L’arrivo del caldo spesso costringe a compromessi: o un ventilatore potente ma rumoroso, o un modello silenzioso ma poco efficace. Il Philips Ventilatore a Torre Serie 5000 (CX5535/11) rompe questo schema, offrendo un equilibrio perfetto tra prestazioni e comfort acustico. Oggi, grazie a un’ottima offerta su Amazon, questo dispositivo diventa un acquisto quasi obbligato per chi cerca qualità senza spendere una fortuna. Con uno sconto secco del 30%, il prezzo scende a un livello davvero interessante, rendendolo una delle migliori opzioni nella sua categoria. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un prodotto da non lasciarsi sfuggire.

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Philips serie 5000: potenza, design e aromaterapia in un unico dispositivo

Il Philips Ventilatore a Torre Serie 5000 si distingue immediatamente per il suo design elegante e moderno. Con un’altezza di 105 cm e una finitura in grigio scuro, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, dall’ufficio al salotto. Ma non è solo una questione estetica. Il cuore di questo dispositivo è un motore da 40W capace di generare un flusso d’aria potente, fino a 2230 m³/h, garantendo una circolazione efficace anche in stanze di medie e grandi dimensioni. La funzione di oscillazione automatica contribuisce a distribuire l’aria fresca in modo uniforme, eliminando le zone di calore stagnante.

La versatilità è uno dei suoi punti di forza. Gli utenti possono scegliere tra 3 diverse velocità e 3 modalità operative (Normale, Brezza Naturale e Notte) per personalizzare l’esperienza di raffrescamento in base alle proprie esigenze. La modalità Notte, in particolare, riduce progressivamente la velocità della ventola e il rumore, assicurando un sonno tranquillo. Il controllo è reso semplice e immediato grazie al telecomando incluso, che permette di gestire tutte le funzioni a distanza, compreso il timer per programmare lo spegnimento automatico. Una caratteristica unica e molto apprezzata è la compatibilità con l’aromaterapia: è infatti possibile aggiungere oli essenziali per profumare l’ambiente mentre lo si rinfresca, un plus non comune in questa fascia di prezzo.

Riassumendo le specifiche principali:

Altezza: 105 cm

105 cm Potenza: 40W

40W Flusso d’aria massimo: 2230 m³/h

2230 m³/h Velocità: 3 impostazioni

3 impostazioni Modalità: 3 (Normale, Brezza Naturale, Notte)

3 (Normale, Brezza Naturale, Notte) Funzioni extra: Oscillazione automatica, timer, telecomando, compatibilità con aromaterapia

Oscillazione automatica, timer, telecomando, compatibilità con aromaterapia Rumorosità: Progettato per un funzionamento silenzioso

Un prezzo rinfrescante: l’offerta su Amazon in dettaglio

L’aspetto più interessante di oggi è senza dubbio il prezzo. Il Philips Ventilatore a Torre Serie 5000 (CX5535/11) è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale. Il prezzo di listino, solitamente di 99,99€, scende a soli 69,99€, permettendo un risparmio netto di 30€. Si tratta di uno sconto del 30%, una percentuale significativa per un prodotto di marca Philips con queste caratteristiche.

L’offerta è valida per la colorazione grigio scuro e, come spesso accade su Amazon, potrebbe essere soggetta a variazioni di prezzo o a esaurimento scorte. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità, specialmente per gli abbonati al servizio Prime. A questo prezzo, il ventilatore Philips si posiziona come una scelta estremamente competitiva, offrendo funzionalità premium, come il supporto all’aromaterapia e un’elevata silenziosità, a un costo da prodotto di fascia media.

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