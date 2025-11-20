Sono da oggi disponibili le offerte del Black Friday di Laifen: l’azienda ha lanciato diversi sconti su Amazon, che consentono di risparmiare fino a oltre il 40% su alcuni dei prodotti della gamma. Le proposte si concentrano sui prodotti per la casa, tra asciugacapelli, spazzolini elettrici e rasoi elettrici, ideali anche da regalare e da regalarsi visto l’avvicinarsi del Natale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ecco le offerte Laifen del Black Friday su Amazon

Le offerte Laifen del Black Friday sono disponibili su Amazon a partire da oggi, 20 novembre 2025, e permettono di approfittare di uno sconto fino a oltre il 40% rispetto ai prezzi di listino. In particolare vengono toccati gli spazzolini elettrici della serie Wave (nelle versioni in plastica, in alluminio e in acciaio inossidabile), Wave Special incluso, gli asciugacapelli Swift, SE, SE Lite e Mini, e i rasoi elettrici T1 Pro e P3 Pro: gli sconti vanno dal 20% al 43%, con risparmi fino a 60 euro rispetto ai listini.

Gli asciugacapelli a ioni negativi spaziano per varie fasce di prezzo e dimensioni: sono scontati sia il modello Mini, ossia il più compatto, sia i modelli SE, SE Lite e Swift, con offrono motori brushless tra i 100.000 e i 110.000 giri al minuto. Per quanto riguarda i rasoi regolabarba, troviamo Laifen T1 Pro (modello di fascia alta che punta sia sull’estetica sia sulle funzionalità, tra alluminio liscio e motore lineare L1 da 12.000 tagli al minuto), e P3 Pro, un modello pensato per le barbe più impegnative.

Gli spazzolini della serie Wave sono in offerta in varie versioni, che si distinguono in particolare per i materiali (plastica ABS, alluminio e acciaio inossidabile): arrivano a casa con 3 testine e integrano vari LED che indicano modalità attive, modalità viaggio (evita le accensioni involontarie durante il trasporto) e livello di batteria residua. Offrono oscillazioni fino a 60° e 66.000 vibrazioni al minuto, con un’autonomia fino a 30 giorni (con un utilizzo di due volte al giorno).

Senza ulteriori indugi, diamo un’occhiata alle offerte Laifen del Black Friday disponibili in queste ore su Amazon.

Queste le proposte Laifen per questo Black Friday 2025 su Amazon, tra asciugacapelli, spazzolini elettrici e rasoi elettrici. Gli sconti sono validi da oggi, 20 novembre 2025, ma le scorte potrebbero andare esaurite in qualunque momento.

Informazione Pubblicitaria