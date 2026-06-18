L’aspirazione di un top di gamma da 20.000 Pa e una stazione di pulizia completamente automatizzata a un prezzo del genere? Sembra impossibile, ma Roborock ha deciso di riscrivere le regole del mercato. Il potentissimo Roborock Qrevo Curv 2 Flow, uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più avanzati del momento, crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon. Grazie a un doppio sconto, è possibile portarselo a casa a una cifra che lo rende, di fatto, un best-buy assoluto nella sua categoria. Un’opportunità rara per chi cerca una pulizia domestica di livello superiore senza compromessi e, soprattutto, senza l’intervento manuale. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Roborock Qrevo Curv 2 Flow: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Il Roborock Qrevo Curv 2 Flow non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia integrato progettato per offrire prestazioni eccezionali. Il suo punto di forza è senza dubbio la potenza di aspirazione HyperForce da 20.000 Pa, un valore che lo pone ai vertici della categoria e gli permette di catturare polvere, detriti e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi tappeti a pelo lungo. Ma la vera magia avviene durante il lavaggio: il sistema SpiraFlow utilizza un rullo autopulente con acqua fresca in tempo reale, garantendo che il pavimento venga sempre lavato con acqua pulita e non con quella sporca. La pressione di lavaggio, inoltre, è stata potenziata per rimuovere anche le macchie più ostinate.

L’intelligenza artificiale è un altro pilastro di questo dispositivo. La navigazione avanzata permette di mappare con precisione l’abitazione e di riconoscere ed evitare gli ostacoli, ottimizzando i percorsi di pulizia. Una caratteristica unica è la funzione di videochiamata, che consente di interagire con l’ambiente domestico da remoto. A completare il quadro c’è la stazione base multifunzionale, un vero centro di comando che non si limita a ricaricare il robot: svuota automaticamente il contenitore della polvere, lava e asciuga il rullo di lavaggio, e riempie il serbatoio dell’acqua pulita. L’autonomia è garantita da una batteria da 5.200 mAh, mentre il rullo principale da 270 mm con sistema anti-groviglio assicura una copertura ampia ed efficiente.

Potenza di aspirazione : 20.000 Pa (HyperForce)

: (HyperForce) Sistema di lavaggio : SpiraFlow con pulizia in tempo reale e pressione aumentata

: con pulizia in tempo reale e pressione aumentata Rullo principale : 270 mm con sistema anti-groviglio certificato

: con sistema anti-groviglio certificato Navigazione : Intelligenza Artificiale avanzata per il riconoscimento degli ostacoli

: avanzata per il riconoscimento degli ostacoli Funzionalità extra : Videochiamata integrata

: integrata Batteria : 5.200 mAh

: Stazione base: Multifunzionale (svuotamento automatico, pulizia rullo, ricarica)

L’offerta nel dettaglio: come ottenerlo a prezzo minimo

Questa promozione rende il Roborock Qrevo Curv 2 Flow estremamente competitivo. Il prezzo di listino ufficiale è di 899€, ma attualmente è disponibile su Amazon a un prezzo già scontato di 599€. Per raggiungere il minimo storico, è necessario applicare un doppio sconto:

Attivare il coupon da 50€ spuntando la casella presente direttamente nella pagina del prodotto su Amazon. Inserire il codice sconto TTANDROID5 al momento del checkout nell’apposito campo.

Applicando entrambi gli sconti, il prezzo finale scende a soli 519€. Si tratta di un risparmio netto di 380€ rispetto al prezzo originale, con uno sconto complessivo superiore al 42%. L’offerta è venduta e spedita da Roborock Official EU tramite Amazon, garantendo così la massima affidabilità e una spedizione rapida. È importante sottolineare che promozioni di questa entità su prodotti di fascia alta sono solitamente limitate nel tempo e soggette a esaurimento delle scorte disponibili.

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