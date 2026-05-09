Il momento giusto per abbandonare lo spazzolino manuale è finalmente arrivato. Philips Sonicare Serie 3100, nella sua conveniente confezione con doppio manico, crolla al suo minimo storico su Amazon, con uno sconto impressionante del 55%. Questa offerta trasforma un dispositivo per l’igiene orale avanzata in un acquisto quasi obbligato per chiunque desideri migliorare la salute di denti e gengive senza spendere una fortuna. La confezione (modello HX3675/13) include ben due spazzolini elettrici, rendendo il prezzo di 54,99€ ancora più incredibile, perfetto per una coppia o una famiglia. Un’occasione del genere, che porta la tecnologia sonica Philips a un costo così accessibile, non si presenta tutti i giorni. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un best-buy e i termini di questa promozione imperdibile.

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Philips Sonicare 3100: tecnologia sonica per una pulizia superiore

Il Philips Sonicare Serie 3100 si distingue per un insieme di funzionalità intelligenti progettate per offrire una pulizia profonda ma delicata. Il cuore del sistema è la sua avanzata tecnologia sonica, capace di generare fino a 31.000 movimenti della testina al minuto. Questa azione dinamica crea microbolle che raggiungono gli spazi interdentali e il bordo gengivale, garantendo una rimozione della placca fino a 3 volte superiore rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

Per proteggere la salute delle gengive, Philips ha integrato un sensore di pressione intelligente: se si esercita troppa forza durante lo spazzolamento, il dispositivo emette una leggera pulsazione e riduce automaticamente le vibrazioni, salvaguardando così i tessuti più delicati. A questo si aggiungono due timer fondamentali: lo SmartTimer da 2 minuti, che assicura il rispetto del tempo di pulizia raccomandato dai dentisti, e il QuadPacer, che ogni 30 secondi segnala di passare a un nuovo quadrante della bocca per una pulizia uniforme.

Le caratteristiche tecniche principali includono:

Due impostazioni di intensità : per personalizzare l’esperienza di pulizia in base alla propria sensibilità.

: per personalizzare l’esperienza di pulizia in base alla propria sensibilità. Funzione EasyStart : aumenta gradualmente la potenza nei primi 14 utilizzi per abituarsi delicatamente alla sensazione dello spazzolino sonico.

: aumenta gradualmente la potenza nei primi 14 utilizzi per abituarsi delicatamente alla sensazione dello spazzolino sonico. Batteria a lunga durata : garantisce fino a 14 giorni di autonomia con una singola carica completa, ideale anche per chi viaggia.

: garantisce fino a con una singola carica completa, ideale anche per chi viaggia. Confezione doppia: l’offerta include due manici per spazzolino elettrico, due testine C1 ProResults e il caricatore, offrendo un valore eccezionale.

Queste specifiche rendono il Philips Sonicare Serie 3100 una scelta eccellente non solo per chi si avvicina per la prima volta al mondo degli spazzolini elettrici, ma anche per utenti esperti che cercano un dispositivo affidabile e performante.

Un’offerta da non perdere: -55% su Amazon

I dettagli di questa promozione rendono l’acquisto del Philips Sonicare Serie 3100 estremamente vantaggioso. Il prezzo di listino per la confezione doppia è di 120,99€, una cifra in linea con la qualità offerta da un marchio leader come Philips. Grazie all’attuale offerta su Amazon, il prezzo scende a soli 54,99€.

Questo si traduce in uno sconto netto del 55%, con un risparmio concreto di ben 66€ sul prezzo originale. Si tratta di un’opportunità rara per acquistare un set completo di due spazzolini elettrici sonici di alta gamma a un costo inferiore a quello di un singolo modello di fascia media. L’offerta è disponibile per la colorazione bianca (modello HX3675/13) e, come spesso accade per sconti di questa entità, potrebbe essere limitata nel tempo e soggetta a esaurimento scorte. La spedizione è gestita da Amazon, con tutti i vantaggi associati in termini di velocità e assistenza clienti.

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