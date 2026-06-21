Un crollo di prezzo di questa portata non si vede tutti i giorni. Il kit Videocamera Blink Outdoor 4 con Videocitofono Blink precipita da 134,98€ a soli 24,99€ su Amazon, registrando uno sconto shock dell’81%. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chiunque desideri implementare un sistema di sicurezza smart, affidabile e incredibilmente conveniente, senza la complessità dei cavi. Questo bundle offre una soluzione completa per il monitoraggio esterno e la gestione degli accessi, combinando due dei prodotti più apprezzati di Blink. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo sistema un must-have a questo prezzo.

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Blink Outdoor 4: sicurezza smart, installazione semplice e autonomia record

Il sistema Blink Outdoor 4 con Videocitofono si distingue per un equilibrio perfetto tra prestazioni, semplicità d’uso e convenienza. Progettato per resistere agli agenti atmosferici, questo kit è la soluzione ideale per chi cerca un sistema di videosorveglianza fai-da-te senza compromessi. L’installazione è completamente wire-free, eliminando la necessità di complessi cablaggi e consentendo di posizionare i dispositivi in pochi minuti. Il cuore del sistema è la sua incredibile efficienza energetica: con un singolo set di batterie, la videocamera può funzionare fino a due anni, un’autonomia record nel settore che riduce al minimo la manutenzione.

Dal punto di vista tecnico, il sistema non delude. La videocamera Blink Outdoor 4 cattura video in alta definizione a 1080p, garantendo immagini nitide sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna a infrarossi. L’audio a due vie permette di comunicare in tempo reale con chiunque si trovi davanti alla telecamera o al videocitofono, direttamente tramite l’app Blink sullo smartphone. Le funzionalità smart includono il rilevamento del movimento personalizzabile, che invia notifiche istantanee al vostro dispositivo solo quando è davvero necessario. L’integrazione con Amazon Alexa permette di visualizzare il live view o attivare il sistema con semplici comandi vocali, rendendolo un tassello fondamentale di una casa connessa.

Le specifiche principali includono:

Risoluzione Video: 1080p HD per riprese chiare e dettagliate.

1080p HD per riprese chiare e dettagliate. Audio: Bidirezionale, con microfono e altoparlante integrati.

Bidirezionale, con microfono e altoparlante integrati. Autonomia: Fino a 2 anni di durata della batteria con un utilizzo standard.

Fino a 2 anni di durata della batteria con un utilizzo standard. Visione Notturna: Tecnologia a infrarossi per una visibilità ottimale al buio.

Tecnologia a infrarossi per una visibilità ottimale al buio. Resistenza: Progettato per resistere a pioggia, neve e temperature estreme.

Progettato per resistere a pioggia, neve e temperature estreme. Compatibilità: App Blink per iOS e Android, piena integrazione con Alexa.

Un’offerta da non credere: sconto dell’81% su Amazon

I dettagli di questa promozione rendono l’acquisto quasi obbligato per chiunque stesse valutando un sistema di sicurezza. Il bundle completo, che include la Videocamera Blink Outdoor 4, il Videocitofono Blink e il Modulo di sincronizzazione di base, è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti. Il prezzo di listino di 134,98€ viene letteralmente polverizzato, scendendo all’incredibile cifra di 24,99€.

Questo si traduce in uno sconto netto dell’81%, per un risparmio totale di ben 109,99€. Si tratta di un’offerta a tempo e, con ogni probabilità, soggetta a esaurimento scorte. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garanzia di affidabilità e rapidità nella consegna. È importante notare che per usufruire di funzionalità avanzate, come l’archiviazione estesa dei video sul cloud, potrebbe essere necessario un abbonamento al piano Blink Subscription, ma le funzioni base di notifica e live view sono disponibili senza costi aggiuntivi.

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