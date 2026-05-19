Ring porta finalmente un aggiornamento significativo alla propria gamma di telecamere da esterno, lanciando la Spotlight Cam di seconda generazione e la Floodlight Cam di seconda generazione. Si tratta dei veri successori dei modelli originali lanciati nel 2017, e il salto tecnologico più evidente riguarda la risoluzione video: entrambe adottano il formato Retinal 2K a 2560×1440 pixel, uno standard che fino a poco tempo fa era prerogativa dei modelli premium del marchio.

I preordini in Italia sono aperti dal 13 maggio 2026, con prezzi a partire da 169,99 euro per la Spotlight Cam e 199,99 euro per la Floodlight Cam.

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Caratteristiche tecniche e differenze tra i due modelli

La Spotlight Cam (2ª generazione) è la soluzione più compatta delle due, pensata per installazioni flessibili grazie alla doppia modalità di alimentazione: può funzionare con batteria o tramite presa elettrica, nella versione Plug-In. Uno degli elementi più interessanti del nuovo design è il doppio vano batteria, compatibile con la nuova batteria ricaricabile a sgancio rapido ultra (Quick Release Ultra Battery Pack), che semplifica notevolmente la sostituzione. In alternativa, la telecamera supporta pannelli solari compatibili.

Dal punto di vista ottico, offre un campo visivo di 140° in orizzontale e 80° in verticale, due faretti LED integrati da 550 lumen complessivi (un aumento rispetto ai 300 lumen della precedente generazione), visione notturna, audio bidirezionale e sirena da 85 dB attivabile da remoto. La connessione avviene tramite Wi-Fi a 2,4 GHz, con una banda minima raccomandata da Ring di 5 Mbit/s in upload per la visione in 2K e 12 Mbit/s per la qualità ottimale. La certificazione IP65 garantisce protezione da polvere e agenti atmosferici. Le spedizioni partiranno dal 19 giugno 2026.

La Floodlight Cam (2ª generazione) è invece il modello pensato per ambienti più ampi come ingressi carrabili, giardini e grandi superfici esterne. Richiede un’installazione cablata a 110-240 Volt, ma in compenso offre una luminosità decisamente superiore: i due faretti orientabili erogano complessivamente 2.000 lumen, con un incremento di 200 lumen rispetto alla generazione precedente.

Il rilevamento del movimento si estende su un angolo di 270 gradi grazie al sensore PIR integrato, mentre il supporto multi-posizione consente il montaggio sia a parete sia a soffitto. Anche questo modello include audio bidirezionale, sirena remota e visione notturna, con le stesse specifiche video 2K e la medesima certificazione IP65. Le spedizioni sono previste a partire dal 3 giugno 2026.

Entrambe le telecamere supportano uno zoom digitale fino a 6x e sono disponibili nei principali mercati europei, tra cui Italia, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi, oltre che negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Come di consueto nell’ecosistema Ring, alcune funzionalità avanzate richiedono un abbonamento Ring Home a pagamento: tra queste il riconoscimento di persone e veicoli, la cronologia video, la Live View continua e la gestione avanzata delle registrazioni su cloud. Senza abbonamento è comunque possibile accedere al video in diretta e ricevere notifiche, ma le registrazioni salvate non sono disponibili.

Con questi due nuovi modelli, Ring porta il formato 2K nella fascia di prezzo intermedia, relegando il Full HD a uno standard ormai superato per la propria gamma outdoor, mentre i modelli Pro continuano a occupare la fascia alta con video fino a 4K.

Disponibili all’acquisto su Amazon: Spotlight Cam e Floodlight Cam 2K

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