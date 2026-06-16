Trovare una friggitrice ad aria che unisca una grande capienza alla flessibilità di cucinare due pietanze diverse contemporaneamente non è semplice, soprattutto sotto la soglia dei 100€. Philips Airfryer Serie 1000 (NA154/00) rompe questa regola con un’offerta imperdibile su Amazon. Questo modello, noto per il suo innovativo cestello trasformabile, diventa un acquisto quasi obbligato grazie a uno sconto del 33% che ne abbassa il prezzo da 149,99€ a soli 99,99€. Si tratta di un’opportunità eccezionale per portare in cucina un elettrodomestico versatile e performante, capace di semplificare la preparazione dei pasti e promuovere uno stile di vita più sano. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa friggitrice un vero affare.

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Philips Airfryer Serie 1000: versatilità e tecnologia per una cucina sana

Il punto di forza del Philips Airfryer Serie 1000 (NA154/00) è senza dubbio il suo sistema a doppio cestello flexi da 7.1L. A differenza di molti modelli concorrenti, non costringe a scegliere tra un cestello unico e due separati. Grazie a un pratico divisore rimovibile, è possibile utilizzarlo come un unico grande vano per cuocere arrosti o grandi quantità di patatine, oppure come due zone di cottura indipendenti. Questa flessibilità è resa possibile dalla presenza di doppia resistenza e termostati separati, che permettono di impostare temperature e tempi di cottura diversi per ciascuna metà del cestello. Si possono così preparare contemporaneamente un contorno e un secondo, ottimizzando tempi ed energia.

La tecnologia al cuore del dispositivo è la celebre Rapid Air Technology di Philips, che fa circolare aria calda ad alta velocità per garantire una cottura uniforme e una croccantezza perfetta, utilizzando fino al 90% di grassi in meno rispetto a una frittura tradizionale. Le prestazioni sono supportate da 10 modalità di cottura preimpostate che semplificano ulteriormente l’utilizzo, rendendolo adatto anche a chi è alle prime armi.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Capacità: 7.1 litri , ideale per nuclei familiari o per preparare più porzioni.

, ideale per nuclei familiari o per preparare più porzioni. Flessibilità: Cestello unico o doppio grazie al separatore flexi incluso.

Cestello unico o doppio grazie al incluso. Controllo Preciso: Doppia resistenza e termostati indipendenti per gestire due cotture diverse.

per gestire due cotture diverse. Tecnologia: Rapid Air per cibi croccanti fuori e teneri dentro.

per cibi croccanti fuori e teneri dentro. Programmi: 10 modalità di cottura per friggere, arrostire, grigliare, cuocere al forno e molto altro.

per friggere, arrostire, grigliare, cuocere al forno e molto altro. Design: Compatto e moderno, si adatta facilmente a qualsiasi cucina.

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa eccellente friggitrice ad aria è protagonista di una promozione molto interessante su Amazon. Il prezzo di listino del Philips Airfryer Serie 1000 (NA154/00), fissato a 149,99€, scende al prezzo eccezionale di 99,99€. Si tratta di uno sconto netto del 33%, che si traduce in un risparmio concreto di 50€ sul prezzo originale. A questa cifra, il rapporto qualità-prezzo diventa estremamente competitivo, specialmente considerando le caratteristiche uniche come il cestello flessibile e i doppi termostati. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi una logistica rapida e un’assistenza clienti affidabile, specialmente per gli abbonati al servizio Prime. Si consiglia di approfittarne rapidamente, poiché promozioni di questa entità su prodotti Philips sono spesso soggette a esaurimento scorte o a variazioni di prezzo improvvise.

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