C’è un periodo dell’anno in cui rendere la propria abitazione più intelligente costa molto meno, ed è quello che ruota attorno al Prime Day di Amazon. SwitchBot, realtà specializzata nei sistemi di robotica domestica basati sull’intelligenza artificiale, si presenta a questa scadenza con un catalogo di sconti tra i più generosi della sua storia recente. La selezione tocca ambiti diversissimi, dalle serrature biometriche ai purificatori d’aria, dai quadri digitali artistici fino a un robot ideato per offrire compagnia, con tagli di prezzo che possono raggiungere il 50%. Il periodo promozionale corre dal 23 al 26 giugno 2026, una manciata di giorni durante i quali vale la pena soffermarsi a riflettere su quale dispositivo possa rispondere alle esigenze della propria casa.

L’elemento che contraddistingue la proposta di questo brand è la sua ricchezza. Non si parla di un singolo articolo scontato, bensì di un insieme di apparecchi progettati per coprire bisogni assai differenti, dalla protezione dell’abitazione al comfort di tutti i giorni, senza dimenticare la cura estetica e l’aspetto affettivo. Vi guidiamo dunque tra le offerte più interessanti, esaminandole una per una con tutte le specifiche e i prezzi scontati, reperibili sia su Amazon sia sul sito ufficiale del marchio. Iniziamo dall’articolo più avveniristico dell’intera proposta.

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SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo, la serratura che legge il vostro volto

A dominare questa rassegna di sconti è senza dubbio SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo, una serratura intelligente che l’azienda presenta come la prima al mondo aggiornabile in grado di fondere il riconoscimento facciale tridimensionale con l’autenticazione attraverso le vene del palmo. Sotto questa descrizione che sembra uscire da un romanzo futuristico opera una tecnologia concreta e raffinata, poiché il meccanismo si basa su 30.000 punti di mappatura del viso a infrarossi, su una scansione evoluta del palmo e su una crittografia di grado bancario, con una percentuale d’errore dichiarata di appena lo 0,0001%.

Nella pratica quotidiana, tutto ciò si concretizza in un accesso sicuro e totalmente senza contatto, che si completa in meno di un secondo. Niente più chiavi da rovistare in borsa, niente più codici da digitare al gelo, perché è sufficiente avvicinarsi alla porta e farsi identificare. La confezione racchiude la serratura Lock Ultra, il tastierino Keypad Vision Pro e l’Hub Mini predisposto per lo standard Matter, il protocollo universale grazie al quale i dispositivi smart possono dialogare a prescindere dalla casa produttrice. La serratura si integra perciò agevolmente in un impianto domotico preesistente, offrendo fino a 19 differenti vie di sblocco, una flessibilità che concede a ciascuno di optare per il sistema che preferisce.

Tra gli aspetti più apprezzabili figura la facilità d’installazione, dato che Lock Ultra Vision Pro si adatta alla maggioranza delle porte esistenti senza pretendere modifiche, eliminando una delle remore più frequenti all’acquisto di una serratura intelligente. A completare il tutto intervengono la tecnologia FastUnlock per uno sblocco veloce, il funzionamento silenzioso e un sistema ad alimentazione tripla che promette fino a nove mesi di autonomia. Chi cerca una soluzione più agile e conveniente può ripiegare sulla versione Lock Ultra Vision Combo, che mantiene il riconoscimento facciale in tre dimensioni rinunciando però alla lettura del palmo.

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SwitchBot AI Art Frame, il quadro digitale che muta col tempo

Cambiando radicalmente prospettiva, ci imbattiamo in uno dei prodotti più estrosi del listino, vale a dire AI Art Frame, una cornice digitale che introduce l’arte su misura tra le mura di casa. La sua singolarità scaturisce dalla fusione tra una tecnologia di visualizzazione pregiata, lo schermo E Ink Spectra 6, e l’inventiva resa possibile dall’intelligenza artificiale. Chi la utilizza può generare o rielaborare immagini convertendole in opere artistiche personali, partendo da semplici frasi descrittive oppure dai propri scatti, trasformando un attimo qualunque dell’esistenza in un dipinto irripetibile da mettere in mostra.

L’attrattiva di AI Art Frame risiede proprio in questa abilità di rinnovare senza sosta ciò che propone, agli antipodi rispetto all’immobilità di una stampa tradizionale. Lo schermo E Ink vanta inoltre il pregio di essere riposante per la vista e di assorbire pochissima energia, tanto che la cornice arriva a promettere fino a due anni di autonomia con una singola ricarica, una cifra impensabile per qualunque display retroilluminato. La produzione delle immagini, è opportuno chiarirlo, si serve dell’accesso al modello NanoBanana tramite le API di Google, sebbene SwitchBot tenga a sottolineare che ciò non implica alcuna partnership ufficiale né collaborazione di marchio con NanoBanana o Google.

Disponibile in tre formati, da 7,3, 13,3 e 31,5 pollici, AI Art Frame permette la visualizzazione tanto in verticale quanto in orizzontale e si fa notare per una pregiata cornice in alluminio che le consente di armonizzarsi con grazia in ogni tipo di arredamento. È uno di quegli oggetti che coniugano la funzione decorativa a quella tecnologica, donando alla casa intelligente un tocco di espressione artistica perennemente cangiante. In sconto per il Prime Day troviamo i due formati più contenuti, i più indicati per una scrivania, una mensola o una parete di modeste dimensioni.

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SwitchBot Standing Circulator Fan, l’aria fresca diventa smart

Con la calura ormai imminente, un valido diffusore d’aria si trasforma in un alleato irrinunciabile, e SwitchBot Standing Circulator Fan conduce questa famiglia di prodotti nel regno della domotica. Si tratta di un ventilatore a colonna pensato per offrire una corrente d’aria flessibile e confortevole nella vita di ogni giorno, ma con una marcia in più che lo distingue dagli esemplari classici, ossia il comando intelligente attraverso l’app SwitchBot e l’integrazione nell’ecosistema del marchio.

Vuol dire, concretamente, che potrete calibrare il flusso d’aria, predisporre programmazioni orarie e soprattutto mettere in comunicazione il diffusore con gli altri apparecchi SwitchBot per generare automazioni più articolate e pronte a reagire. Si può immaginare, per fare un esempio, di azionare il ventilatore automaticamente non appena un sensore termico rileva che l’ambiente ha varcato una determinata soglia, oppure di pianificarne lo spegnimento graduale durante le ore di sonno. L’impostazione a piantana lo rende adatto a una moltitudine di ambienti, dalle camere ai soggiorni, dagli uffici domestici alle aree comuni, ovunque sia apprezzato un raffrescamento silenzioso e di facile gestione.

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SwitchBot KATA Friends, il robot che vi fa compagnia

Tra le idee più originali e lungimiranti dell’intero assortimento risplende SwitchBot KATA Friends, un prodotto che si allontana dalla mera funzionalità per inoltrarsi nel territorio della compagnia emotiva. Parliamo di un robot dal corpo morbido, vivificato dall’intelligenza artificiale e ideato per rispondere, interagire e diventare parte integrante della vita di chi lo ospita in casa. È la dimostrazione di come lo sguardo di SwitchBot si spinga ben al di là del semplice controllo dei dispositivi, abbracciando il concetto di un’intelligenza artificiale provvista di corpo, capace cioè di esprimersi tramite una presenza tangibile.

KATA Friends nasce per regalare calore e personalità, andando assai oltre ciò che si pretende da una normale automazione domestica. Il suo proposito esplicito è quello di concorrere a plasmare un ambiente casalingo che risulti più reattivo, espressivo e personale, qualcosa che ricordi più una presenza viva che un elettrodomestico. È innegabilmente un prodotto di nicchia, e il suo prezzo lo colloca nella parte alta del catalogo, ma rappresenta una delle scommesse più intriganti del marchio sull’avvenire della robotica affettiva. Va precisato che, diversamente dagli altri dispositivi, KATA Friends è ottenibile esclusivamente sul sito ufficiale di SwitchBot.

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SwitchBot Bot rechargeable, il piccolo automatore tuttofare

A suggellare la rassegna incontriamo un dispositivo che sintetizza alla perfezione lo spirito delle origini di SwitchBot, vale a dire Bot rechargeable, il minuscolo robot premi-pulsanti che ha reso celebre il marchio. Il principio alla base è tanto elementare quanto ingegnoso, poiché questo congegno è capace di automatizzare quasi ogni interruttore o tasto fisico della casa, senza necessitare di alcun lavoro sull’impianto elettrico. Lo si posiziona sopra il pulsante da comandare, e il risultato è immediato.

Una volta sistemato, Bot rechargeable permette di pilotare a distanza, mediante l’app, il dispositivo associato, di impostare programmazioni orarie, di creare automazioni o di affidarsi ai comandi vocali. È la soluzione ideale per restituire una seconda vita intelligente a elettrodomestici e apparecchi sprovvisti di connettività, dalla macchina del caffè al datato interruttore della luce, rendendoli manovrabili da lontano. Grazie alla batteria ricaricabile incorporata e alla forma compatta, costituisce uno dei sistemi più economici e diretti per iniziare a costruire una casa intelligente, ed è esattamente per questo che il suo prezzo già ridotto, ulteriormente sforbiciato dallo sconto del 31%, ne fa un acquisto quasi obbligato per chi si affaccia per la prima volta alla domotica.

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Disponibilità e considerazioni conclusive

Le offerte SwitchBot per il Prime Day 2026 saranno attive dal 23 al 26 giugno, sia sullo store ufficiale di Amazon sia sul portale del marchio. È utile rammentare che i prezzi ribassati diventeranno operativi soltanto dal 23 giugno, perciò non resta che annotare la data in agenda per non lasciarsi scappare le promozioni più allettanti.

Quel che emerge dalla proposta SwitchBot è la compattezza di una visione, perché tutti questi prodotti, per quanto lontani tra loro, condividono la stessa concezione di una casa intelligente che non si accontenta dell’automazione fredda, ma sa farsi più protetta, più agevole, più gradevole e persino più affettuosa. Dalla serratura che vi identifica in volto al robot che vi tiene compagnia, attraversando la cornice che reinventa l’arte e il minuscolo Bot che ravviva i vostri apparecchi, esiste per davvero una proposta per ogni esigenza e ogni capacità di spesa. Il consiglio, come sempre, è di ponderare con attenzione quali tra questi dispositivi sappiano inserirsi al meglio nella vostra routine, approfittando dei quattro giorni di sconti per fondare o estendere il vostro ecosistema domestico intelligente. Per il quadro esaustivo di tutte le promozioni si possono consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale SwitchBot e lo store Amazon del marchio.

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