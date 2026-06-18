L’aspirazione di un top di gamma da 20.000 Pa e una stazione di pulizia completamente automatizzata a un prezzo del genere? Sembra impossibile, ma Roborock ha deciso di riscrivere le regole del mercato. Il potentissimo Roborock Qrevo Curv 2 Flow, uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati del momento, crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon. Grazie a un doppio sconto, è possibile portarselo a casa a una cifra che lo rende, di fatto, un best-buy assoluto nella sua categoria. Un’opportunità rara per chi cerca una pulizia domestica di livello superiore senza compromessi e, soprattutto, senza l’intervento manuale. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Il Roborock Qrevo Curv 2 Flow non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia integrato progettato per offrire prestazioni eccezionali. Il suo punto di forza è senza dubbio la potenza di aspirazione HyperForce da 20.000 Pa, un valore che lo pone ai vertici della categoria e gli permette di catturare polvere, detriti e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi tappeti a pelo lungo. Ma la vera magia avviene durante il lavaggio: il sistema SpiraFlow utilizza un rullo autopulente con acqua fresca in tempo reale, garantendo che il pavimento venga sempre lavato con acqua pulita e non con quella sporca. La pressione di lavaggio, inoltre, è stata potenziata per rimuovere anche le macchie più ostinate.

L’intelligenza artificiale è un altro pilastro di questo dispositivo. La navigazione avanzata permette di mappare con precisione l’abitazione e di riconoscere ed evitare gli ostacoli, ottimizzando i percorsi di pulizia. Una caratteristica unica è la funzione di videochiamata, che consente di interagire con l’ambiente domestico da remoto. A completare il quadro c’è la stazione base multifunzionale, un vero centro di comando che non si limita a ricaricare il robot: svuota automaticamente il contenitore della polvere, lava e asciuga il rullo di lavaggio, e riempie il serbatoio dell’acqua pulita. L’autonomia è garantita da una batteria da 5.200 mAh, mentre il rullo principale da 270 mm con sistema anti-groviglio assicura una copertura ampia ed efficiente.

  • Potenza di aspirazione: 20.000 Pa (HyperForce)
  • Sistema di lavaggio: SpiraFlow con pulizia in tempo reale e pressione aumentata
  • Rullo principale: 270 mm con sistema anti-groviglio certificato
  • Navigazione: Intelligenza Artificiale avanzata per il riconoscimento degli ostacoli
  • Funzionalità extra: Videochiamata integrata
  • Batteria: 5.200 mAh
  • Stazione base: Multifunzionale (svuotamento automatico, pulizia rullo, ricarica)
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L’offerta nel dettaglio: come ottenerlo a prezzo minimo

Questa promozione rende il Roborock Qrevo Curv 2 Flow estremamente competitivo. Il prezzo di listino ufficiale è di 899€, ma attualmente è disponibile su Amazon a un prezzo già scontato di 599€. Per raggiungere il minimo storico, è necessario applicare un doppio sconto:

  1. Attivare il coupon da 50€ spuntando la casella presente direttamente nella pagina del prodotto su Amazon.
  2. Inserire il codice sconto TTANDROID5 al momento del checkout nell’apposito campo.

Applicando entrambi gli sconti, il prezzo finale scende a soli 519€. Si tratta di un risparmio netto di 380€ rispetto al prezzo originale, con uno sconto complessivo superiore al 42%. L’offerta è venduta e spedita da Roborock Official EU tramite Amazon, garantendo così la massima affidabilità e una spedizione rapida. È importante sottolineare che promozioni di questa entità su prodotti di fascia alta sono solitamente limitate nel tempo e soggette a esaurimento delle scorte disponibili.

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