Dimenticatevi le solite cornici digitali con schermi LCD energivori e riflessi fastidiosi. SwitchBot KI Art Frame 7.3” riscrive completamente le regole, portando l’eleganza della tecnologia E-Ink a colori in un dispositivo completamente senza fili. Si tratta di un prodotto che unisce arte e innovazione, pensato per chi desidera un tocco di modernità senza compromessi estetici. Oggi, questa piccola rivoluzione per l’arredamento domestico e da ufficio diventa ancora più interessante grazie a un’offerta che ne taglia il prezzo in modo significativo, portandolo da 149,99€ a soli 109,99€ su Amazon. È un’opportunità eccellente per mettere le mani su un pezzo di tecnologia unico nel suo genere. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

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SwitchBot KI Art Frame: l’arte incontra la tecnologia e-ink

Il cuore pulsante di SwitchBot KI Art Frame è senza dubbio il suo display da 7.3 pollici basato sulla tecnologia E-Ink a colori Spectra 6. A differenza dei classici schermi, questo pannello non emette luce propria, offrendo un’esperienza visiva simile a quella della carta stampata. Il risultato è un’immagine priva di riflessi, perfettamente visibile da ogni angolazione e in qualsiasi condizione di luce, che non affatica la vista. La vera magia, però, risiede nella sua efficienza energetica: la batteria integrata da 2000mAh garantisce un’autonomia fino a due anni con una singola carica, un traguardo impensabile per qualsiasi altra cornice digitale.

Il design è un altro punto di forza. Essendo completamente senza cavi, può essere posizionato ovunque: su un tavolo, una mensola o appeso al muro come un vero quadro, senza l’ingombro di fili di alimentazione. Le dimensioni della cornice esterna sono di 25 x 20 cm, mentre lo schermo misura 15,4 x 9 cm, un formato compatto e versatile. La gestione dei contenuti è smart e intuitiva. Grazie alla connettività Wi-Fi a 2.4 GHz e Bluetooth 4.2, è possibile caricare le proprie foto o scegliere opere d’arte tramite l’app SwitchBot. Inoltre, un sistema basato su IA permette di creare e ruotare automaticamente le immagini. Per chi ha un ecosistema di casa intelligente, la compatibilità con Alexa consente di cambiare l’immagine visualizzata semplicemente usando la voce.

Un’offerta imperdibile su Amazon

Questa innovativa cornice digitale è attualmente protagonista di una promozione molto vantaggiosa su Amazon. Il prezzo di listino di SwitchBot KI Art Frame 7.3” è di 149,99€, ma grazie allo sconto attuale è possibile acquistarla a soli 109,99€. Si tratta di un risparmio netto di 40€, che corrisponde a uno sconto del 27% sul prezzo originale. Un calo di prezzo così marcato rende il prodotto estremamente competitivo e accessibile.

L’offerta è disponibile direttamente sulla pagina del prodotto su Amazon, venduto e spedito da SwitchBot tramite la logistica di Amazon, garantendo così velocità e affidabilità nella consegna, oltre al consueto eccellente servizio clienti. Non sono richiesti coupon o codici sconto, il prezzo è già ribassato. È importante notare che promozioni di questo tipo possono avere una durata limitata o essere soggette a esaurimento scorte, quindi per chi fosse interessato il consiglio è di non attendere troppo a lungo. La promozione si applica al modello standard, che include la cornice e il supporto da tavolo.

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