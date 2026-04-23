Rendere smart un condizionatore o una TV non più recenti spesso sembra un’impresa costosa o complessa. SwitchBot Hub Mini Smart Remote nasce proprio per risolvere questo problema, agendo come un ponte universale tra i vecchi dispositivi a infrarossi e il moderno ecosistema smart a cui siamo abituati. Permette di unificare il controllo di decine di apparecchi sotto un’unica app e, soprattutto, di abilitarli ai comandi vocali. Oggi, questa soluzione diventa ancora più accessibile grazie a un’offerta su Amazon che porta il prezzo a soli 25,69€, rappresentando un’ottima opportunità per modernizzare la propria casa con una spesa minima. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un acquisto intelligente e i termini di questa promozione.

Switchbot hub mini: il ponte tra infrarossi e wi-fi

Lo SwitchBot Hub Mini è un dispositivo tanto piccolo quanto potente. La sua funzione principale è quella di “traduttore”: cattura i segnali Wi-Fi inviati dallo smartphone o dagli assistenti vocali e li converte in segnali a infrarossi (IR), comprensibili da televisori, condizionatori, impianti stereo, decoder e qualsiasi altro apparecchio dotato di un telecomando tradizionale. Il suo punto di forza è la modalità Smart Learning, che in soli 5 secondi è in grado di clonare le funzioni di un telecomando esistente, rendendo la configurazione incredibilmente rapida e intuitiva. Una volta associati i dispositivi, sarà possibile gestirli da remoto tramite l’app SwitchBot, anche quando non si è in casa.

Le specifiche tecniche e le funzionalità chiave includono:

Controllo IR universale: Grazie a un’ampia libreria di dispositivi pre-configurati e alla modalità di apprendimento, è compatibile con la stragrande maggioranza degli apparecchi a infrarossi presenti sul mercato, coprendo un raggio d’azione fino a 30 metri in campo aperto.

Grazie a un’ampia libreria di dispositivi pre-configurati e alla modalità di apprendimento, è compatibile con la stragrande maggioranza degli apparecchi a infrarossi presenti sul mercato, coprendo un raggio d’azione fino a in campo aperto. Compatibilità con assistenti vocali: Si integra perfettamente con Amazon Alexa , Google Assistant e Siri Shortcuts , permettendo di controllare i dispositivi con semplici comandi vocali. Sarà possibile dire “Alexa, accendi l’aria condizionata” senza più cercare il telecomando.

Si integra perfettamente con , e , permettendo di controllare i dispositivi con semplici comandi vocali. Sarà possibile dire “Alexa, accendi l’aria condizionata” senza più cercare il telecomando. App SwitchBot per automazioni: L’applicazione dedicata non solo permette il controllo manuale, ma anche la creazione di scene e programmazioni. Ad esempio, si può impostare lo spegnimento automatico della TV a un certo orario o l’accensione del condizionatore poco prima di rientrare a casa.

L’applicazione dedicata non solo permette il controllo manuale, ma anche la creazione di scene e programmazioni. Ad esempio, si può impostare lo spegnimento automatico della TV a un certo orario o l’accensione del condizionatore poco prima di rientrare a casa. Design compatto e alimentazione USB: Le sue dimensioni ridotte e il peso di appena 36 grammi lo rendono facile da posizionare in qualsiasi ambiente senza dare nell’occhio. Si alimenta tramite una comune porta USB, potendo essere collegato a un alimentatore da muro, una power bank o persino una porta USB del televisore.

L’offerta su Amazon: come approfittarne

L’occasione per rendere la propria casa più smart è ora particolarmente conveniente. Lo SwitchBot Hub Mini Smart Remote è attualmente disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 25,69€. Considerando che il prezzo di listino abituale si attesta sui 35€, questa offerta garantisce un risparmio netto del 27%, portando il dispositivo a uno dei suoi prezzi più bassi di sempre sulla piattaforma. Si tratta di un’opportunità ideale per chi desidera testare le potenzialità di un hub smart senza un grande investimento iniziale.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato e, come spesso accade per queste promozioni, è soggetta alla disponibilità delle scorte. Il prodotto è venduto da SwitchBot direttamente sulla piattaforma Amazon, un fattore che assicura l’originalità del prodotto e l’accesso a un servizio clienti affidabile. Non è richiesto l’uso di alcun coupon: lo sconto è applicato direttamente sul prezzo di vendita visibile nella pagina del prodotto.

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