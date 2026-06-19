Il momento giusto per creare un sistema audio stereo intelligente in casa è arrivato. Amazon ha appena lanciato un’offerta imperdibile sulla confezione da due dei suoi Amazon Echo Dot Max, portando il prezzo a un minimo storico assoluto. Con uno sconto del 41%, questa è un’opportunità unica per raddoppiare la qualità audio e le funzionalità smart home, risparmiando una cifra considerevole. Questa promozione rende accessibile una configurazione multi-room o stereo che fino a ieri richiedeva un investimento ben più alto. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo prodotto e i termini dell’offerta.

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Amazon echo dot max: audio avvolgente e hub per una casa intelligente

Amazon Echo Dot Max rappresenta l’evoluzione più recente e potente della linea di altoparlanti intelligenti di Amazon. Il punto di forza è senza dubbio la qualità audio: il dispositivo è progettato per offrire un suono premium che si adatta automaticamente all’ambiente. All’interno, un sistema di altoparlanti a due vie, con un woofer a lunga escursione da 2,5″ e un tweeter personalizzato da 0,8″, garantisce bassi profondi e quasi tre volte più potenti rispetto ai modelli precedenti, uniti ad alti nitidi e cristallini. Questa configurazione è ideale non solo per l’ascolto di musica ma anche per podcast e audiolibri, riempiendo la stanza con un audio ricco e dettagliato.

Oltre alle prestazioni sonore, Echo Dot Max si distingue come un hub completo per la casa intelligente. Integra il supporto per i principali protocolli di connettività, tra cui Matter, Thread, Zigbee e Amazon Sidewalk. Questo significa che può controllare in modo nativo un’ampia gamma di dispositivi compatibili (luci, prese, sensori) senza la necessità di bridge o hub aggiuntivi. La presenza di Alexa+ con accesso anticipato offre un controllo vocale ancora più avanzato e conversazionale. Le specifiche tecniche completano un quadro di alto livello:

Connettività: Supporto per Wi-Fi 6E per una connessione più stabile e veloce, e Bluetooth 5.3.

Supporto per per una connessione più stabile e veloce, e Bluetooth 5.3. Sensori integrati: Sensore di temperatura ambientale, sensore di luce e accelerometro per abilitare routine e automazioni intelligenti.

Sensore di temperatura ambientale, sensore di luce e accelerometro per abilitare routine e automazioni intelligenti. Dimensioni: 108,7 mm (larghezza) x 108,6 mm (altezza) x 99,2 mm (profondità).

108,7 mm (larghezza) x 108,6 mm (altezza) x 99,2 mm (profondità). Peso: 505,3 grammi, che conferiscono una sensazione di solidità e qualità costruttiva.

L’offerta su Amazon: un doppio affare al 41% di sconto

L’attuale promozione su Amazon rende l’acquisto di questo pacchetto doppio eccezionalmente conveniente. La confezione da due Amazon Echo Dot Max in colorazione Grafite è disponibile a un prezzo che non si era mai visto prima. Il prezzo di listino per la coppia è di 219,98€, ma grazie a questa offerta a tempo limitato, è possibile acquistarli a soli 128,98€.

Questo si traduce in uno sconto netto del 41%, con un risparmio immediato di ben 91€. L’offerta è venduta e spedita direttamente da Amazon, garantendo così massima affidabilità e una consegna rapida, specialmente per gli utenti Prime. Acquistando questa confezione, si ottiene non solo un sistema audio stereo potente e versatile, ma anche due hub smart home capaci di gestire l’intera casa digitale. È importante notare che promozioni di questa portata sono spesso legate a una disponibilità di scorte limitata, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

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