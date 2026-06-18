Trovare una lavatrice che unisca una grande capacità di carico, un’efficienza energetica di vertice e tecnologie intelligenti per la cura dei capi a un prezzo accessibile è spesso una missione complessa. Electrolux EW6FZAM29 PerfectCare 600 rompe questa regola, proponendosi come una soluzione ideale per le famiglie moderne. Oggi, questa lavatrice diventa un vero e proprio affare grazie a un’offerta che ne abbatte il prezzo di listino, rendendola una delle scelte più convenienti nella sua categoria. Con una capacità di 9 kg, la Classe Energetica A e la tecnologia SensiCare, questo modello risponde a tutte le esigenze di un bucato efficiente e delicato. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che la rendono un’opportunità da cogliere al volo.

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Electrolux lavatrice: tecnologia e cura dei capi al servizio del risparmio

La lavatrice Electrolux EW6FZAM29 PerfectCare 600 è progettata per offrire prestazioni eccellenti minimizzando l’impatto su bollette e ambiente. Il cuore del sistema è la Classe di Efficienza Energetica A, il massimo standard attuale, che garantisce consumi energetici ridotti a ogni ciclo di lavaggio. La generosa capacità di carico da 9 kg la rende perfetta per gestire il bucato di un’intera famiglia, riducendo il numero di lavaggi settimanali.

La vera intelligenza di questa lavatrice risiede nella tecnologia SensiCare, un sistema di sensori che pesa automaticamente ogni carico e adatta la durata del ciclo, il consumo di acqua e di energia in modo preciso. Questo non solo ottimizza le risorse, ma previene anche il lavaggio eccessivo, proteggendo i tessuti dall’usura e mantenendoli come nuovi più a lungo. A questo si aggiunge il Programma Vapore, una funzione preziosa che rinfresca i capi, elimina gli odori e riduce le pieghe fino a un terzo, semplificando notevolmente la stiratura.

Il motore Inverter assicura un funzionamento silenzioso e affidabile nel tempo, mentre l’opzione TimeSave permette di ridurre la durata dei cicli fino al 50% quando si ha poco tempo. Completa la dotazione il ciclo FullWash 45’, ideale per lavare carichi misti a 30°C in soli 45 minuti.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Capacità di carico: 9 kg

Classe di Efficienza Energetica: A

Velocità massima centrifuga: 1400 giri/min

Tecnologia: SensiCare per l’adattamento automatico del ciclo

per l’adattamento automatico del ciclo Funzioni speciali: Programma Vapore , Opzione TimeSave , FullWash 45’

, , Motore: Inverter a lunga durata e silenzioso

a lunga durata e silenzioso Display: LED intuitivo per una facile programmazione

L’offerta su Amazon: un prezzo da non lasciarsi sfuggire

Questa eccezionale lavatrice è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo che la rende ancora più interessante. Il prezzo di listino ufficiale è di 729€, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistarla a soli 409,45€. Si tratta di un risparmio netto di ben 319,55€, che corrisponde a uno sconto di oltre il 43% sul prezzo originale.

L’offerta è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce una spedizione rapida e un servizio clienti affidabile. Il prezzo include l’IVA e si applica al modello di colore bianco. È importante sottolineare che promozioni di questa entità su elettrodomestici di alta gamma tendono a essere limitate nel tempo e soggette alla disponibilità delle scorte. Per chi cerca una lavatrice performante, efficiente e tecnologicamente avanzata, questa rappresenta una delle migliori occasioni del momento per fare un acquisto intelligente e vantaggioso.

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