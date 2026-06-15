Trovare uno spazzolino elettrico di fascia alta, dotato di tecnologia all’avanguardia, a meno di 50€ è un’impresa quasi impossibile. Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico rompe questa regola con un’offerta che ha del clamoroso su Amazon. Questo dispositivo, che normalmente ha un prezzo a tre cifre, crolla al suo minimo storico, offrendo una pulizia di livello professionale a una frazione del costo. L’opportunità è di quelle da cogliere al volo, specialmente considerando il bundle completo che include due testine, una custodia da viaggio e persino un dentifricio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo spazzolino un best-buy e i termini di questa promozione imperdibile.

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Oral-B iO 2: pulizia professionale a portata di mano

Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico non è un semplice spazzolino, ma un sistema di igiene orale avanzato. Il suo punto di forza risiede nella rivoluzionaria tecnologia magnetica iO, che combina le delicate micro-vibrazioni con l’esclusiva testina rotonda di ispirazione dentistica. Questo connubio garantisce una sensazione di pulizia straordinaria e gengive più sane fin dalla prima settimana di utilizzo, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale tradizionale.

Per proteggere la salute delle gengive, il dispositivo integra un sensore di pressione intelligente. Se si esercita una pressione eccessiva durante lo spazzolamento, il sensore avvisa l’utente cambiando il colore della luce in rosso e riducendo automaticamente la velocità di rotazione. Questo previene danni allo smalto e irritazioni gengivali. L’esperienza d’uso è personalizzabile grazie a tre modalità di spazzolamento intelligenti:

Pulizia quotidiana : per un’igiene completa e profonda ogni giorno.

: per un’igiene completa e profonda ogni giorno. Denti sensibili : una modalità più delicata per chi ha sensibilità dentale.

: una modalità più delicata per chi ha sensibilità dentale. Super delicata: ideale per una pulizia extra-gentile su gengive particolarmente sensibili.

Infine, il timer professionale integrato aiuta a rispettare i due minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti, con un avviso ogni 30 secondi per segnalare di cambiare quadrante della bocca, assicurando così una pulizia uniforme e completa. La dotazione di questo bundle è particolarmente ricca e include il manico dello spazzolino in colorazione Night Black, due testine di ricambio, una pratica custodia da viaggio, il caricatore magnetico e un dentifricio Oral-B Advanced.

Un’offerta da non perdere: sconto del 65%

Passiamo ora ai dettagli concreti di questa eccezionale promozione. Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo incredibile. Il prezzo di listino di questo bundle è di 129,99€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato, è possibile acquistarlo a soli 44,99€. Si tratta di uno sconto netto del 65%, che si traduce in un risparmio di ben 85€ sul prezzo originale.

È un’occasione perfetta per chiunque voglia passare da uno spazzolino manuale a un modello elettrico di alta gamma o per chi desidera aggiornare il proprio dispositivo attuale senza svuotare il portafoglio. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi spedizioni rapide e un eccellente servizio clienti. Tuttavia, promozioni di questa portata tendono a esaurirsi rapidamente; la disponibilità è limitata alle scorte di magazzino e il prezzo potrebbe tornare a salire in qualsiasi momento.

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