere: cosa cambia con Matter

Il protocollo Matter, sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance (CSA), è pensato per semplificare la comunicazione tra dispositivi smart home di marchi diversi. Roborock, tra i primi ad adottarlo, conferma così il proprio impegno nell’interoperabilità, con l’obiettivo di rendere la gestione dei dispositivi ancora più fluida, sicura e centralizzata.

L’aggiornamento sarà distribuito tra il 1° e il 10 aprile 2025 (fuso orario USA) e riguarderà i seguenti modelli:

Roborock S8 MaxV Ultra – firmware 02.37.88

– firmware 02.37.88 Roborock Saros Z70 – firmware 02.40.92

– firmware 02.40.92 Roborock Saros 10 / 10R – firmware 02.32.44

– firmware 02.32.44 Roborock Qrevo Curv / Edge – firmware 02.26.02

– firmware 02.26.02 Roborock Qrevo Master – firmware 02.27.40

Con questo aggiornamento, sarà possibile controllare i robot Roborock compatibili direttamente tramite l’app Casa su iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV, HomePod o Mac, sfruttando comandi vocali come: “Ehi Siri, pulisci la cucina” o creando automazioni personalizzate, ad esempio “pulisci il soggiorno ogni giorno alle 14:00”.

I dispositivi aggiornati sono certificati con il marchio “Funziona con Apple Home”, che garantisce l’integrazione nativa con l’ecosistema Apple. Per configurare e controllare localmente i dispositivi è necessario un iPhone con iOS 18.4 o un iPad con iPadOS 18.4, oppure un hub domestico come HomePod o Apple TV aggiornato.

Compatibilità totale e aggiornamenti futuri

Grazie a Matter, i robot aspirapolvere Roborock possono dialogare facilmente anche con altri dispositivi smart di diversi produttori, senza problemi di compatibilità o configurazioni complesse. L’esperienza utente diventa così più semplice e reattiva.

Va comunque considerato che le funzionalità disponibili possono variare in base al modello e alla piattaforma utilizzata. Per questo motivo, Roborock continuerà a migliorare il supporto a Matter con aggiornamenti regolari, in collaborazione con i principali ecosistemi smart home.

In arrivo il supporto per altri modelli

Il supporto a Matter sarà presto esteso anche ai modelli Roborock S8 Max Ultra e Qrevo Slim, con ulteriori dispositivi in arrivo nei prossimi mesi. Una strategia che consolida il ruolo di Roborock come punto di riferimento nell’innovazione della robotica domestica.