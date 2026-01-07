Il CES 2026 di Las Vegas si conferma, ancora una volta, l’evento spartiacque per il settore della domotica, dove le visioni del futuro prossimo si trasformano in soluzioni concrete per la vita quotidiana. In questo scenario di grande fermento, Athom ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori annunciando un potenziamento senza precedenti per Homey, la sua celebre piattaforma aperta dedicata alla smart home.

L’azienda olandese, che dal 2024 è entrata a far parte della galassia LG Electronics, ha svelato una strategia mirata a risolvere uno dei “punti di dolore” più comuni per gli utenti: la frammentazione della sicurezza video. Grazie a nuove partnership ufficiali con colossi del calibro di Reolink e Aqara, Homey si candida a diventare il centro di comando visivo definitivo per la casa intelligente.

La sinergia con LG e la visione di un ecosistema aperto

L’acquisizione di Athom da parte di LG Electronics aveva sollevato, due anni fa, diverse domande sul futuro della filosofia “open” di Homey. Il CES 2026 ha dissipato ogni dubbio: la forza di LG ha fornito ad Athom le risorse necessarie per accelerare le integrazioni, mantenendo però intatta l’indipendenza e l’approccio agnostico della piattaforma.

Come sottolineato da Stefan Witkamp, CEO di Athom, l’obiettivo non è chiudere l’utente in un recinto dorato, ma rendere Homey il sistema più flessibile al mondo. La sfida attuale non è più solo far accendere una lampadina quando si rileva un movimento, ma permettere all’utente di vedere, in una frazione di secondo e in un’unica interfaccia, cosa sta succedendo davanti a quella telecamera, indipendentemente dal marchio del dispositivo.

L’integrazione nativa con Reolink: un passo avanti per l’utente

La notizia di maggior rilievo è certamente la nuova partnership ufficiale con Reolink. Questo marchio, noto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e l’affidabilità delle sue telecamere, avrà presto un’applicazione ufficiale nel Homey App Store. Fino ad oggi, integrare flussi video in tempo reale richiedeva spesso configurazioni complesse o l’utilizzo di app di terze parti non sempre stabili. Con questa integrazione nativa, gli utenti potranno collegare le proprie telecamere Reolink direttamente a Homey Pro o Homey Bridge.

Il vantaggio pratico è enorme: la possibilità di visualizzare il live streaming direttamente all’interno dell’app Homey significa poter creare automazioni (i celebri “Flow”) molto più intelligenti. Immaginiamo, ad esempio, che al rilevamento di un movimento sospetto in giardino, la TV LG del salotto mostri automaticamente il feed della telecamera esterna, o che le luci di casa cambino colore mentre lo smartphone riceve una notifica con l’anteprima video immediata. È la fine dell’era in cui bisognava passare freneticamente da un’app all’altra per gestire la sicurezza domestica.

La rivoluzione di Matter 1.5 e il ruolo di Aqara

Se Reolink rappresenta l’espansione immediata, la collaborazione con Aqara guarda al futuro standardizzato della domotica. Al centro dell’annuncio c’è il supporto allo standard Matter 1.5. Per chi non avesse seguito l’evoluzione di questo protocollo, la versione 1.5 è fondamentale perché introduce per la prima volta il supporto nativo per le telecamere di sicurezza.

Homey sta lavorando a stretto contatto con Aqara per implementare queste specifiche, garantendo che le telecamere del brand cinese possano dialogare con l’ecosistema Homey non solo per lo streaming video e audio in tempo reale, ma anche per funzioni avanzate come la comunicazione bidirezionale (parlare attraverso la telecamera) e il controllo PTZ (Pan-Tilt-Zoom) per orientare l’obiettivo.

Questo passaggio è cruciale: Matter promette di abbattere definitivamente i muri tra i diversi produttori, e Homey si posiziona come uno dei primi hub al mondo capace di gestire la complessità dei dati video sotto questo standard universale.

Verso la compatibilità universale: WebRTC e dispositivi virtuali

Athom non ha pensato solo ai nuovi modelli, ma ha dimostrato una rara attenzione verso chi possiede già hardware preesistente. La piattaforma Homey ha infatti ampliato il supporto ai formati di streaming video, includendo ora standard come WebRTC, RTSP, RTMP, HLS e DASH. Questa vasta gamma di formati garantisce una fluidità superiore e una latenza ridotta al minimo, rendendo l’esperienza di monitoraggio quasi istantanea.

Inoltre, per tutte quelle telecamere IP che non godono ancora di un’integrazione ufficiale o che sono basate su tecnologie più datate, Homey ha introdotto la funzione “Virtual Devices”. Attraverso questa modalità, gli utenti più esperti possono aggiungere manualmente una telecamera semplicemente inserendo l’URL dello streaming o l’indirizzo IP locale. Sebbene le funzioni possano essere più limitate rispetto alle app ufficiali, questa apertura conferma la volontà di Athom di non lasciare indietro nessuno, permettendo di recuperare e valorizzare investimenti tecnologici fatti anni prima.

Privacy e sicurezza al primo posto

In un mondo in cui le telecamere domestiche sono spesso al centro di dibattiti sulla privacy, la scelta di LG e Athom di puntare su una gestione locale dei dati (laddove possibile con Homey Pro) è una rassicurazione non da poco. L’integrazione di questi flussi video avviene seguendo rigorosi standard di crittografia, assicurando che le immagini della nostra casa restino accessibili solo ai legittimi proprietari.

L’annuncio di Homey al CES 2026 segna una tappa fondamentale per la smart home moderna. Non si tratta solo di aggiungere nuovi nomi a una lista di compatibilità, ma di trasformare il concetto di sicurezza da una serie di dispositivi isolati a un sistema organico, visivo e proattivo. Con Reolink, Aqara e la potenza di Matter 1.5, la casa intelligente del 2026 è finalmente capace di vedere, capire e reagire in modo unitario.

Aqara al CES 2026: l’era della Spatial Intelligence trasforma la casa intelligente

Il CES 2026 di Las Vegas segna un punto di svolta per Aqara, azienda leader nel settore dell’Internet of Things, che ha scelto il palcoscenico globale per presentare la sua nuova visione: la Spatial Intelligence. Non si tratta più soltanto di connettere dispositivi tra loro, ma di creare ambienti capaci di percepire e rispondere all’attività umana in modo intuitivo e predittivo. Attraverso una nuova gamma di sensori e hub intelligenti, Aqara punta a trasformare gli spazi abitativi e lavorativi in ecosistemi adattivi che anticipano le esigenze degli occupanti.

L’hub termostato W200 e la gestione energetica consapevole

Una delle novità più rilevanti presentate allo stand di Aqara è il Thermostat Hub W200. Questo dispositivo non è un semplice regolatore di temperatura, ma un vero e proprio centro di intelligenza climatica. Il W200 integra le funzioni di Apple Adaptive Temperature e Clean Energy Guidance, permettendo agli utenti di ottimizzare i consumi in base alla disponibilità di energia pulita e alle condizioni ambientali in tempo reale.

L’hub analizza costantemente i dati ambientali per gestire i dispositivi di riscaldamento e raffreddamento in modo autonomo. Grazie alla sua capacità di apprendimento, il W200 può suggerire i momenti migliori per consumare energia, riducendo l’impatto ambientale e abbassando i costi in bolletta. È la dimostrazione di come la tecnologia possa diventare uno strumento di sostenibilità attiva, rendendo la gestione climatica della casa un processo fluido e trasparente per l’utente finale.