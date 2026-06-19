Il momento giusto per portare a casa un robot per la pulizia di fascia alta è arrivato, e dura più del solito. Roborock, tra i nomi più affermati al mondo nel settore dei dispositivi robotici per la casa, ha aperto la propria campagna di sconti dedicata al Prime Day di Amazon con una scelta che premia chi non ama le decisioni affrettate. Invece di comprimere le promozioni nei consueti due giorni, il marchio ha deciso di estenderle su un periodo ampio, regalando ai potenziali acquirenti tutto il tempo necessario per confrontare i modelli e scegliere quello giusto. Le offerte partono il 15 giugno per i robot aspirapolvere e il giorno successivo, 16 giugno, per le lavapavimenti e gli aspirapolvere senza filo, con ribassi che toccano il 50% e che resteranno validi fino al 26 giugno 2026.

La domanda di soluzioni domestiche intelligenti continua a crescere, e Roborock risponde con un catalogo in promozione che spazia dai dispositivi più sofisticati alle proposte più economiche, adatte a chi muove i primi passi nel mondo della pulizia robotizzata. Per aiutarvi a orientarvi, abbiamo selezionato tre dispositivi che meglio rappresentano l’offerta del marchio in questa tornata di sconti, analizzandoli uno per uno. A chiusura dell’articolo troverete poi la lista di tutte le altre promozioni attive in questo periodo.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Saros 20 Set, l’ammiraglia che non teme i dislivelli

Tra tutti i dispositivi in promozione, Saros 20 Set è quello che incarna il massimo della tecnologia Roborock. Mostrato per la prima volta al CES 2026, questo robot aspirapolvere si colloca al vertice assoluto del catalogo, unendo una sofisticata visione tridimensionale a una capacità di movimento che gli consente di destreggiarsi anche negli appartamenti dalla planimetria più complessa. A guidarne gli spostamenti è il sistema di navigazione autonoma StarSight 2.0, che mette insieme una fotocamera ToF 3D a doppia luce e un sensore RGB per costruire una mappa accurata dell’ambiente ed evitare gli ostacoli con grande efficacia, identificando più di 300 categorie di oggetti che potrebbero trovarsi sparsi sul pavimento.

Ciò che rende speciale questo modello è soprattutto la sua abilità nel gestire i dislivelli interni alla casa. Il telaio sollevabile AdaptiLift Chassis 3.0 è una struttura capace di coordinare il movimento di telaio, spazzola centrale e moci rotanti, permettendo al robot di scavalcare soglie a doppio strato da 4,5 più 4,3 centimetri senza incagliarsi. A questa agilità si accompagna un corpo estremamente compatto in altezza, soli 7,98 centimetri, ottenuti rinunciando alla torretta laser sporgente che caratterizza molti modelli tradizionali. Il vantaggio pratico è evidente, perché il robot riesce a scivolare sotto i mobili più bassi, i letti e i divani, raggiungendo e pulendo quelle zone nascoste dove la polvere tende ad accumularsi indisturbata.

Sul fronte della potenza, Saros 20 non conosce mezze misure, grazie al motore digitale HyperForce capace di erogare 36.000 Pa di aspirazione. Una forza che gli consente di rimuovere lo sporco più tenace, sia quello incastrato tra le doghe del parquet sia quello intrappolato nelle fibre dei tappeti più folti. Il sistema doppio anti-groviglio completa il quadro, impedendo a capelli e peli di animali di avvolgersi attorno alle spazzole e riducendo drasticamente la necessità di interventi manuali. Si tratta di un beneficio che chi possiede cani, gatti o ha i capelli lunghi saprà apprezzare fin dal primo utilizzo, perché trasforma la manutenzione da incombenza periodica a operazione quasi superflua.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Saros 20 Set è in offerta su Amazon a 999,00 € invece di 1.499,00 €, con un risparmio di 500 €. Vedi l’offerta su Amazon E con il codice TTANDROID5 avete un extra sconto del 5%

Qrevo S Pro, la scelta equilibrata per la pulizia quotidiana

Non tutti hanno bisogno del modello più costoso e potente, e Qrevo S Pro nasce proprio per rispondere a chi cerca un dispositivo affidabile ed economico senza rinunciare alle funzioni essenziali. Posizionato nella fascia media del catalogo Roborock, questo robot offre un eccellente equilibrio tra prestazioni e prezzo, qualità che lo rendono una delle proposte più sensate dell’intera campagna. La sua potenza di aspirazione HyperForce raggiunge i 18.500 Pa, un valore perfettamente calibrato per gestire la pulizia ordinaria di ogni giorno, dalla polvere alle briciole, su qualunque superficie domestica.

Uno degli aspetti più curati di Qrevo S Pro è la spazzola laterale anti-groviglio, progettata per raccogliere sporco e peli senza ostruirsi, con un occhio di riguardo alla pulizia di bordi e angoli. Proprio le zone perimetrali, lungo i battiscopa e negli angoli delle stanze, sono storicamente quelle che molti robot faticano a pulire bene, lasciando striature di sporco. Questo modello affronta il problema con efficacia, assicurando pavimenti puliti in modo uniforme su tutta la superficie, senza le antiestetiche fasce trascurate lungo i muri.

Il valore aggiunto di questo dispositivo, però, sta nella sua stazione multifunzione potenziata, che garantisce una gestione senza interventi manuali e si fa carico di tutta la manutenzione del robot. La base provvede infatti al lavaggio del panno con acqua ad alta temperatura, fino a 75°C, e alla sua asciugatura con aria calda a 45°C. Questo doppio trattamento termico previene la comparsa di cattivi odori e ostacola la formazione di batteri nel panno umido, un inconveniente frequente nei robot lavapavimenti la cui stazione non cura adeguatamente l’igiene del mocio. In definitiva, Qrevo S Pro si rivolge a chi desidera un alleato domestico discreto e autonomo, in grado di gestire da solo gran parte del proprio funzionamento mantenendo standard di pulizia elevati.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Qrevo S Pro è in offerta su Amazon a 399,99 € invece di 599,99 €, con un risparmio di 200 €. Vedi l’offerta su Amazon E con il codice TTANDROID5 avete un extra sconto del 5%

Qrevo Curv 2 Flow, quando il lavaggio passa per il rullo

Chiude la nostra selezione Qrevo Curv 2 Flow, un dispositivo che porta sul mercato un’idea differente di pulizia dei pavimenti, imperniata su un rullo motorizzato che fonde un lavaggio di alto livello con un sistema di auto-igienizzazione integrale. Alla base di questa soluzione c’è la tecnologia SpiraFlow, capace di erogare un flusso d’acqua continuo e regolato che bagna il rullo in tempo reale, eliminando all’istante i residui appena raccolti. Il risultato è che il rullo opera sempre con acqua fresca, offrendo una qualità di lavaggio molto più alta rispetto ai sistemi a panno classico, i quali invece rischiano di spalmare lo sporco sul pavimento anziché eliminarlo.

L’azione del rullo è coadiuvata da un raschietto specifico che funziona come una lama di precisione, rimuovendo l’umidità superflua e lo sporco ormai saturo, che finiscono entrambi nel serbatoio di recupero dedicato. Il rullo, di generose dimensioni con i suoi 270 millimetri, è estensibile per pulire i bordi in modo accurato e si distingue per la facilità di manutenzione. A garantire risultati profondi ci pensa una pressione di lavaggio aumentata di 2,5 volte, equivalente a 15N, che riesce ad avere ragione anche dello sporco più ostinato, unita a un’aderenza ottimale lungo i perimetri della stanza.

Al rientro nella stazione di ricarica, il rullo viene sottoposto a un lavaggio igienizzante con acqua ad alta temperatura a 75°C e a un’asciugatura con aria calda a 55°C, completando un ciclo di manutenzione che lo mantiene sempre fresco e pronto per il successivo utilizzo. Qrevo Curv 2 Flow è il dispositivo perfetto per chi considera il lavaggio dei pavimenti un aspetto irrinunciabile e desidera dimenticarsi completamente della pulizia del proprio robot, contando su una tecnologia che eleva sensibilmente la qualità dell’igiene di casa.

PRIME DAY ⭐️ Roborock Qrevo Curv 2 Flow è in offerta su Amazon a 549,00 € invece di 899,00 €, con un risparmio di 350 €. Vedi l’offerta su Amazon E con il codice TTANDROID5 avete un extra sconto del 5%

Le altre promozioni Roborock da non perdere

Accanto ai tre modelli approfonditi in queste righe, la campagna Roborock per il Prime Day include numerose altre occasioni, pensate per coprire fasce di prezzo e necessità differenti. Di seguito trovate l’elenco completo delle ulteriori offerte valide fino al 26 giugno.

Grazie a una finestra promozionale ampia e a una gamma che riesce a intercettare ogni tipo di esigenza e di portafoglio, Roborock ribadisce la propria vicinanza ai consumatori, parlando tanto agli appassionati in cerca delle ultime novità tecnologiche quanto a chi si affaccia per la prima volta alla pulizia automatizzata. Come sempre, il suggerimento è di riflettere con calma sulle proprie necessità domestiche prima di procedere all’acquisto, approfittando del lungo periodo di sconti che accompagna questo Prime Day fino al 26 giugno.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google