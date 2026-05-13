Creare l’atmosfera giusta in ogni stanza non è mai stato così accessibile. La lampada smart Philips Hue White and Color Ambiance Iris è una delle soluzioni più eleganti e versatili per la gestione dell’illuminazione domestica, capace di trasformare un ambiente con un semplice tocco o comando vocale. Solitamente posizionata in una fascia di prezzo superiore, oggi diventa protagonista di un’offerta eccezionale su Amazon, che la porta al suo minimo storico con uno sconto di quasi il 30%. Questa è l’occasione perfetta per chi desidera entrare nel mondo dell’illuminazione smart di alta qualità o espandere il proprio ecosistema Hue senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini della promozione.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Philips hue iris: un arcobaleno di luce smart per ogni ambiente

La Philips Hue Iris non è una semplice lampada da tavolo, ma un vero e proprio strumento di design luminoso. Il suo punto di forza è la capacità di proiettare una luce diffusa e colorata sulle pareti, creando accenti e atmosfere uniche. Il design moderno e minimalista, qui nella colorazione nera, si adatta a qualsiasi arredamento, da quello più classico a quello contemporaneo. La sua funzione principale è quella di luce d’accento: non è pensata per illuminare a giorno una stanza intera, ma per arricchirla con sfumature di luce personalizzate.

Le specifiche tecniche confermano la sua vocazione per la versatilità e l’integrazione:

Gamma cromatica completa : offre l’accesso a 16 milioni di colori e a tutte le sfumature di bianco, da una luce calda e rilassante ( 2000K ) a una fredda ed energizzante ( 6500K ).

: offre l’accesso a e a tutte le sfumature di bianco, da una luce calda e rilassante ( ) a una fredda ed energizzante ( ). Doppia connettività : è dotata sia di Bluetooth che di Zigbee . Il Bluetooth permette un controllo immediato tramite l’app Hue senza bisogno di altro, ideale per chi inizia. Il protocollo Zigbee, invece, consente di integrarla con il Bridge Hue (venduto separatamente) per sbloccare funzionalità avanzate, come il controllo da remoto e la sincronizzazione con altri dispositivi Hue.

: è dotata sia di che di . Il Bluetooth permette un controllo immediato tramite l’app Hue senza bisogno di altro, ideale per chi inizia. Il protocollo Zigbee, invece, consente di integrarla con il Bridge Hue (venduto separatamente) per sbloccare funzionalità avanzate, come il controllo da remoto e la sincronizzazione con altri dispositivi Hue. Controllo smart e vocale : piena compatibilità con i principali assistenti vocali. Potrete gestire accensione, spegnimento, colore e intensità tramite Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit .

: piena compatibilità con i principali assistenti vocali. Potrete gestire accensione, spegnimento, colore e intensità tramite . Luminosità ed efficienza : la lampada emette un flusso luminoso di 570 lumen , perfetto per creare l’effetto desiderato, con un consumo energetico di soli 8 W . La durata stimata è di 25.000 ore , garantendo anni di utilizzo.

: la lampada emette un flusso luminoso di , perfetto per creare l’effetto desiderato, con un consumo energetico di soli . La durata stimata è di , garantendo anni di utilizzo. Design e materiali: la struttura combina materiali sintetici e metallo, assicurando robustezza e un’estetica curata. Le sue dimensioni compatte (18,8 x 20,4 x 19,4 cm) la rendono facile da posizionare su mensole, comodini o mobili bassi.

L’offerta su Amazon in dettaglio

Questa promozione rende la Philips Hue White and Color Ambiance Iris un vero affare. Si tratta di un’opportunità da cogliere al volo, specialmente per chi attendeva un calo di prezzo significativo per questo specifico modello.

L’offerta è disponibile su Amazon e riguarda la versione di colore nero. Il prezzo di listino ufficiale del prodotto è di 109,99€, ma grazie a questo sconto è possibile acquistarla a soli 77,83€. Questo si traduce in uno sconto effettivo del 29%, con un risparmio netto di oltre 32€ sul prezzo originale. Si tratta di uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo prodotto, rendendolo un acquisto estremamente conveniente. La disponibilità è soggetta a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google