Trovare un robot aspirapolvere che unisca una potenza di aspirazione di livello industriale con un’intelligenza artificiale avanzata a meno di 500€ sembra impossibile. Narwal Freo Z10 Ultra rompe questa regola con un’offerta che lo porta a un prezzo mai visto prima. Parliamo di un dispositivo che non si limita a pulire, ma pensa e si adatta alla casa, il tutto con uno sconto del 40% che lo rende un vero e proprio best-buy. Questa è un’opportunità imperdibile per chi cerca il massimo della tecnologia per la pulizia domestica a un prezzo finalmente accessibile. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto così speciale e i contorni di questa promozione imperdibile.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google

Narwal Freo Z10 Ultra: potenza da 18.000 Pa e intelligenza al servizio della pulizia

Il Narwal Freo Z10 Ultra non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia completo progettato per offrire prestazioni di altissimo livello. Il suo punto di forza più evidente è la straordinaria potenza di aspirazione di 18.000 Pa, un valore che lo colloca ai vertici della categoria e gli permette di rimuovere senza sforzo polvere, peli di animali, detriti e sporco incrostato da qualsiasi superficie, inclusi tappeti a pelo lungo.

Ma la potenza è solo l’inizio. Questo robot integra tecnologie intelligenti che ottimizzano ogni sessione di pulizia. Grazie al sistema di estensione dinamica del mocio EdgeReach™, il suo mocio triangolare raggiunge e pulisce a fondo anche gli angoli più difficili e i bordi delle pareti, zone spesso trascurate dai modelli concorrenti. La navigazione è affidata a un sistema avanzato basato su doppie fotocamere RGB e intelligenza artificiale, che permette al robot di mappare con precisione l’ambiente, riconoscere ed evitare oltre 30 tipi di ostacoli e pianificare i percorsi più efficienti.

Le sue caratteristiche principali includono:

Potenza di Aspirazione: 18.000 Pa per una pulizia profonda e senza compromessi.

per una pulizia profonda e senza compromessi. Tecnologia DirtSense™: Un sistema AI che rileva il livello di sporco delle superfici e del mocio, permettendo al robot di tornare a pulire le aree più sporche fino a quando non sono perfettamente pulite.

Un sistema AI che rileva il livello di sporco delle superfici e del mocio, permettendo al robot di tornare a pulire le aree più sporche fino a quando non sono perfettamente pulite. Sistema Anti-aggrovigliamento: La spazzola è progettata per sollevare peli e capelli senza che si attorciglino, riducendo drasticamente la manutenzione.

La spazzola è progettata per sollevare peli e capelli senza che si attorciglino, riducendo drasticamente la manutenzione. Separazione Umido e Secco: Durante lo svuotamento automatico, il robot separa lo sporco umido da quello secco, prevenendo la formazione di cattivi odori e muffe nella stazione base.

Durante lo svuotamento automatico, il robot separa lo sporco umido da quello secco, prevenendo la formazione di cattivi odori e muffe nella stazione base. Stazione Base Multifunzione: Un vero centro di comando che si occupa di lavare i moci con acqua calda, asciugarli con aria calda e svuotare automaticamente il contenitore della polvere del robot.

L’offerta da non perdere su Amazon

Questa incredibile concentrazione di tecnologia è ora disponibile a un prezzo eccezionale. Il Narwal Freo Z10 Ultra viene proposto su Amazon con uno sconto che ridefinisce il concetto di rapporto qualità-prezzo per un dispositivo di questa fascia. Si tratta di un’occasione perfetta per dotarsi di un alleato per la pulizia domestica di livello superiore, risparmiando una cifra considerevole.

L’offerta è chiara e vantaggiosa, venduto e spedito da Narwal Direct tramite Amazon, garantendo così affidabilità e un servizio clienti di prim’ordine. Ecco i dettagli numerici della promozione:

Prezzo di listino: 799€

799€ Prezzo in offerta: 479€

Sconto applicato: 40%

Risparmio totale: 320€

Questa promozione rende il Narwal Freo Z10 Ultra accessibile a un pubblico molto più vasto, posizionandolo come una delle migliori scelte in assoluto nella sua fascia di prezzo. L’offerta potrebbe essere limitata nel tempo o soggetta a esaurimento scorte, pertanto è consigliabile approfittarne quanto prima.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.

Seleziona SmartDomotica.it come fonte preferita su Google