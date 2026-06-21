Garantire pasti regolari e porzioni corrette ai propri animali domestici, anche quando si è fuori casa, è una priorità per molti. Il PETKIT Distributore Automatico Cibo Gatti da 3L risponde proprio a questa esigenza, unendo tecnologia e praticità in un unico dispositivo intelligente. Oggi, questa soluzione diventa ancora più accessibile grazie a un’offerta imperdibile su Amazon, che porta il prezzo a un livello estremamente interessante con uno sconto del 32%. È un’ottima opportunità per chi cerca tranquillità e controllo sull’alimentazione del proprio amico a quattro zampe, senza dover spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

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PETKIT: tecnologia e freschezza per pasti sempre puntuali

Il PETKIT Distributore Automatico Cibo Gatti non è un semplice erogatore di crocchette, ma un vero e proprio assistente per la cura del vostro animale. Il suo punto di forza è la connettività Wi-Fi a 2.4G, che permette di programmare e gestire i pasti direttamente dallo smartphone tramite un’app dedicata. È possibile impostare da 1 a 10 pasti al giorno, personalizzando le porzioni per adattarsi perfettamente alle esigenze nutrizionali di gatti o cani di piccola taglia. La capacità del serbatoio è di 3 litri, sufficiente a contenere circa 1,33 kg di cibo secco, garantendo un’autonomia fino a 15 giorni per un gatto adulto di medie dimensioni.

La qualità costruttiva e l’attenzione alla conservazione del cibo sono elementi distintivi. La ciotola è realizzata in acciaio inox 304, materiale igienico, resistente e facile da pulire, che previene la formazione di acne felina. Per mantenere le crocchette sempre fresche e croccanti, PETKIT ha integrato la sua tecnologia Fresh Lock, un sistema a tripla chiusura che combina una guarnizione in gomma sul coperchio, un vano per l’essiccante e un sistema di erogazione sigillato. Questo previene l’ingresso di umidità e muffe, preservando l’aroma e la qualità del cibo. Un’altra caratteristica fondamentale è la doppia alimentazione: il distributore funziona tramite cavo USB, ma dispone anche di uno scomparto per batterie di backup (non incluse), assicurando il funzionamento anche in caso di blackout.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Capacità: 3 litri (circa 1,33 kg di cibo secco)

3 litri (circa 1,33 kg di cibo secco) Connettività: Wi-Fi 2.4G con gestione tramite app

Wi-Fi 2.4G con gestione tramite app Programmazione: Da 1 a 10 pasti al giorno, porzioni personalizzabili

Da 1 a 10 pasti al giorno, porzioni personalizzabili Materiali: Ciotola in acciaio inox 304, corpo in ABS

Ciotola in acciaio inox 304, corpo in ABS Conservazione: Tecnologia Fresh Lock con sigillo ermetico ed essiccante

Tecnologia Fresh Lock con sigillo ermetico ed essiccante Alimentazione: Doppia, tramite cavo USB e batterie di backup

Un’occasione da cogliere al volo

Questa promozione rende il PETKIT Distributore Automatico Cibo Gatti un acquisto ancora più conveniente. Il prezzo di listino di 79,99€ scende attualmente a soli 54,14€. Questo si traduce in uno sconto netto del 32%, con un risparmio immediato di oltre 25€ sul prezzo originale.

L’offerta è disponibile su Amazon, venduta direttamente dal marketplace ufficiale del brand, PETKIT-IT, e gestita dalla logistica di Amazon. Questo garantisce spedizioni rapide e un servizio clienti affidabile. Non è richiesto l’uso di alcun coupon, lo sconto è applicato direttamente sul prezzo del prodotto. Trattandosi di un’offerta a tempo, il prezzo potrebbe tornare al suo valore originale una volta terminate le scorte in promozione o alla scadenza della campagna. Si consiglia quindi di approfittarne finché è attiva per assicurarsi un dispositivo di alta qualità a un costo decisamente competitivo.

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