Mantenere la piscina pulita durante la bella stagione è un lavoro impegnativo, ma la tecnologia viene in nostro soccorso con soluzioni sempre più autonome ed efficienti. L’occasione perfetta per dire addio alla fatica manuale è arrivata: l’eccellente robot pulitore ECOVACS ULTRAMARINE P1 è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon, crollando al suo prezzo minimo storico. Con uno sconto netto di 150€, questo dispositivo diventa un acquisto quasi obbligato per chiunque desideri una piscina impeccabile senza il minimo sforzo. Un’opportunità rara per dotarsi di un alleato tecnologico di fascia alta a un prezzo decisamente più accessibile, trasformando la manutenzione da un obbligo a un semplice gesto sull’app. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono così desiderabile e i termini di questa promozione limitata.

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ECOVACS ULTRAMARINE P1: pulizia intelligente e senza fili

ECOVACS ULTRAMARINE P1 non è un semplice robot per piscina, ma un concentrato di tecnologia progettato per offrire una pulizia profonda e completamente autonoma. Il suo punto di forza è il design cordless, che elimina l’ingombro e i limiti dei cavi, permettendogli di muoversi con la massima libertà su fondali, pareti e linea di galleggiamento. L’autonomia è garantita da una potente batteria da 5200mAh, capace di assicurare fino a 180 minuti di funzionamento continuo, sufficienti per pulire a fondo piscine con una superficie fino a 180 m².

Il cuore del sistema è la sua potenza di aspirazione UltraPure, che raggiunge i 4800 GPH (galloni per ora), supportata dalla tecnologia anti-intasamento S-Flow. Questo significa che il robot è in grado di raccogliere non solo foglie e detriti grossolani, ma anche le particelle più fini. La filtrazione è un altro fiore all’occhiello: il sistema a doppio strato cattura impurità fino a 3μm, lasciando l’acqua cristallina. La navigazione intelligente SmartNavi mappa con precisione la superficie della piscina, ottimizzando i percorsi per una copertura totale ed efficiente, mentre le quattro spazzole a rullo sincronizzate lavorano energicamente per rimuovere lo sporco più ostinato. Ecco un riassunto delle specifiche principali:

Design: Completamente senza fili (cordless)

Completamente senza fili (cordless) Autonomia: Fino a 180 minuti

Fino a 180 minuti Copertura: Piscine fino a 180 m² (1937 sq ft)

Piscine fino a 180 m² (1937 sq ft) Potenza di aspirazione: 4800 GPH con tecnologia S-Flow

4800 GPH con tecnologia S-Flow Filtrazione: Doppio strato con capacità di 3μm

Doppio strato con capacità di 3μm Navigazione: Sistema intelligente SmartNavi per mappatura e percorsi ottimizzati

Sistema intelligente SmartNavi per mappatura e percorsi ottimizzati Spazzole: Quattro rulli sincronizzati per fondale e pareti

Quattro rulli sincronizzati per fondale e pareti Controllo: Gestione completa tramite applicazione per smartphone

Grazie all’app dedicata, è possibile avviare e programmare i cicli di pulizia, selezionare le diverse modalità e monitorare lo stato del robot comodamente dal proprio smartphone.

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

Questa eccezionale promozione rende ECOVACS ULTRAMARINE P1 una scelta ancora più conveniente. L’offerta è disponibile su Amazon, una garanzia in termini di acquisto e assistenza post-vendita. Il prezzo di listino di questo avanzato robot pulitore è di 549€, ma grazie allo sconto attuale è possibile acquistarlo a soli 399€.

Si tratta di un risparmio netto di 150€, che corrisponde a uno sconto di circa il 27% sul prezzo originale. Un taglio di prezzo così significativo su un prodotto di questo calibro e di recente introduzione sul mercato è un evento raro. L’offerta è a tempo limitato e soggetta all’esaurimento delle scorte disponibili, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione. La vendita è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi della spedizione Prime per gli abbonati, che include consegna rapida e gratuita.

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