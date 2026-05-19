Philips Hue si prepara ad ampliare la serie Play con due nuovi prodotti: una lampada da tavolo e una piantana con tecnologia a gradienti multicolore. I dettagli sono emersi prima del tempo attraverso database di certificazione e immagini di rivenditori, anticipando quello che potrebbe essere uno dei lanci più attesi dell’anno.

Stando a quanto trapelato, la Hue Play lampada da tavolo raggiunge un’altezza di 60 cm, mentre la Hue Play piantana arriva a 135 cm. Entrambi i prodotti si inseriscono visivamente nel linguaggio già consolidato della linea Gradient di Philips Hue, con strisce luminose verticali pensate per un’illuminazione indiretta e d’atmosfera. La lampada da tavolo sembra destinata a superfici come scrivanie, credenze o mobili TV, mentre la piantana ricorda concettualmente la già nota Hue Gradient Signe, pur apparendo più compatta nelle prime immagini disponibili.

Sul fronte tecnologico, i due nuovi modelli integrano LED colorati e bianchi calibrati con tecnologia Cromasync, che permette di creare gradienti di colore tramite l’app Hue, garantendo al tempo stesso la compatibilità con Hue Sync e Hue Entertainment. Come negli altri prodotti Gradient, più LED indipendenti all’interno dello stesso segmento luminoso rendono possibili transizioni cromatiche fluide e personalizzabili. Va detto, però, che in termini di luminosità massima questi nuovi modelli probabilmente non raggiungeranno i livelli della serie Signe: il consumo massimo di potenza risulta sensibilmente inferiore, anche se i valori precisi in lumen non sono ancora stati comunicati.

Un dettaglio logistico interessante riguarda la confezione: la piantana da 135 cm, e verosimilmente anche la lampada da tavolo, verrà consegnata non pre-assemblata, ma come kit di montaggio, una scelta che riduce i costi di spedizione. Lo stelo non sarà in alluminio massiccio come nella Gradient Signe, ma probabilmente composto da più parti in plastica. I prodotti Philips Hue sono disponibili su Amazon.

Potrebbe interessarti: migliori Philips Hue

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Prezzi accessibili per sfidare Govee

Il dato forse più rilevante di questa anticipazione è quello economico. La Hue Play lampada da tavolo dovrebbe avere un prezzo di 79,99 €, mentre la Hue Play piantana si posizionerà a 149,99 €: cifre decisamente più contenute rispetto agli attuali prodotti Gradient Signe, la cui versione da tavolo costa 219,99 € e quella a stelo 329,99 €. Disponibili su Amazon.

Questo riposizionamento di prezzo porta Philips Hue su un terreno finora presidiato quasi esclusivamente da Govee. La Govee Floor Lamp 3 Lite, per fare un confronto diretto, ha un prezzo di listino di 129,99 €, spesso disponibile su Amazon anche sotto i 100 €. Con la nuova piantana a 149,99 €, Hue si collocherebbe solo circa il 15% al di sopra di Govee, rendendo la scelta tra le due molto più competitiva di quanto non lo sia mai stata finora.

Il lancio ufficiale dei due nuovi prodotti è atteso entro giugno 2026, mese in cui Philips Hue storicamente presenta le sue novità, anche se i prezzi non sono ancora stati confermati ufficialmente dall’azienda.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google