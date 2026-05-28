Cucinare più piatti contemporaneamente senza riempire la cucina di pentole è una sfida quotidiana per molte famiglie. Philips risponde a questa esigenza con la sua Airfryer Serie 3000 con doppio cestello (NA350/03), un elettrodomestico che rivoluziona la preparazione dei pasti. Oggi, questa soluzione diventa ancora più accessibile grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, che porta il prezzo a un livello estremamente competitivo. Con uno sconto del 26%, l’opportunità di migliorare l’efficienza in cucina e mangiare più sano è a portata di click. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un vero affare.

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Philips Airfryer Serie 3000: due cestelli per la massima versatilità

La caratteristica distintiva della Philips Airfryer Serie 3000 (NA350/03) è senza dubbio il suo sistema a doppio cestello. Con una capacità totale di 9 litri, suddivisa in un cestello da 6 litri e uno più piccolo da 3 litri, permette di cucinare contemporaneamente due pietanze diverse, a temperature e tempi differenti. Questo significa poter preparare un secondo e un contorno in una sola volta, ottimizzando i tempi e sincronizzando perfettamente l’uscita dei piatti.

Il cuore tecnologico di questo modello è la rinomata tecnologia Rapid Air, che fa circolare aria calda ad alta velocità per garantire una cottura uniforme. Il risultato è un cibo croccante all’esterno e tenero all’interno, ottenuto con una riduzione dei grassi fino al 99% rispetto a una frittura tradizionale. Questa friggitrice ad aria non si limita a friggere, ma è in grado di cuocere al forno, grigliare, arrostire e riscaldare, dimostrandosi un alleato estremamente versatile in cucina. La pulizia è semplificata grazie ai componenti rimovibili e lavabili in lavastoviglie.

Dal punto di vista tecnico, il dispositivo presenta specifiche di tutto rispetto:

Capacità totale: 9 L (cestello grande da 6 L, cestello piccolo da 3 L)

9 L (cestello grande da 6 L, cestello piccolo da 3 L) Potenza: 2750 watt

2750 watt Tecnologia di cottura: Rapid Air

Rapid Air Funzioni: Frittura, cottura al forno, grigliatura, arrostitura, riscaldamento

Frittura, cottura al forno, grigliatura, arrostitura, riscaldamento Materiali: Plastica resistente

Plastica resistente Dimensioni: 31,4 cm (A) x 44,4 cm (L) x 38,3 cm (P)

31,4 cm (A) x 44,4 cm (L) x 38,3 cm (P) Extra: Include un kit per la colazione e l’accesso all’app HomeID con centinaia di ricette.

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa eccezionale friggitrice ad aria è attualmente protagonista di una promozione molto interessante su Amazon. Il prezzo di listino, che si attestava a 201,96€, scende drasticamente, rendendo l’acquisto particolarmente conveniente.

Grazie all’offerta in corso, la Philips Airfryer Serie 3000 con doppio cestello è disponibile al prezzo di soli 149,99€. Questo si traduce in uno sconto netto del 26%, con un risparmio immediato di ben 51,97€ sul prezzo precedente. L’offerta riguarda il modello NA350/03 venduto e spedito da Amazon, garanzia di affidabilità e velocità nella consegna, specialmente per gli utenti Prime. Trattandosi di una promozione a tempo, consigliamo agli interessati di approfittarne prima che il prezzo torni a salire o che le scorte si esauriscano.

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