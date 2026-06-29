Lo sconto supera il 21% e porta Proscenic F10 Pro a uno dei prezzi più competitivi mai visti su Amazon. Chi è alla ricerca di un aspirapolvere senza fili che lavi anche i pavimenti, senza dover acquistare due dispositivi separati, difficilmente troverà un’offerta migliore in questo momento. Vediamo perché questo 3-in-1 merita tutta l’attenzione.

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Proscenic F10 Pro: aspira, lava e si autopulisce senza sforzo

Proscenic F10 Pro non è il solito aspirapolvere senza fili. Qui si parla di una macchina che combina tre funzioni distinte in un unico passaggio: aspirazione, lavaggio e asciugatura dei pavimenti duri. Il sistema lavora con acqua pulita in circuito separato, e la spazzola ruota a 550 giri al minuto garantendo una potenza di aspirazione di 6 kPa in modalità Max, sufficiente ad attaccare anche le macchie più ostinate di sugo o olio.

Tre le modalità operative disponibili:

Smart Mode : rileva il livello di sporco e regola autonomamente potenza e flusso d’acqua

: rileva il livello di sporco e regola autonomamente potenza e flusso d’acqua Max Mode : massima potenza per lo sporco ostinato

: massima potenza per lo sporco ostinato Suction Mode: aspirazione rapida, ideale per i liquidi

La caratteristica che fa davvero la differenza rispetto alla concorrenza è la pulizia edge-to-edge: la testina riesce a lavorare rasente ai bordi e negli angoli, eliminando i peli degli animali e i detriti che di solito sfuggono agli aspirapolveri tradizionali. Un vantaggio enorme per chi vive con cani o gatti.

La spazzola autopulente si attiva con un solo pulsante: acqua pulita scorre attraverso il rullo e il tubo, eliminando residui e cattivi odori senza smontare nulla. Il sistema di separazione solido-liquido nel serbatoio dell’acqua sporca riduce il rischio di intasamenti e semplifica lo svuotamento. Il serbatoio dell’acqua pulita da 650 ml garantisce fino a 90 m² di pulizia continua, mentre quello dell’acqua sporca da 500 ml fa il suo lavoro senza intoppi.

Il sistema di autopropulsione è un altro punto di forza: la macchina si muove praticamente da sola in avanti, riducendo lo sforzo fisico grazie anche al peso contenuto di soli 4,2 kg. Il display LED touchscreen mostra in tempo reale lo stato della batteria, il livello dell’acqua e la modalità attiva. La guida vocale è disponibile anche in italiano, rendendo tutto ancora più immediato.

Specifiche degne di nota:

Batteria : 6×2.600 mAh, autonomia fino a 30 minuti

: 6×2.600 mAh, autonomia fino a Filtro HEPA lavabile

lavabile Rumorosità : inferiore a 76 dB

: inferiore a Garanzia: 2 anni (store ufficiale)

Nella confezione sono inclusi corpo principale, maniglia, base di ricarica, adattatore, spazzola per la pulizia, soluzione detergente e manuale in italiano.

Prezzo al minimo: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di Proscenic F10 Pro è fissato a 229€, ma su Amazon è sceso a soli 179€, con uno sconto di 50€ pari al 22%. Si tratta del prezzo più basso registrato in questo periodo per questo modello, un’occasione concreta per portarsi a casa un elettrodomestico versatile e di qualità senza spendere una fortuna.

L’offerta è disponibile su Amazon.it con spedizione Prime e reso garantito. Non è escluso che il prezzo possa risalire nei prossimi giorni, quindi vale la pena approfittarne finché è disponibile.

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