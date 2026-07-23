Negli ultimi due anni la gamma F25 di Roborock si è moltiplicata a un ritmo che definire rapido è quasi riduttivo: si è partiti da un modello base, poi sono arrivate le varianti Combo, ACE, ACE Pro e infine Ultra, ciascuna con una propria combinazione di aspirazione, acqua calda e automazioni.

Abbiamo seguito quasi tutta questa evoluzione, e da circa un anno F25 Ultra è la lavapavimenti che usiamo ogni giorno in un ambiente domestico comune. Questo ci mette in una posizione comoda per giudicare l’ultima arrivata, Roborock F25 Steam, senza cadere nell’errore più comune quando si parla di questa gamma: confonderla con il modello base o con la Ultra, perché la posizione che occupa nel catalogo è precisa e diversa da entrambe.

Questo nuovo modello porta il vapore, una tecnologia finora riservata al modello di punta, su un dispositivo pensato per costare meno ma senza rinunciare del tutto alle prestazioni. Il risultato, dopo un paio di settimane di utilizzo, è un prodotto con un’identità piuttosto chiara: non è la lavapavimenti più completa della gamma, ma su un fronte specifico, quello dell’aspirazione pura, batte a sorpresa anche il modello superiore.

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Design e dotazione della Roborock F25 Steam

Chi conosce già la famiglia F25 riconoscerà immediatamente la linea: corpo snello, serbatoi posizionati in basso vicino al rullo, baricentro ribassato per la stabilità. La base è larga 316 mm e profonda 353 mm, mentre l’unità da impugnare misura 265 x 246 mm alla base e raggiunge circa 1,1 metri di altezza con il manico montato: non è un dispositivo compatto in senso assoluto, ma resta nella media della categoria.

Sotto al corpo lavora un rullo singolo motorizzato con lame JawScrapers integrate, che a detta di Roborock azzerano il problema dei grovigli di peli e capelli: nella nostra prova quotidiana, con un gatto che perde pelo tutto l’anno, è la funzione che abbiamo apprezzato di più perché elimina davvero la pulizia manuale del rullo a fine giornata. La batteria è a celle a sacchetto, una scelta tecnica che Roborock non pubblicizza molto ma che di solito garantisce una gestione termica migliore rispetto alle classiche celle cilindriche. Il serbatoio dell’acqua pulita ha una capacità di 1.000 ml, quello dell’acqua sporca si ferma invece a circa 720 ml e integra un separatore automatico tra parte solida e parte liquida.

In confezione è presente tutto ciò che serve per utilizzarla fin da subito con anche un flaconcino da 125 ml di detergente studiato appositamente per le lavapavimenti (ovvero non schiumogeno).

Tecnologia a vapore e prestazioni di lavaggio

Il cuore del prodotto è la tecnologia VaporFlow, alimentata da una caldaia da 285 W capace di portare il vapore a 180 °C con un flusso continuo di 2.200 mg/min, erogato con un angolo di uscita di 48° e attivabile in appena 60 secondi dall’avvio. Nella pratica il vapore ammorbidisce cera, grasso e residui incrostati senza bisogno di detergenti aggiuntivi, e sulle macchie vecchie la differenza rispetto a un lavaggio a freddo è netta: abbiamo lasciato seccare volutamente una macchia di caffè per 48 ore, e il passaggio a vapore l’ha sciolta senza dover insistere con passate multiple, cosa che con acqua fredda avrebbe richiesto tempo e più di un tentativo.

A gestire l’intensità della pulizia c’è il sensore DirTect, che analizza in tempo reale il livello di sporco sul pavimento e regola di conseguenza aspirazione e flusso d’acqua, così da non sprecare risorse su un pavimento già pulito e concentrare la potenza dove serve davvero. Per i liquidi versati, come latte o succhi, la modalità Spugna assorbe tutto in una sola passata evitando il ricorso alla carta assorbente, mentre nei nostri test cronometrati la pulizia igienizzante di un appartamento di circa 70 m² ha richiesto poco più di 10 minuti con lavaggio standard, saliti a meno di 20 minuti includendo anche un passaggio a vapore su tutta la superficie.

Aspirazione, autonomia e un dettaglio che non tutti notano

La potenza di aspirazione dichiarata è di 25.000 Pa, sostenuta da una pressione verso il basso di 33 N e da un rullo che ruota a 450 giri al minuto. Qui vale la pena una precisazione che aiuta a inquadrare bene il prodotto: F25 Ultra, il modello di punta della gamma, dichiara ufficialmente 22.000 Pa; F25 Steam, quindi, aspira nominalmente di più della Ultra, un dettaglio che racconta bene la logica dietro questo modello: meno complessità termica (niente acqua calda durante il lavaggio attivo), ma aspirazione spinta al massimo.

Sull’autonomia, Roborock dichiara fino a 80 minuti in modalità ECO, con una copertura teorica fino a 660 m² a singola carica: un dato che va letto correttamente, perché è riferito specificamente alla modalità meno energivora, con potenza di aspirazione ridotta. Nel nostro utilizzo quotidiano, con le modalità che usiamo davvero, i tempi cambiano parecchio: oltre un’ora restando in Eco, circa 50 minuti in Auto e appena 23 minuti se si tiene il vapore sempre attivo, che resta la funzione che consuma più energia in assoluto. Per una pulizia domestica normale, comunque, anche la modalità vapore basta per completare più stanze con una sola carica.

Ergonomia, ingombri e un limite reale sotto ai mobili

Grazie alla tecnologia FlatReach 2.0 il corpo si reclina fino a un’apertura di 180°, restando in aspirazione anche quando è completamente orizzontale, con un’altezza minima dichiarata di 12,5 cm pensata per passare sotto letti e divani. Nella nostra casa, però, questa altezza minima si è rivelata più teorica che pratica in un punto preciso: la zona dove sono alloggiati rullo e serbatoio dell’acqua è leggermente più spessa rispetto al resto del corpo, e questo è bastato a impedirci di far passare l’unità sotto il mobile basso della cucina, per una manciata di millimetri. Chi ha arredi particolarmente ribassati farebbe bene a controllare le misure prima dell’acquisto, invece di fidarsi solo del dato dichiarato.

La testina gira su uno snodo a 70°, utile per aggirare gambe di tavoli e sedie senza dover spingere con forza, e la pulizia lungo pareti e battiscopa arriva a meno di 1 mm dal bordo. Una luce blu radente illumina polvere fine e briciole poco visibili sui pavimenti scuri, mentre display e barra luminosa sul corpo mostrano in tempo reale modalità attiva, stato del vapore e livello di sporco rilevato, senza bisogno di aprire l’app per capire cosa stia facendo la macchina.

Autopulizia e igiene alla base

A fine sessione basta riportare l’unità sulla base e avviare il ciclo di autopulizia: il rullo viene lavato prima con vapore a 180 °C e poi con acqua calda a 95 °C, con due opzioni di asciugatura, rapida in 5 minuti o silenziosa in 30. Un erogatore automatico di detergente gestisce il dosaggio per circa 30 giorni di utilizzo regolare con una sola ricarica. Roborock dichiara una rimozione batterica superiore al 99,9999% e una rimozione degli allergeni pari o superiore al 99,9%, sia durante la pulizia a vapore sul pavimento che durante l’autolavaggio del rullo alla base. Un ente certificatore esterno, TÜV SÜD, ha inoltre testato la modalità vapore su un pavimento in legno massello simulando cinque anni di utilizzo (18.000 passate) senza riscontrare rigonfiamenti, deformazioni o crepe.

Cosa manca rispetto a F25 Ultra (e perché non è un problema per tutti)

Per capire davvero questo modello serve guardarlo in relazione alla Ultra, non come sostituto ma come alternativa con priorità diverse. Roborock F25 Ultra aggiunge il lavaggio ad acqua calda a 86 °C in combinazione con il vapore, ruote motorizzate che assistono la spinta durante l’uso e la possibilità di programmare pulizia e asciugatura da app, con controllo più completo del dispositivo da remoto. F25 Steam rinuncia a tutte queste automazioni: si spinge a mano senza assistenza motorizzata, l’acqua calda entra in gioco solo nella fase di autopulizia alla base e non durante il passaggio sul pavimento, e l’app resta utile principalmente per aggiornamenti firmware e monitoraggio dei consumabili.

Sorprendentemente, però, il risultato finale sul pavimento è molto simile tra i due modelli. Chi cerca soprattutto efficacia di pulizia e non ha bisogno delle funzioni di comodità in più, si trova davanti a un compromesso decisamente più che accettabile.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di listino della Roborock F25 Steam è 589 euro, ma al momento in cui scriviamo è disponibile a 459 euro su Amazon e sullo store ufficiale Roborock, promozione di lancio valida fino al 9 agosto, nella sola colorazione Black. Per confronto, Roborock F25 Ultra si trova solitamente tra i 600 e gli 800 euro a seconda delle offerte del momento: un divario che, alla luce di quanto vicine siano le prestazioni di pulizia reale, rende F25 Steam una proposta particolarmente interessante durante il periodo promozionale.

Il bilancio finale è positivo: Roborock F25 Steam colma uno spazio che nella gamma Roborock mancava, quello di una lavapavimenti (nonché Wet & Dry) a vapore senza le automazioni più costose della Ultra. Pulisce a fondo, in tempi ragionevoli, e a un prezzo che, almeno fino al 9 agosto, è difficile ignorare.

Scheda tecnica

Specifica Valore Tecnologia vapore VaporFlow™, 180 °C Potenza caldaia 285 W Flusso vapore 2.200 mg/min Angolo di uscita vapore 48° Tempo di attivazione vapore 60 secondi Potenza di aspirazione 25.000 Pa Pressione verso il basso 33 N Rotazione rullo 450 giri/min Sensore intelligente DirTect (regola aspirazione e acqua in base allo sporco) Batteria a celle a sacchetto Autonomia dichiarata (modalità ECO) 80 minuti Copertura dichiarata per carica (modalità ECO) fino a 660 m² Autonomia reale, modalità Eco oltre 60 minuti Autonomia reale, modalità Auto ~50 minuti Autonomia reale, con vapore attivo ~23 minuti Tempo pulizia 70 m² (lavaggio standard) ~9 minuti Tempo pulizia 70 m² (con ciclo vapore) meno di 20 minuti Serbatoio acqua pulita 1.000 ml Serbatoio acqua sporca ~720 ml, separazione solido/liquido automatica Altezza minima da reclinato (FlatReach® 2.0) 12,5 cm Angolo di reclinazione 180° Rotazione testina 70° Pulizia da bordo/parete < 1 mm Tasso di aggrovigliamento rullo (JawScrapers®) 0% Autolavaggio rullo, fase vapore 180 °C Autolavaggio rullo, fase acqua 95 °C Asciugatura rullo 5 min (rapida) / 30 min (silenziosa) Rimozione batteri (vapore su pavimento e autolavaggio) > 99,9999% Rimozione allergeni (vapore su pavimento) ≥ 99,9% Erogatore detergente automatico ~30 giorni per ricarica Certificazione pavimenti in legno 0 danni, TÜV SÜD (test equivalente a 5 anni/18.000 passate) Dimensioni unità 265 x 246 x 1.096 mm Dimensioni unità con base 316 x 353 x 1.156 mm Colorazione disponibile Black Prezzo di listino 589 € Prezzo di lancio (fino al 9 agosto) 459 €

Pro: Vapore a 180 °C efficace anche su macchie secche di vecchia data;



Aspirazione da 25.000 Pa, superiore anche a quella di F25 Ultra;



Sensore DirTect e sistema anti-groviglio JawScrapers riducono manutenzione e sprechi;



Certificazione TÜV SÜD sulla sicurezza per i pavimenti in legno. Contro: Lo spessore nella zona rullo/acqua limita il passaggio sotto ai mobili più bassi;



Niente ruote motorizzate, niente acqua calda durante il lavaggio attivo, niente controllo o programmazione da app come su F25 Ultra.

Voto finale: 8.5

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