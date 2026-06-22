L’installazione del filo perimetrale è da sempre uno degli ostacoli più fastidiosi per chi desidera un robot tagliaerba. MOVA ViAX 500 risolve questo problema alla radice, offrendo una mappatura intelligente basata su IA e LiDAR, senza bisogno di alcun cavo. Questo gioiello tecnologico, progettato per giardini fino a 600 m², diventa oggi un acquisto imperdibile grazie a un’offerta su Amazon che ne taglia il prezzo di ben 200€. È un’opportunità eccezionale per automatizzare la cura del prato con una delle tecnologie più avanzate sul mercato, ad un prezzo che lo rende estremamente competitivo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione.

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MOVA ViAX 500: intelligenza artificiale e LiDAR per un prato perfetto

Il MOVA ViAX 500 si distingue nettamente dalla concorrenza per il suo approccio wireless. Grazie a un sofisticato sistema di navigazione che combina un sensore LiDAR a 360° e una doppia visione assistita dall’Intelligenza Artificiale, questo robot mappa autonomamente il giardino senza la necessità di installare fili di confine. Questa caratteristica non solo semplifica enormemente l’installazione, ma permette anche una flessibilità senza precedenti nella gestione delle aree di taglio.

La tecnologia a bordo consente un evitamento intelligente degli ostacoli: il robot riconosce e aggira persone, animali domestici, giocattoli e altri oggetti lasciati sul prato, garantendo sicurezza e un lavoro ininterrotto. La pianificazione del percorso a forma di U assicura una copertura sistematica ed efficiente, evitando passaggi casuali e ottimizzando i tempi di lavoro. Il MOVA ViAX 500 è inoltre in grado di gestire giardini complessi grazie alla funzione di gestione multi-zona, che permette di salvare fino a due mappe diverse per un totale di 150 zone personalizzabili.

Le specifiche tecniche principali includono:

Area di copertura consigliata: Fino a 600 m²

Fino a 600 m² Tecnologia di navigazione: LiDAR 360° + Doppia Visione AI (senza filo perimetrale)

LiDAR 360° + Doppia Visione AI (senza filo perimetrale) Altezza di taglio: Regolabile da 20 a 60 mm

Regolabile da 20 a 60 mm Larghezza di taglio: 20 cm

20 cm Gestione pendenze: Capacità di affrontare pendenze fino al 45% (24°)

Capacità di affrontare pendenze fino al 45% (24°) Gestione zone: Supporto per mappe multiple e fino a 150 zone di lavoro

Supporto per mappe multiple e fino a 150 zone di lavoro Alimentazione: A batteria, con ritorno automatico alla base di ricarica

L’intero sistema è gestibile tramite un’applicazione dedicata, che consente di programmare gli orari di taglio, definire zone vietate e monitorare lo stato del robot in tempo reale. A questo prezzo, ottenere una tecnologia così avanzata, che elimina il principale fastidio dei robot tradizionali, è un vero affare.

I dettagli dell’offerta Amazon: sconto e disponibilità

L’opportunità di acquisto per il MOVA ViAX 500 è attualmente disponibile su Amazon, dove il prezzo di listino ha subito un taglio significativo. Si tratta di una delle migliori occasioni viste finora per un robot tagliaerba con queste caratteristiche premium.

Nello specifico, l’offerta permette di ottenere un risparmio notevole:

Prezzo di listino: 749€

749€ Prezzo in offerta: 549€

Risparmio totale: 200€

Sconto percentuale: -27%

Il prodotto è venduto e spedito da un venditore terzo affidabile tramite la piattaforma Amazon, garantendo quindi le tutele standard per gli acquirenti. L’offerta è soggetta a disponibilità di scorte, pertanto è consigliabile agire rapidamente se si è interessati, poiché i prezzi su Amazon possono variare senza preavviso. Questa promozione rende il MOVA ViAX 500 una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di fascia alta per la cura del giardino, ma con un occhio di riguardo al budget.

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