Xiaomi ha presentato in Cina il Mijia Portable Electric Shaver Pro Straight Handle Multi-Effect Edition, un rasoio elettrico portatile che arriverà su Xiaomi Youpin con una campagna di crowdfunding a partire dal 2 dicembre alle 10:00 ora locale, al prezzo di 329 yuan (circa 44 euro, circa 47 dollari).

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Prezzo e crowdfunding

Il nuovo modello si colloca a metà della gamma già a listino sulla piattaforma: costa più dei 249 yuan (circa 33 euro) del Mijia Electric Shaver, ma resta molto lontano dai 699 yuan (circa 93 euro) del Mijia Electric Shaver Pro Set. Quest’ultimo include nella confezione una base di ricarica wireless multifunzione, il regolabasette, il tagliapeli per il naso e un cofanetto regalo. Per ora il lancio riguarda il mercato cinese.

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Motore da 8.500 giri al minuto e testina brevettata

Rispetto agli altri modelli Mijia, la novità ha un manico dritto e sottile con corpo in lega, ottenuto per microfusione di precisione attraverso 15 lavorazioni e proposto nelle finiture Glacier Silver e Twilight Gray. La testina monta una rete in MIM (metal injection molding) dalla superficie ondulata: le scanalature curve guidano i peli verso lame concave, che li trattengono prima di tagliarli. Xiaomi ha brevettato questa struttura avvolgente, anche se le lame in MIM sono ormai diffuse sui rasoi del marchio.

Dietro la testina lavora un motore da 8.500 giri al minuto, affiancato da un chip che legge la densità della barba e regola potenza e velocità in tempo reale, in modo da adattarsi alle zone più folte invece di procedere a velocità costante. Secondo i dati ufficiali, l’area e l’efficienza di rasatura crescono di circa il 48% rispetto al precedente S600, il taglio ad alta frequenza arriva fino a circa 3 milioni di colpi al minuto e il chip controlla la barba circa 100 volte al secondo.

Il porta-lame oscilla di 10 gradi per lato e segue la mandibola e la zona attorno alle labbra senza obbligare a correggere la presa. Sulla superficie ci sono circa 600.000 microsfere ad alta densità, che migliorano la scorrevolezza sulla pelle di circa il 31,5%, mentre la rete in acciaio a basso contenuto di nichel serve a limitare le irritazioni.

Fino a 60 giorni di autonomia e uso sotto l’acqua

Il rasoio funziona sia a secco sia a umido, e la certificazione IPX8 permette di sciacquarlo interamente sotto l’acqua corrente. Protezione, testina e corpo sono uniti da attacchi magnetici, perciò smontarlo per la pulizia risulta semplice. La batteria integrata garantisce fino a 60 giorni di utilizzo, calcolati su un minuto di rasatura al giorno. La ricarica completa richiede circa due ore tramite la porta Type-C e, se l’energia finisce, si può continuare a radersi con il cavo collegato.

Nella confezione c’è una custodia portatile con scomparti separati per il regolabasette e il tagliapeli per il naso.

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