Philips Shaver Serie 5000 S5898/50 ha appena toccato il suo punto più basso di sempre su Amazon. Stiamo parlando di un rasoio elettrico Wet & Dry di fascia medio-alta, con tecnologia SkinIQ, Quick Clean Pod incluso e 45 lame autoaffilanti ad alta velocità, disponibile ora con uno sconto che supera il 50%. Chi aspettava il momento giusto per acquistarlo, quel momento è adesso.

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Philips Shaver Serie 5000: tecnologia SkinIQ e prestazioni da top di gamma a portata di mano

Philips Shaver Serie 5000 S5898/50 non è il solito rasoio elettrico. Il cuore del dispositivo è la tecnologia SkinIQ, un sistema intelligente che legge la densità dei peli 250 volte al secondo e adatta dinamicamente la potenza di taglio, garantendo una rasatura precisa e confortevole anche su una barba di 3 giorni. Non si tratta semplicemente di un sensore passivo: il rasoio risponde in tempo reale alle zone più folte, senza strattoni e senza irritazioni.

Le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision, fabbricate in Europa, raggiungono fino a 90.000 movimenti di taglio al minuto, migliorando la precisione del 17% rispetto alle generazioni precedenti. Ogni passata rimuove più peli, riducendo il numero di movimenti necessari per una rasatura completa.

Le testine flessibili a 360° seguono i contorni del viso e del collo senza sforzo, mantenendo un contatto costante con la pelle grazie anche ai canali Hair-Guide che posizionano i peli nella direzione di taglio ottimale.

Ecco le specifiche principali in sintesi:

Tecnologia SkinIQ con lettura densità peli 250 volte/secondo

con lettura densità peli 250 volte/secondo 45 lame autoaffilanti con 90.000 tagli/minuto

con 90.000 tagli/minuto Testine rotanti a 360° per adattarsi ai contorni del viso

per adattarsi ai contorni del viso Uso Wet & Dry : rasatura a secco, sotto la doccia o con schiuma/gel

: rasatura a secco, sotto la doccia o con schiuma/gel Autonomia fino a 60 minuti ricaricabili sia via rete che cordless

ricaricabili sia via rete che cordless Quick Clean Pod incluso: pulizia e lubrificazione in 1 minuto

incluso: pulizia e lubrificazione in 1 minuto Garanzia estendibile fino a 5 anni registrandosi su Philips.com entro 90 giorni

Un elemento da non sottovalutare è proprio il Quick Clean Pod, che distingue questo modello S5898/50 dalle varianti base della stessa linea. In un solo minuto, l’unità lava, lubrifica e asciuga le testine, prolungando la vita delle lame nel tempo. Da tenere in mente che le cartucce di ricambio del pod vanno acquistate separatamente.

Prezzo ai minimi storici: oltre 90€ di risparmio su Amazon

Difficile fare meglio di così. Philips Shaver Serie 5000 S5898/50 è ora disponibile su Amazon a soli 89,99€, rispetto al prezzo di listino di 179,99€. Si tratta di uno sconto del 50%, pari a un risparmio netto di 90€ e al prezzo più basso mai registrato per questo modello.

Per un rasoio con tecnologia SkinIQ, Quick Clean Pod incluso, uso Wet & Dry e lame SteelPrecision, siamo ampiamente al di sotto di quanto si trova abitualmente in commercio. Lo store ufficiale Philips e gli altri principali rivenditori italiani lo propongono regolarmente intorno ai 139,99€, rendendo questa offerta Amazon ancora più difficile da ignorare. La disponibilità a questo prezzo potrebbe non durare.

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