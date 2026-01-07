Il CES 2026 di Las Vegas si conferma, ancora una volta, l’evento spartiacque per il settore della domotica, dove le visioni del futuro prossimo si trasformano in soluzioni concrete per la vita quotidiana. In questo scenario di grande fermento, Athom ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori annunciando un potenziamento senza precedenti per Homey, la sua celebre piattaforma aperta dedicata alla smart home.
L’azienda olandese, che dal 2024 è entrata a far parte della galassia LG Electronics, ha svelato una strategia mirata a risolvere uno dei “punti di dolore” più comuni per gli utenti: la frammentazione della sicurezza video. Grazie a nuove partnership ufficiali con colossi del calibro di Reolink e Aqara, Homey si candida a diventare il centro di comando visivo definitivo per la casa intelligente.
La sinergia con LG e la visione di un ecosistema aperto
L’acquisizione di Athom da parte di LG Electronics aveva sollevato, due anni fa, diverse domande sul futuro della filosofia “open” di Homey. Il CES 2026 ha dissipato ogni dubbio: la forza di LG ha fornito ad Athom le risorse necessarie per accelerare le integrazioni, mantenendo però intatta l’indipendenza e l’approccio agnostico della piattaforma.
Come sottolineato da Stefan Witkamp, CEO di Athom, l’obiettivo non è chiudere l’utente in un recinto dorato, ma rendere Homey il sistema più flessibile al mondo. La sfida attuale non è più solo far accendere una lampadina quando si rileva un movimento, ma permettere all’utente di vedere, in una frazione di secondo e in un’unica interfaccia, cosa sta succedendo davanti a quella telecamera, indipendentemente dal marchio del dispositivo.
L’integrazione nativa con Reolink: un passo avanti per l’utente
La notizia di maggior rilievo è certamente la nuova partnership ufficiale con Reolink. Questo marchio, noto per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e l’affidabilità delle sue telecamere, avrà presto un’applicazione ufficiale nel Homey App Store. Fino ad oggi, integrare flussi video in tempo reale richiedeva spesso configurazioni complesse o l’utilizzo di app di terze parti non sempre stabili. Con questa integrazione nativa, gli utenti potranno collegare le proprie telecamere Reolink direttamente a Homey Pro o Homey Bridge.
Il vantaggio pratico è enorme: la possibilità di visualizzare il live streaming direttamente all’interno dell’app Homey significa poter creare automazioni (i celebri “Flow”) molto più intelligenti. Immaginiamo, ad esempio, che al rilevamento di un movimento sospetto in giardino, la TV LG del salotto mostri automaticamente il feed della telecamera esterna, o che le luci di casa cambino colore mentre lo smartphone riceve una notifica con l’anteprima video immediata. È la fine dell’era in cui bisognava passare freneticamente da un’app all’altra per gestire la sicurezza domestica.
La rivoluzione di Matter 1.5 e il ruolo di Aqara
Se Reolink rappresenta l’espansione immediata, la collaborazione con Aqara guarda al futuro standardizzato della domotica. Al centro dell’annuncio c’è il supporto allo standard Matter 1.5. Per chi non avesse seguito l’evoluzione di questo protocollo, la versione 1.5 è fondamentale perché introduce per la prima volta il supporto nativo per le telecamere di sicurezza.
Homey sta lavorando a stretto contatto con Aqara per implementare queste specifiche, garantendo che le telecamere del brand cinese possano dialogare con l’ecosistema Homey non solo per lo streaming video e audio in tempo reale, ma anche per funzioni avanzate come la comunicazione bidirezionale (parlare attraverso la telecamera) e il controllo PTZ (Pan-Tilt-Zoom) per orientare l’obiettivo.
Questo passaggio è cruciale: Matter promette di abbattere definitivamente i muri tra i diversi produttori, e Homey si posiziona come uno dei primi hub al mondo capace di gestire la complessità dei dati video sotto questo standard universale.
Verso la compatibilità universale: WebRTC e dispositivi virtuali
Athom non ha pensato solo ai nuovi modelli, ma ha dimostrato una rara attenzione verso chi possiede già hardware preesistente. La piattaforma Homey ha infatti ampliato il supporto ai formati di streaming video, includendo ora standard come WebRTC, RTSP, RTMP, HLS e DASH. Questa vasta gamma di formati garantisce una fluidità superiore e una latenza ridotta al minimo, rendendo l’esperienza di monitoraggio quasi istantanea.
Inoltre, per tutte quelle telecamere IP che non godono ancora di un’integrazione ufficiale o che sono basate su tecnologie più datate, Homey ha introdotto la funzione “Virtual Devices”. Attraverso questa modalità, gli utenti più esperti possono aggiungere manualmente una telecamera semplicemente inserendo l’URL dello streaming o l’indirizzo IP locale. Sebbene le funzioni possano essere più limitate rispetto alle app ufficiali, questa apertura conferma la volontà di Athom di non lasciare indietro nessuno, permettendo di recuperare e valorizzare investimenti tecnologici fatti anni prima.
Privacy e sicurezza al primo posto
In un mondo in cui le telecamere domestiche sono spesso al centro di dibattiti sulla privacy, la scelta di LG e Athom di puntare su una gestione locale dei dati (laddove possibile con Homey Pro) è una rassicurazione non da poco. L’integrazione di questi flussi video avviene seguendo rigorosi standard di crittografia, assicurando che le immagini della nostra casa restino accessibili solo ai legittimi proprietari.
L’annuncio di Homey al CES 2026 segna una tappa fondamentale per la smart home moderna. Non si tratta solo di aggiungere nuovi nomi a una lista di compatibilità, ma di trasformare il concetto di sicurezza da una serie di dispositivi isolati a un sistema organico, visivo e proattivo. Con Reolink, Aqara e la potenza di Matter 1.5, la casa intelligente del 2026 è finalmente capace di vedere, capire e reagire in modo unitario.
Aqara al CES 2026: l’era della Spatial Intelligence trasforma la casa intelligente
Il CES 2026 di Las Vegas segna un punto di svolta per Aqara, azienda leader nel settore dell’Internet of Things, che ha scelto il palcoscenico globale per presentare la sua nuova visione: la Spatial Intelligence. Non si tratta più soltanto di connettere dispositivi tra loro, ma di creare ambienti capaci di percepire e rispondere all’attività umana in modo intuitivo e predittivo. Attraverso una nuova gamma di sensori e hub intelligenti, Aqara punta a trasformare gli spazi abitativi e lavorativi in ecosistemi adattivi che anticipano le esigenze degli occupanti.
L’hub termostato W200 e la gestione energetica consapevole
Una delle novità più rilevanti presentate allo stand di Aqara è il Thermostat Hub W200. Questo dispositivo non è un semplice regolatore di temperatura, ma un vero e proprio centro di intelligenza climatica. Il W200 integra le funzioni di Apple Adaptive Temperature e Clean Energy Guidance, permettendo agli utenti di ottimizzare i consumi in base alla disponibilità di energia pulita e alle condizioni ambientali in tempo reale.
L’hub analizza costantemente i dati ambientali per gestire i dispositivi di riscaldamento e raffreddamento in modo autonomo. Grazie alla sua capacità di apprendimento, il W200 può suggerire i momenti migliori per consumare energia, riducendo l’impatto ambientale e abbassando i costi in bolletta. È la dimostrazione di come la tecnologia possa diventare uno strumento di sostenibilità attiva, rendendo la gestione climatica della casa un processo fluido e trasparente per l’utente finale.
Camera Hub G350: la prima centrale video compatibile con Matter
Aqara ha confermato il suo ruolo di pioniere degli standard aperti presentando il Camera Hub G350, il suo primo hub video nativamente compatibile con Matter. Questo dispositivo agisce come un centro nevralgico per la sicurezza e l’automazione, analizzando i flussi video per innescare scenari intelligenti. La compatibilità con Matter garantisce che la telecamera possa dialogare senza barriere con i principali ecosistemi del mercato, offrendo agli utenti una flessibilità senza precedenti.
Il G350 non si limita a registrare immagini, ma utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per interpretare ciò che accade nell’ambiente. Può distinguere tra diversi tipi di movimento e persone, garantendo un livello di sicurezza proattiva. La scelta di Aqara di puntare su Matter sottolinea la volontà dell’azienda di superare le chiusure proprietarie, ponendo l’utente e la sua libertà di scelta al centro del progetto smart home.
Sensori FP400 e P100: la percezione invisibile dello spazio
Per rendere reale il concetto di Intelligenza Spaziale, Aqara ha introdotto il Spatial Multi-Sensor FP400 e il Multi-State Sensor P100. Questi sensori rappresentano l’evoluzione del monitoraggio domestico. Mentre i sensori di movimento tradizionali rilevano semplicemente uno spostamento, l’FP400 è in grado di mappare la presenza umana con precisione millimetrica, individuando anche la posizione esatta di più persone all’interno di una stanza.
Il sensore P100, invece, monitora gli stati ambientali e il comportamento degli occupanti, fornendo dati granulari che permettono alla casa di reagire in modo istantaneo. Ad esempio, se il sistema rileva che una persona si è seduta alla scrivania, può regolare automaticamente l’illuminazione e la temperatura dell’ufficio domestico. Questa capacità di comprendere il contesto trasforma la domotica da un insieme di comandi manuali a un sistema armonico che accompagna l’utente in ogni momento della giornata.
Smart Lock U400: la comodità della tecnologia Home Key
Sul fronte della sicurezza fisica, la nuova Smart Lock U400 rappresenta la punta di diamante dell’offerta Aqara. Questa serratura intelligente è stata progettata per integrarsi perfettamente nell’ecosistema Apple, offrendo il supporto alla funzione Home Key su iPhone e Apple Watch. Grazie alla tecnologia NFC, l’utente può sbloccare la porta di casa semplicemente avvicinando il proprio dispositivo, senza dover estrarre chiavi o digitare codici.
La U400 è dotata di protocollo Thread, che assicura una connessione stabile, veloce e a basso consumo energetico. La sicurezza è garantita da sistemi di crittografia avanzati, mentre la gestione degli accessi può essere condivisa facilmente con familiari o ospiti tramite l’app Aqara Builder. Si tratta di una soluzione che coniuga la massima sicurezza informatica con una semplicità d’uso quotidiana estrema.
Aqara Builder e il futuro della gestione degli spazi
A completare le novità hardware, Aqara ha presentato Aqara Builder, una piattaforma di gestione integrata pensata sia per l’uso residenziale che per quello commerciale. Questo strumento offre risorse semplificate per progettare e gestire automazioni complesse, permettendo anche a chi non ha competenze tecniche avanzate di configurare un sistema di intelligenza spaziale su misura.
Con oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo e una presenza in più di 30 categorie di prodotti, Aqara si conferma con questa presentazione al CES 2026 come il motore dell’innovazione IoT. La transizione verso spazi intelligenti e adattivi non è più una promessa futuristica, ma una realtà tangibile che punta a rendere la tecnologia un alleato silenzioso e indispensabile nella vita di tutti i giorni.