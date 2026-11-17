Per anni Aqara è stata sinonimo di sensori, hub e serrature. Ora il marchio sposta l’attenzione su un oggetto che in una casa intelligente è presente in ogni stanza: la luce. La nuova linea comprende sei prodotti, presentati all’IFA di Berlino e ora disponibili a livello globale, Italia compresa. Quattro sono pensati per l’interno (Floor Lamp T1, LED Strip T2, LED Bulb T2 e LED Downlight T2) e due per l’esterno (Outdoor String Lights H1 e Permanent Outdoor Lights H1), con queste ultime che segnano il debutto del marchio nell’illuminazione da giardino e da tetto.

Alcune di queste novità sono già sul nostro banco di prova e nei prossimi giorni pubblicheremo le recensioni. Intanto ecco che cosa promette Aqara, come cambia il modo di integrare le luci nella casa connessa e quanto costano oggi su Amazon.it.

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Una gamma che parla tre lingue: Thread, Zigbee e Matter

Prima di entrare nei singoli prodotti conviene guardare ciò che li accomuna, perché è qui che si gioca la partita per chi ha già una casa smart. Tutti e sei i dispositivi funzionano sia con Thread sia con Zigbee. Chi ha già un hub Aqara può continuare a usare Zigbee, mentre chi vuole un’architettura più aperta può scegliere Thread e affidarsi a un border router già presente in casa.

In modalità Thread entra in gioco Matter, che rende le luci compatibili con Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, Home Assistant e Homey. In pratica, non si resta vincolati a un solo ecosistema e si può cambiare piattaforma in futuro senza buttare le lampade. Su Apple Home le luci per interni sfruttano anche l’Adaptive Lighting, che modifica la temperatura colore durante la giornata, più fredda al mattino e più calda la sera, senza creare automazioni.

Altre caratteristiche condivise: un intervallo di temperatura colore da 2000 a 9000 K e un indice di resa cromatica pari o superiore a 90 con la luce bianca. Aqara riassume tutto con il termine Spatial Intelligence, cioè l’idea che le luci reagiscano a ciò che i sensori della casa rilevano, per esempio accendendosi con la presenza o seguendo scenari legati agli orari.

Illuminazione per interni, quattro prodotti per quattro usi

Floor Lamp T1, la lampada da terra a più zone

È il prodotto più scenografico: una lampada da terra alta 1.420 millimetri con emissione laterale, pensata per far scorrere la luce lungo la parete con un effetto «wall washing». Il corpo è diviso in 18 zone controllabili singolarmente e un driver a 16 bit garantisce, secondo l’azienda, oltre 65.000 livelli per canale e transizioni di colore morbide. Può erogare fino a 1.000 lumen, quindi non è solo decorazione ma anche luce d’appoggio per un angolo del soggiorno. È adatta a film, partite ai videogiochi e relax, con animazioni di colore che scorrono lungo il fusto.

LED Strip T2, la striscia con più LED e più zone

La nuova striscia ha 108 LED per metro e 18 zone indipendenti ogni tre metri. Il chip a cinque canali e 16 bit permette gradienti fluidi, effetti dinamici e sincronizzazione con la musica. La luminosità massima è di 1.750 lumen, valore che la rende utilizzabile anche come illuminazione funzionale, ad esempio sotto i pensili o dietro il televisore. La combinazione tra colori e bianco regolabile la distingue dalle strisce più economiche con soli LED RGB.

LED Bulb T2, la lampadina per i punti luce tradizionali

Sono lampadine con attacco piccolo, adatte a lampadari, applique e lampade da tavolo. Il comunicato cita le versioni E12 ed E14, con la prima destinata soprattutto al mercato nordamericano. Si scelgono tra la variante CCT, con solo bianco regolabile, e la variante RGB CCT, che arriva a 16 milioni di colori. In entrambi i casi c’è il supporto a Matter.

LED Downlight T2, il faretto da incasso ultrasottile

Pensato per case moderne e controsoffitti con poco spazio, offre fino a 1.200 lumen con CRI superiore a 90. La versione RGB CCT gestisce 16 milioni di colori e un bianco da 2000 a 9000 K, mentre la CCT copre il bianco da 2700 a 6500 K. Per chi sta ristrutturando è il candidato più naturale per sostituire i faretti tradizionali con punti luce collegati.

Il debutto all’aperto, Outdoor String Lights H1 e Permanent Outdoor Lights H1

Le due linee per esterno condividono la certificazione IP65 contro acqua e polvere e lo stesso intervallo di temperatura colore. Cambia lo scopo.

Le Outdoor String Lights H1 sono catene luminose per patii, cortili, pergolati e aree dove si pranza o si fa festa. Le zone sono controllabili in modo indipendente e permettono gradienti, animazioni e scenografie. Si aggiunge Gen-Scene, una funzione basata sull’intelligenza artificiale che crea scenari personalizzati senza dover scegliere i colori a mano.

Le Permanent Outdoor Lights H1 sono invece luci a installazione permanente per gronde e linee del tetto. I LED si controllano uno per uno e il sistema è estendibile e tagliabile, con fissaggi flessibili per adattarsi a tetti di forme diverse. Funzionano con temperature da -20 a 40 gradi e permettono di passare da una luce discreta nei giorni normali agli effetti dinamici per feste e ricorrenze, senza il rito annuale di montare e smontare le decorazioni.

Entrambe le serie si gestiscono con le automazioni dell’app Aqara Home e possono accendersi a orari programmati o reagire a sensori di movimento e di presenza compatibili.

Perché interessa a chi ha già una casa smart

Il punto forte della proposta non è la singola lampada ma il fatto che tutte parlino lo stesso linguaggio. Una striscia dietro il televisore, un faretto in corridoio e una catena in giardino possono finire nella stessa scena, controllata da Apple Home o da Home Assistant, senza ponti dedicati per ogni famiglia di prodotti. Le funzioni di illuminazione basate sull’IA sono disponibili su Floor Lamp T1, LED Strip T2 e sulle due linee per esterno, e servono a generare scenari adatti a umori e occasioni diverse.

Nelle prove che stiamo facendo ci concentriamo su qualità dei colori e dei gradienti, fedeltà del bianco rispetto ai valori dichiarati, facilità di configurazione con Thread e Zigbee e comportamento delle automazioni. Nelle recensioni dei prossimi giorni vi racconteremo come si comportano nell’uso reale.

Per chi parte da zero, la scelta dipende da ciò che si vuole illuminare. Le lampadine e i faretti T2 sono il modo più economico per portare Matter nei punti luce che già esistono, la striscia e la lampada da terra servono a creare atmosfera, mentre le linee H1 aprono un capitolo nuovo, quello dell’illuminazione esterna decorativa. Il fatto che il comunicato non riporti i prezzi rende utile confrontare le varianti direttamente sugli store, dove le lunghezze disponibili cambiano parecchio il costo finale.

Prezzo e disponibilità

Le nuove luci Aqara sono disponibili da subito in tutto il mondo, Italia compresa, sullo store ufficiale Aqara, su Amazon e presso i rivenditori autorizzati. Il comunicato non indica i prezzi di listino, quindi riportiamo quelli rilevati oggi su Amazon.it, che possono cambiare nel tempo.

Aqara riserva inoltre un vantaggio ai nostri lettori: fino al 20% di sconto dal 17 al 18 novembre 2026, con il codice AQARALIGHT11.

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