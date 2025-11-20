Sono da oggi disponibili le offerte del Black Friday di Laifen: l’azienda ha lanciato diversi sconti su Amazon, che consentono di risparmiare fino a oltre il 40% su alcuni dei prodotti della gamma. Le proposte si concentrano sui prodotti per la casa, tra asciugacapelli, spazzolini elettrici e rasoi elettrici, ideali anche da regalare e da regalarsi visto l’avvicinarsi del Natale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.
Ecco le offerte Laifen del Black Friday su Amazon
Le offerte Laifen del Black Friday sono disponibili su Amazon a partire da oggi, 20 novembre 2025, e permettono di approfittare di uno sconto fino a oltre il 40% rispetto ai prezzi di listino. In particolare vengono toccati gli spazzolini elettrici della serie Wave (nelle versioni in plastica, in alluminio e in acciaio inossidabile), Wave Special incluso, gli asciugacapelli Swift, SE, SE Lite e Mini, e i rasoi elettrici T1 Pro e P3 Pro: gli sconti vanno dal 20% al 43%, con risparmi fino a 60 euro rispetto ai listini.
Gli asciugacapelli a ioni negativi spaziano per varie fasce di prezzo e dimensioni: sono scontati sia il modello Mini, ossia il più compatto, sia i modelli SE, SE Lite e Swift, con offrono motori brushless tra i 100.000 e i 110.000 giri al minuto. Per quanto riguarda i rasoi regolabarba, troviamo Laifen T1 Pro (modello di fascia alta che punta sia sull’estetica sia sulle funzionalità, tra alluminio liscio e motore lineare L1 da 12.000 tagli al minuto), e P3 Pro, un modello pensato per le barbe più impegnative.
Gli spazzolini della serie Wave sono in offerta in varie versioni, che si distinguono in particolare per i materiali (plastica ABS, alluminio e acciaio inossidabile): arrivano a casa con 3 testine e integrano vari LED che indicano modalità attive, modalità viaggio (evita le accensioni involontarie durante il trasporto) e livello di batteria residua. Offrono oscillazioni fino a 60° e 66.000 vibrazioni al minuto, con un’autonomia fino a 30 giorni (con un utilizzo di due volte al giorno).
Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata alle offerte Laifen del Black Friday disponibili in queste ore su Amazon.
-
-36%
Laifen Asciugacapelli 200 Milioni di Ioni Negativi, Swift SE Serie da Viaggio con Motore Brushless da 110.000 Giri/Min, Asciugacapelli Ad Alta Velocità Silenzioso(Argento)
-
-30%
Laifen SE Asciugacapelli con 200 Milioni di Ioni Negativi E Motore Brushless da 105.000 Giri Al Minuto. Asciugacapelli Potente Ad AltaVelocità Silenziosoe con Accessori Magnetici (Viola）
-
-43%
Laifen SE Lite Asciugacapelli Phon a ioni negativi con motore brushless da 100.000 giri/min per un’asciugatura rapida, asciugacapelli ad alta velocità silenzioso, ideale per casa e viaggi (Bianco)
-
-23%
Laifen Mini asciugacapelli, asciugacapelli agli ioni negativi con motore brushless da 110.000 giri/min, asciugatura rapida, asciugacapelli silenzioso ad alta velocità (verde)
-
-20%
Laifen Wave Special Spazzolino Elettrico Sonico con Oscillazione & Vibrazione Dotato di App, 2 Testine di Ricambio, IP68 Impermeabile, Ideale per Viaggi(Verde)
-
-30%
Laifen Wave Spazzolino Elettrico, Spazzolino Sonico Con Tecnologia a Oscillazione e Vibrazione Con 3 Testine, Certificazione IPX7 Impermeabile, Ricarica Magnetica, Compatto Da Viaggio (Alluminio)
-
-41%
Laifen Wave Spazzolino elettrico, spazzolino elettrico sonico oscillante con 3 testine, spazzolino da viaggio magnetico ricaricabile impermeabile IPX7 (ABS Rosa)
-
-25%
Laifen Wave Spazzolino Elettrico, Spazzolino Elettrico Sonico a Oscillazione e Vibrazione Con 3 Testine, Spazzolino Da Viaggio Magnetico Ricaricabile Impermeabile IPX7 (Acciaio Inossidabile)
-
-25%
Laifen P3 Pro Rasoio Elettrico, Regolabarba Uomo con Motori ad Alta Velocità Proprietari, 2 Da 12.000 Tagli/Min, Durata Della Batteria Di 100 Minuti, Impermeabilità IPX7, Ideale per Viaggia
-
-25%
Laifen T1 Pro Rasoio Elettrico, Regolabarba Uomo con Motori ad Alta Velocità Proprietari, 12.000 tagli/min, 3 Trimmer per peli lunghi, Durata della Batteria di 120 Minuti, Impermeabilità IPX7（Grigio)
Queste le proposte Laifen per questo Black Friday 2025 su Amazon, tra asciugacapelli, spazzolini elettrici e rasoi elettrici. Gli sconti sono validi da oggi, 20 novembre 2025, ma le scorte potrebbero andare esaurite in qualunque momento.
Informazione Pubblicitaria