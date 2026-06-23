Il Prime Day di Amazon non è solo tecnologia di consumo e smartphone: le ultime ore dell’evento hanno registrato un crollo verticale dei listini anche nel settore della cura e dell’igiene personale. Se stavate aspettando il momento perfetto per aggiornare il vostro rasoio elettrico, per investire in un asciugacapelli brushless di nuova generazione o per rivoluzionare l’igiene orale domestica, la selezione odierna abbatte i prezzi storici di giganti come Philips e Panasonic. Trovare i modelli top di gamma a cinque o sei lame e gli styler professionali con sconti che superano il 40% è un’opportunità eccezionale da cogliere prima della chiusura delle promozioni. Di seguito trovate il resoconto completo dei prodotti in offerta; per monitorare gli stock residui in tempo reale, vi invitiamo a seguire i nostri canali Telegram posizionati a fondo pagina.

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Rasatura ed Epilazione: I top di gamma Philips e Panasonic ai minimi storici

La cura della barba e del corpo vede protagonisti i rasoi elettrici più avanzati sul mercato, dotati di motori lineari e testine multi-lama capaci di azzerare le irritazioni.

1. L’élite della rasatura: Philips Prestige e Panasonic 900+

Per chi cerca una rasatura millimetrica senza compromessi, il Panasonic Series 900+ ES-LS9A a 6 lame scende a 299,00€ rispetto ai 421,95€ di listino, offrendo un sistema Wet & Dry abbinato a una testina ultrasnodata. Philips risponde schierando la sua linea premium: il Philips Shaver i9000 Prestige XP9202/33 crolla a 229,99€ (risparmio di circa 90€), affiancato dalla variante extra lusso Ultra XP9401/38 proposta a 319,99€.

2. Cura del corpo e rasatura smart sotto i 100 euro

Chi desidera ottime prestazioni senza toccare le cifre dei flagship può puntare sul Panasonic Series 800 ES-LV67 a 5 lame con motore lineare, un vero best-buy di questo Prime Day a soli 99,00€ (invece di 158,10€). Per la cura dei peli del corpo, il rifinitore impermeabile Philips Bodygroom Serie 5000 è in super offerta a 49,99€, dimezzando quasi il prezzo di listino di 91,99€.

Hair Styling e Cura dei Capelli: Motori Brushless e Termo-Protezione

Asciugare e modellare i capelli in modo professionale proteggendo la fibra capillare dal calore eccessivo diventa accessibile grazie a sconti mirati su piastre, arricciacapelli e phon ad alta efficienza.

Asciugacapelli di nuova generazione: Il compatto MOVA Shine 10 si impone a soli 59,00€ grazie al suo motore brushless da ben 110.000 RPM, garantendo un’asciugatura ultrarapida e silenziosa. Sulla stessa scia troviamo il Panasonic EH-NA63CN825 con tecnologia Nanoe a 52,90€, ideale per mantenere l’idratazione naturale del capello.

Il compatto si impone a soli 59,00€ grazie al suo motore brushless da ben 110.000 RPM, garantendo un’asciugatura ultrarapida e silenziosa. Sulla stessa scia troviamo il con tecnologia Nanoe a 52,90€, ideale per mantenere l’idratazione naturale del capello. Styler e Piastre Avanzate: Per pieghe impeccabili e senza fatica, il Philips Auto Curler Serie 8000 scende a 89,99€, mentre il top di gamma Philips WavePro Styler 9000 si attesta a 159,99€. Chi cerca una piastra classica ma sicura può optare per la Philips Serie 7000 ThermoShield a 52,99€, che regola costantemente la temperatura per evitare scottature.

Riepilogo delle offerte Igiene e Cura Personale al Prime Day

Ecco la lista completa dei link diretti per completare il checkout su Amazon. Trattandosi di prodotti per la cura personale ad altissima richiesta, i pezzi allocati per l’evento Prime potrebbero terminare prima del previsto.

PRIME DAY ⭐️ 🪒 OFFERTE IGIENE PERSONALE ・Philips Shaver i9000 Prestige XP9202/33 💰 Offerta: 229,99€ invece di 319,98€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bceo ・MOVA Shine 10 Asciugacapelli Brushless 110.000 RPM 💰 Offerta: 59,00€ invece di 89,00€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcep ・Philips Bodygroom Serie 5000 BG5485/30 💰 Offerta: 49,99€ invece di 91,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bceq ・Philips Auto Curler Serie 8000 BHB878/00 💰 Offerta: 89,99€ invece di 109,00€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcer ・Panasonic EH-NA63CN825 2000 W Tecnologia Nanoe 💰 Offerta: 52,90€ invece di 89,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bces ・Panasonic Serie 600 Irrigatore Orale EW-DJ67-W303 💰 Offerta: 59,90€ invece di 93,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcet ・Philips Serie 7000 ThermoShield BHS732/00 💰 Offerta: 52,99€ invece di 84,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bceu ・Panasonic Series 800 ES-LV67 5 Lame Motore Lineare 💰 Offerta: 99,00€ invece di 158,10€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcev ・Philips Shaver i9000 Prestige Ultra XP9401/38 💰 Offerta: 319,99€ invece di 404,98€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcew ・Panasonic Series 900+ ES-LS9A 6-Blade Wet & Dry 💰 Offerta: 299,00€ invece di 421,95€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcex ・Philips WavePro Styler 9000 BHB968/10 💰 Offerta: 159,99€ invece di 207,46€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcey ・Panasonic ER-SC40-K803 Tagliacapelli 20 Impostazioni 💰 Offerta: 84,90€ invece di 137,49€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcez ❗️ Otteniamo commissioni sulle vendite: info #CommissionsEarned | 🙋‍♂️ Invita un amico!

In sintesi, l’affondo di Amazon sul benessere e la cura del corpo trasforma questo Prime Day nell’occasione ideale per rottamare i vecchi accessori da bagno. Portarsi a casa il rasoio a 5 lame Panasonic ES-LV67 a meno di 100 euro o dimezzare la spesa per il Bodygroom di Philips a 49€ garantisce un risparmio netto e immediato su dispositivi che usiamo quotidianamente. Vi consigliamo di non rimandare l’acquisto alla serata: i prodotti dedicati all’igiene personale firmati dai brand leader registrano storicamente i tassi di conversione più alti, esaurendo le scorte Prime in pochissimo tempo. Sfruttate la spedizione gratuita Prime per assicurarvi una consegna rapida a domicilio.

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