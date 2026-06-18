Combattere l’umidità in casa senza sacrificare spazio prezioso è una sfida comune. Olimpia Splendid Aquaria Slim 14 P risponde a questa precisa esigenza con un design ultrasottile e prestazioni efficaci, dimostrando che non è necessario scegliere tra ingombro e funzionalità. Questo deumidificatore portatile è pensato per integrarsi discretamente in qualsiasi ambiente domestico, garantendo un’aria più salubre. Oggi, grazie a un’ottima opportunità su Amazon, questo dispositivo diventa ancora più accessibile, con uno sconto del 31% che porta il prezzo a un livello davvero interessante. È il momento ideale per chi cerca una soluzione efficiente per migliorare la qualità dell’aria in casa. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono una scelta eccellente e i particolari di questa promozione limitata.

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Olimpia Splendid Aquaria Slim 14 P: design slim e potenza deumidificante

Olimpia Splendid Aquaria Slim 14 P si distingue nel mercato dei deumidificatori per il suo design eccezionalmente compatto. Con uno spessore di soli 185 mm, è uno dei modelli più sottili disponibili, una caratteristica che permette di posizionarlo facilmente anche in spazi ristretti, tra mobili o in angoli poco utilizzati della casa. Nonostante le dimensioni ridotte, le prestazioni non vengono sacrificate. È in grado di rimuovere fino a 14 litri di umidità al giorno, rendendolo ideale per ambienti fino a 65 m³, come camere da letto, uffici o piccoli soggiorni.

Un altro punto di forza è la sua silenziosità. Con un livello di rumore di soli 42 dB(A), può funzionare anche durante la notte o in ambienti di lavoro senza causare disturbo. La gestione del dispositivo è intuitiva grazie al display digitale touch, che permette di impostare facilmente il timer fino a 24 ore e di monitorare le condizioni ambientali. La praticità d’uso è ulteriormente migliorata dalla presenza di rotelle piroettanti e maniglie integrate, che ne facilitano lo spostamento da una stanza all’altra. La tanica da 2 litri è facilmente estraibile per lo svuotamento, ma per un utilizzo continuativo è presente anche l’opzione di scarico continuo dell’acqua.

Le specifiche tecniche principali includono:

Capacità di deumidificazione: 14 litri / 24 ore

14 litri / 24 ore Superficie consigliata: Fino a 65 m³

Fino a 65 m³ Capacità tanica: 2 litri

2 litri Portata d’aria: Fino a 120 m³/h

Fino a 120 m³/h Rumorosità: 42 dB(A)

42 dB(A) Gas refrigerante: R290, a basso impatto ambientale

R290, a basso impatto ambientale Controlli: Display digitale touch con timer 24h

L’offerta su Amazon: un’occasione da non perdere

Questa promozione su Amazon rende l’acquisto del deumidificatore Olimpia Splendid Aquaria Slim 14 P particolarmente vantaggioso. Il prezzo di listino, che si attesta solitamente a 159,90€, scende drasticamente a soli 110,66€. Si tratta di uno sconto netto del 31%, che si traduce in un risparmio concreto di oltre 49€. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera un prodotto di qualità a un prezzo competitivo.

L’offerta è disponibile direttamente sulla piattaforma Amazon, venduto e spedito da un venditore terzo affidabile con la logistica del marketplace, garantendo così una gestione dell’ordine rapida e sicura. Non sono segnalati coupon da applicare; lo sconto è immediato e visibile direttamente sulla pagina del prodotto. È importante tenere presente che promozioni di questo tipo possono avere una durata limitata o essere soggette alla disponibilità delle scorte. Pertanto, chi è interessato dovrebbe agire tempestivamente per non perdere questa eccellente opportunità di acquisto.

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