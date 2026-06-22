Trovare un lavapavimenti senza filo che combini una potenza di aspirazione elevata con funzionalità di lavaggio avanzate, il tutto a un prezzo accessibile, è spesso un’impresa. DREAME H14 Pro arriva a sfidare questa regola, presentandosi come una soluzione completa per la pulizia dei pavimenti. Questo dispositivo non si limita ad aspirare e lavare, ma integra tecnologie intelligenti e un design innovativo che ne semplificano l’uso e la manutenzione. Con una potenza di aspirazione di 18.000 Pa e un design piatto a 180°, è in grado di raggiungere anche gli spazi più difficili. L’opportunità diventa ancora più interessante grazie all’attuale promozione su Amazon, che porta il prezzo a un livello estremamente competitivo, offrendo uno sconto del 30%. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un vero affare.

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DREAME H14 Pro: pulizia profonda e tecnologia intelligente

Il DREAME H14 Pro si distingue per un pacchetto di specifiche tecniche di alto livello, pensate per offrire una pulizia completa ed efficiente. Il cuore del sistema è il suo motore da 125.000 giri/min, che genera una notevole potenza di aspirazione di 18.000 Pa, capace di gestire con disinvoltura sia lo sporco secco che i liquidi. Una delle caratteristiche più apprezzate è il suo design piatto a 180°, che permette di inclinare completamente il corpo del lavapavimenti per pulire agevolmente sotto mobili, letti e divani, zone spesso trascurate.

La vera innovazione, però, risiede nel sistema di manutenzione e igiene della spazzola. Il DREAME H14 Pro è dotato di una funzione di autopulizia che utilizza acqua calda a 60°C per lavare il rullo, sciogliendo efficacemente il grasso e le macchie ostinate. Al termine del ciclo, un sistema di asciugatura ad aria calda a 60°C entra in azione, asciugando la spazzola in soli 5 minuti per prevenire la formazione di muffe e cattivi odori. L’esperienza d’uso è resa ancora più smart grazie a:

Controllo tramite App : per personalizzare le modalità di pulizia e monitorare lo stato del dispositivo.

: per personalizzare le modalità di pulizia e monitorare lo stato del dispositivo. Dosaggio automatico del detergente : il dispositivo regola autonomamente la quantità di soluzione pulente necessaria.

: il dispositivo regola autonomamente la quantità di soluzione pulente necessaria. Modalità di pulizia multiple : Auto, Aspirazione, Ultra e personalizzata per adattarsi a ogni esigenza.

: Auto, Aspirazione, Ultra e personalizzata per adattarsi a ogni esigenza. Autonomia : fino a 40 minuti con una singola carica, sufficienti per coprire ampie superfici.

: fino a con una singola carica, sufficienti per coprire ampie superfici. Serbatoi capienti: 880 ml per l’acqua pulita e 650 ml per quella sporca, riducendo la necessità di frequenti ricariche.

Queste caratteristiche, unite a una spazzola da 260 mm che copre una superficie ampia a ogni passata, rendono il DREAME H14 Pro un alleato potente e versatile per la pulizia domestica.

L’offerta su Amazon da non perdere

Questa eccezionale dotazione tecnica diventa ancora più appetibile grazie all’offerta attualmente disponibile su Amazon. Il lavapavimenti DREAME H14 Pro è proposto a un prezzo speciale, che lo posiziona come una delle migliori scelte nel suo segmento di mercato per rapporto qualità-prezzo. L’offerta è chiara e vantaggiosa:

Negozio : Amazon.it

: Prezzo di listino : 369€

: 369€ Prezzo in offerta : 258,40€

: Sconto applicato : 30%

: Risparmio totale: 110,60€

Si tratta di un’opportunità limitata, soggetta alla disponibilità delle scorte, che permette di acquistare un dispositivo di fascia alta a un costo significativamente ridotto. La promozione include la spedizione gestita da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna. L’offerta è valida sul modello in colorazione standard, venduto e spedito da un rivenditore terzo affidabile tramite la piattaforma Amazon.

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