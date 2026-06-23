Il Prime Day di Amazon entra nel vivo della cucina e lo fa abbattendo i listini del marchio più desiderato del momento: Ninja. Conosciuto per la solidità costruttiva e le tecnologie intelligenti Auto-iQ, il brand è protagonista assoluto nelle ultime ore dell’evento con sconti verticali che toccano l’intero catalogo. Se stavate aspettando il momento giusto per portarvi a casa la celebre macchina del gelato CREAMi, per rivoluzionare i pasti con le friggitrici ad aria della linea Double Stack o per investire in una macchina del caffè espresso di livello bar, i ribassi attuali segnano i minimi storici dell’anno. Di seguito abbiamo riorganizzato le migliori offerte per categoria merceologica; per monitorare i trend dei prezzi e gli stock residui prima del sold-out, potete seguire i nostri canali Telegram posizionati a fine articolo.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Friggitrici ad Aria e Multicooker: La rivoluzione Double Stack

Preparare più pietanze contemporaneamente ottimizzando lo spazio sul piano di lavoro non è più un problema grazie al design verticale salvaspazio introdotto da Ninja nelle sue ultime soluzioni di cottura.

1. Double Stack XL e Dual Zone ai minimi storici

La vera bomba del Prime Day è il modello Ninja Double Stack XL (9,5 Litri), che crolla da 289,99€ a soli 169,99€: una configurazione a due scomparti verticali indipendenti con 6 programmi di cottura automatica. Sulla stessa cifra di 169,99€ si posiziona il modello speciale SL400EUCP. Se preferite il classico design orizzontale a due cassetti affiancati, la colossale Ninja MAX Dual Zone DZ400 da 9,5L è in super offerta a 149,99€.

2. Cottura rapida e formato compatto sotto i 100 euro

Chi cerca una soluzione versatile per spazi ridotti può puntare sulla Ninja MAX PRO AF180 da 6,2L, un’ottima opzione per famiglie medie proposta a soli 89,99€ (rispetto ai 140,04€ originari). Per cotture combinate ultrarapide, il multicooker Ninja Speedi ON500 da 5,7 litri scende a 169,99€, consentendo di cuocere un pasto completo in soli 15 minuti.

Ninja CREAMi e SLUSHi: Il paradiso dei dessert fatti in casa

La linea di preparazione dolci e bevande ghiacciate del brand, diventata virale per la capacità di trasformare qualsiasi ingrediente in consistenze setose, è finalmente disponibile a prezzi umani.

La gamma CREAMi in sconto: Il popolarissimo Ninja CREAMi Deluxe NC502 con 10 funzioni e la possibilità di gestire due gusti contemporaneamente si attesta a 199,99€ (invece di 269,99€). Per chi cerca programmi avanzati e massima versatilità, la versione NC701 con 13 programmi scende a 249,99€.

Il popolarissimo con 10 funzioni e la possibilità di gestire due gusti contemporaneamente si attesta a 199,99€ (invece di 269,99€). Per chi cerca programmi avanzati e massima versatilità, la versione scende a 249,99€. Granite professionali con SLUSHi: La novità per l’estate, il dispenser di granite e bevande ghiacciate Ninja SLUSHi FS301, abbatte il listino di quasi 90 euro e si posiziona a un prezzo d’attacco di 199,99€, ideale per rinfrescare le giornate calde senza l’uso di ghiaccio tritato.

Caffè e Preparazione: Espresso da Bar, Frullatori e Robot Detect Pro

Dalla colazione alla preparazione degli ingredienti per la cena, i motori ad alta coppia e i sensori intelligenti di Ninja garantiscono risultati perfetti in pochi secondi.

Macchine da caffè Luxe: Gli amanti dell’espresso troveranno pane per i loro denti con la Ninja Luxe Premier ES601 , una macchina 2-in-1 professionale con macinacaffè integrato che scende a 399,99€ rispetto ai 549,99€ di listino. La versione Luxe Essential è invece disponibile a 299,99€.

Gli amanti dell’espresso troveranno pane per i loro denti con la , una macchina 2-in-1 professionale con macinacaffè integrato che scende a 399,99€ rispetto ai 549,99€ di listino. La versione Luxe Essential è invece disponibile a 299,99€. Frullatori e Robot Auto-iQ: Il potente sistema 3-in-1 Ninja BN800 da 1200W con caraffe assortite e programmi preimpostati crolla a 149,99€, affiancato dal robot da cucina intelligente Detect Power Processor Pro TB401 proposto a 199,99€, capace di regolare la velocità in base alla consistenza degli alimenti.

Riepilogo delle offerte cucina Ninja al Prime Day

Ecco lo specchietto riassuntivo completo con i link diretti per completare il checkout su Amazon. Controllate bene le capacità in litri prima dell’acquisto, poiché le friggitrici ad aria a doppia zona tendono ad esaurirsi rapidamente.

PRIME DAY ⭐️ 🍳 OFFERTE PRODOTTI CUCINA NINJA ・Ninja KT201EUSTGD 1.7L temperatura regolabile 💰 Offerta: 69,99€ invece di 87,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bche ・Ninja Luxe Essential Macchina Caffè 2 in 1 Macinacaffè Integrato 💰 Offerta: 299,99€ invece di 329,89€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchf ・Ninja UltraCrush Frullatore 3 velocità 19 L BP201EU 💰 Offerta: 99,99€ invece di 119,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchg ・Ninja Double Stack XL 95 L 6 programmi 💰 Offerta: 169,99€ invece di 289,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchh ・Ninja Speedi ON500EUSTGD 5,7 l 💰 Offerta: 169,99€ invece di 218,14€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchi ・Ninja SLUSHi FS301EUSTGD 💰 Offerta: 199,99€ invece di 287,49€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchj ・Ninja CREAMi Deluxe NC502EUSTGD 10 Funzioni 2 Gusti 💰 Offerta: 199,99€ invece di 269,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchk ・Ninja CREAMi NC701EUSTGD 13 programmi 💰 Offerta: 249,99€ invece di 289,00€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchl ・Ninja MAX Dual Zone DZ400EUSTGD 9,5L 💰 Offerta: 149,99€ invece di 193,96€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchm ・Ninja BN800EU 1200W 1,8L 2,1L 700ml 5 programmi Auto-iQ 💰 Offerta: 149,99€ invece di 215,97€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchn ・Ninja MAX PRO AF180EUCP 6,2L 💰 Offerta: 89,99€ invece di 140,04€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcho ・Ninja CRISPi 3.8L 1700W FN101EUSTGD 💰 Offerta: 119,99€ invece di 161,12€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchp ・Ninja CRISPi 3.8L 4 in 1 1700W 💰 Offerta: 119,99€ invece di 129,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchq ・Ninja Luxe Premier ES601EUGM 💰 Offerta: 399,99€ invece di 549,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchr ・Ninja Detect Power Processor Pro 1200W 2.1L TB401EUSTGD 💰 Offerta: 199,99€ invece di 229,15€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchs ・Ninja Double Stack XL SL400EUCP 9,5L 💰 Offerta: 169,99€ invece di 256,65€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bcht ・Ninja Frullatore Detect Power Pro 1200W 2L TB301EUCP 💰 Offerta: 149,99€ invece di 209,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchu ・Ninja Prestige CFN802EUGM 💰 Offerta: 199,99€ invece di 279,99€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchv ・Ninja CRISPi PRO XL Friggitrice ad aria 57 L e 23 L 💰 Offerta: 199,99€ invece di 230,35€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchw ・Ninja Cold Press JC151EU Caraffa 700ml 💰 Offerta: 99,99€ invece di 129,47€ 🛒 Su Amazon 👉 https://prezzi.tech/go/bchx ❗️ Otteniamo commissioni sulle vendite: info #CommissionsEarned | 🙋‍♂️ Invita un amico!

In sintesi, la tornata di sconti legata ai prodotti Ninja rappresenta l’asso nella manica di questo Prime Day per chi vuole fare un upgrade intelligente ai propri elettrodomestici. Risparmiare oltre 120 euro sulla Double Stack XL a 169€ o portarsi a casa la ricercatissima CREAMi Deluxe sotto i 200 euro sono opportunità rare che blindano il portafoglio a fronte di un utilizzo quotidiano. Vi raccomandiamo di completare gli ordini rapidamente: i piccoli e grandi elettrodomestici da cucina sono storicamente i primi ad andare in esaurimento scorte durante gli eventi Amazon. Usate la spedizione gratuita Prime per assicurarvi una consegna rapida direttamente a casa vostra.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per non perdervi le migliori offerte tech e casa: https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per intercettare all’istante bug di prezzo o coupon segreti durante il Prime Day.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google