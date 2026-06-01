Trovare un dispositivo per la pulizia di tappeti e imbottiti che unisca aspirazione potente e un sistema a vapore igienizzante sotto i 100€ non è un’impresa semplice. Olvy Pulitore per Tappeti PRO rompe questa regola, presentandosi come una soluzione completa che integra aspirazione a umido e pulizia a vapore a 100°C, ideale per rimuovere macchie ostinate e sanificare le superfici. Oggi, questo versatile apparecchio diventa ancora più interessante grazie a una promozione su Amazon che ne abbassa il prezzo, rendendolo un’opportunità da non sottovalutare per chi cerca una pulizia profonda e professionale in casa. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini dell’offerta.

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Olvy pulitore per tappeti PRO: vapore a 100°c e 13.000 pa di potenza

Il punto di forza di Olvy Pulitore per Tappeti PRO risiede nella sua duplice funzionalità, che lo rende un dispositivo 3-in-1: aspiratore, lavamoquette e pulitore a vapore. Il motore da 1650W è il cuore pulsante del sistema, capace di generare una potenza di aspirazione di 13.000 PA, sufficiente per estrarre lo sporco più profondo dalle fibre di tappeti, divani e materassi. A questa si aggiunge la funzione vapore, che riscalda l’acqua fino a 100°C in soli 10 secondi, permettendo di sciogliere le macchie più difficili come grasso, caffè o vino, e al tempo stesso di igienizzare le superfici eliminando acari e batteri senza l’uso di detergenti chimici.

La praticità d’uso è garantita da un serbatoio per l’acqua pulita da 1600 ml, che assicura lunghe sessioni di pulizia senza interruzioni. Il design, sebbene robusto, è stato pensato per essere maneggevole. Tra le caratteristiche aggiuntive che ne elevano il valore, troviamo un display LED per monitorare le impostazioni, un filtro HEPA per trattenere le particelle più piccole e un sistema di autopulizia automatica del tubo, che semplifica notevolmente la manutenzione dell’apparecchio. Le oltre 700 recensioni su Amazon, con una media di 4.4 stelle su 5, confermano l’efficacia e l’apprezzamento da parte degli utenti.

Le specifiche principali includono:

Potenza di riscaldamento : 1650W

: 1650W Potenza di aspirazione : 13.000 PA

: 13.000 PA Temperatura vapore : 100°C

: 100°C Capacità serbatoio : 1600 ml

: 1600 ml Tempo di riscaldamento : 10 secondi

: 10 secondi Funzioni extra: Display LED, filtro HEPA, autopulizia del tubo

L’offerta su Amazon: prezzo e disponibilità

Olvy Pulitore per Tappeti PRO è attualmente disponibile in offerta speciale su Amazon. Il prezzo di listino di 99,99€ scende a 85,49€, con uno sconto del 15% che permette di risparmiare circa 14,50€. Si tratta di un prezzo molto competitivo per un dispositivo che offre funzionalità di pulizia a vapore, solitamente presenti su modelli di fascia superiore. L’offerta è valida per il prodotto venduto e spedito dal marketplace Olvy tramite la piattaforma Amazon, garantendo così affidabilità e un servizio clienti collaudato.

La disponibilità è immediata e il prodotto risulta in pronta consegna. Non sono segnalate limitazioni particolari sulla durata della promozione, ma come spesso accade per questo tipo di sconti, è consigliabile approfittarne finché le scorte sono disponibili a questo prezzo. La promozione si applica alla colorazione standard del prodotto. L’offerta rappresenta un’ottima occasione per dotarsi di un alleato potente ed efficace per la pulizia profonda della casa, portando a casa un apparecchio completo a un costo decisamente accessibile.

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