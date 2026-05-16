Chi dice che per una pulizia dentale di livello professionale sia necessario spendere una fortuna? Oral-B sfida questa convinzione con un’offerta semplicemente imperdibile sul suo spazzolino elettrico Oral-B iO 5. Questo dispositivo, che unisce tecnologia magnetica avanzata e intelligenza artificiale, è ora disponibile a un prezzo che lo rende accessibile a tutti, crollando ben al di sotto della soglia psicologica dei 100€. Si tratta di un’opportunità eccezionale, con uno sconto del 57% che trasforma un prodotto di fascia alta in un vero e proprio best-buy. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono unico e i dettagli di questa promozione lampo.

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Oral-B iO 5: intelligenza artificiale e tecnologia magnetica al servizio del vostro sorriso

Oral-B iO 5 non è un semplice spazzolino elettrico, ma un sistema di igiene orale completo. Il cuore del dispositivo è la rivoluzionaria tecnologia magnetica iO, che combina le micro-vibrazioni delle setole con la testina rotonda ispirata agli strumenti dei dentisti. Questo sistema garantisce una pulizia profonda ma delicata, rimuovendo la placca in modo molto più efficace rispetto a uno spazzolino manuale e contribuendo a migliorare la salute delle gengive in una sola settimana. La personalizzazione è uno dei suoi punti di forza, grazie a un’ampia gamma di funzionalità smart pensate per adattarsi a ogni esigenza.

Le specifiche tecniche e le funzionalità chiave includono:

Sensore di Pressione Intelligente : Una delle caratteristiche più apprezzate. Il sensore avvisa con una luce colorata (rossa, bianca o verde) se si sta applicando troppa, troppo poca o la giusta pressione durante lo spazzolamento, proteggendo così le gengive da eventuali danni.

: Una delle caratteristiche più apprezzate. Il sensore avvisa con una luce colorata (rossa, bianca o verde) se si sta applicando troppa, troppo poca o la giusta pressione durante lo spazzolamento, proteggendo così le gengive da eventuali danni. 5 Modalità di Pulizia Smart : Per un’esperienza su misura, è possibile scegliere tra cinque diverse modalità: Pulizia Quotidiana, Sbiancante, Denti Sensibili, Intensa e Super Delicata.

: Per un’esperienza su misura, è possibile scegliere tra cinque diverse modalità: Pulizia Quotidiana, Sbiancante, Denti Sensibili, Intensa e Super Delicata. Intelligenza Artificiale e Display Interattivo : Oral-B iO 5 riconosce lo stile di spazzolamento e guida l’utente per coprire tutte le aree della bocca in modo uniforme. Il piccolo display integrato fornisce un feedback in tempo reale, mostrando il tempo di spazzolamento e confermando il raggiungimento di una pulizia ottimale.

: riconosce lo stile di spazzolamento e guida l’utente per coprire tutte le aree della bocca in modo uniforme. Il piccolo display integrato fornisce un feedback in tempo reale, mostrando il tempo di spazzolamento e confermando il raggiungimento di una pulizia ottimale. Connettività Bluetooth : Collegando lo spazzolino all’app Oral-B, si accede a un monitoraggio personalizzato dei propri progressi, con consigli e guide per migliorare costantemente le proprie abitudini di igiene orale.

: Collegando lo spazzolino all’app Oral-B, si accede a un monitoraggio personalizzato dei propri progressi, con consigli e guide per migliorare costantemente le proprie abitudini di igiene orale. Dotazione Completa: La confezione include, oltre al manico dello spazzolino, una testina di ricambio, una pratica custodia da viaggio e il caricatore magnetico.

Minimo storico su Amazon: tutti i dettagli

L’offerta attualmente disponibile su Amazon rappresenta una delle migliori occasioni mai viste per questo modello. È l’opportunità perfetta per fare un salto di qualità nella propria routine di igiene orale o per fare un regalo di grande valore. Il prezzo di listino di Oral-B iO 5 Spazzolino Elettrico Ricaricabile è di 229,99€, una cifra giustificata dall’elevato contenuto tecnologico.

Grazie alla promozione in corso, il prezzo crolla a soli 99,89€. Si tratta di un minimo storico per questo prodotto, con uno sconto netto del 57% che permette di risparmiare ben 130,10€ sul prezzo originale. L’offerta riguarda la colorazione Nero Opaco e include tutti gli accessori menzionati. È importante sottolineare che promozioni di questa entità su Amazon sono spesso limitate nel tempo e soggette a esaurimento scorte, pertanto è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

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