Trovare un frigorifero French Door che unisca design elegante, grande capienza e tecnologia avanzata a un prezzo accessibile non è un’impresa semplice. Haier FD 70 Serie 3 rompe questa regola, presentandosi oggi con un’offerta che definire imperdibile è quasi un eufemismo. Su Amazon, questo modello scende al suo minimo storico, con uno sconto che lo rende una delle migliori occasioni del momento per chiunque desideri rinnovare la propria cucina con un elettrodomestico di fascia superiore senza svuotare il portafoglio. Stiamo parlando di un taglio di prezzo netto che porta il Haier FD 70 Serie 3 da 899€ a soli 521,47€, un’opportunità che merita di essere analizzata nel dettaglio.

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Haier FD 70 Serie 3: capienza, tecnologia e design

Il modello Haier FD 70 Serie 3 HFR3718ENMD non è un semplice frigorifero, ma una soluzione completa per la conservazione degli alimenti. Con le sue dimensioni generose (177,5 x 70 x 68,8 cm), offre una capacità totale di 402 litri, ideale per le esigenze di famiglie numerose o per chi ama fare scorte settimanali. Il suo design French Door a 2 porte e 4 cassetti non è solo esteticamente accattivante, grazie alla moderna finitura in Dark Inox, ma è anche estremamente funzionale, permettendo un’organizzazione ottimale dello spazio interno.

Dal punto di vista tecnologico, questo frigorifero non delude. È dotato di sistema Total No Frost, che previene la formazione di ghiaccio e brina sia nel vano frigo che nel congelatore, eliminando la necessità di sbrinamenti manuali e mantenendo le temperature più costanti. A questo si aggiunge la tecnologia Air Surround, che distribuisce l’aria fredda in modo uniforme in ogni scomparto, garantendo una conservazione prolungata e migliore degli alimenti. Un’altra caratteristica di spicco è il cassetto My Zone, una zona a temperatura variabile che può essere personalizzata in base alle necessità del momento, perfetta per conservare carne, pesce o verdure alle condizioni ideali.

Ecco un riepilogo delle sue specifiche principali:

Modello : HFR3718ENMD

: HFR3718ENMD Tipologia : French Door, libera installazione

: French Door, libera installazione Capacità netta : 402 litri

: 402 litri Tecnologia di raffreddamento : Total No Frost con Air Surround

: Total No Frost con Air Surround Funzioni speciali : Cassetto My Zone a temperatura regolabile

: Cassetto My Zone a temperatura regolabile Classe energetica : E

: E Finitura: Dark Inox

Sebbene la classe energetica E non sia la più efficiente sul mercato, le tecnologie integrate e l’enorme capacità a questo prezzo lo rendono una scelta estremamente competitiva.

L’offerta su Amazon: sconto del 42%

Veniamo ora ai dettagli concreti di questa promozione eccezionale. Il frigorifero Haier FD 70 Serie 3 è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo che rappresenta un vero e proprio affare. Il prezzo di listino, che si attesta solitamente intorno a 899€, è stato drasticamente ridotto.

L’offerta attuale permette di acquistarlo a soli 521,47€, con uno sconto netto del 42%. Questo si traduce in un risparmio immediato di ben 377,53€, una cifra considerevole per un elettrodomestico di questa caratura. L’offerta è venduta e spedita da Amazon, garantendo quindi la massima affidabilità per quanto riguarda la spedizione e l’assistenza post-vendita. Non sono richiesti coupon o codici sconto: il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto. Trattandosi di un minimo storico, è probabile che la disponibilità sia limitata sia nel tempo che nel numero di pezzi.

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