Cucinare due pietanze diverse contemporaneamente, con cotture e tempi differenti, ma averle pronte nello stesso istante non è più un’utopia. La friggitrice ad aria Ninja MAX Doppia Zona DZ400EU risponde proprio a questa esigenza, e oggi lo fa con un prezzo che la rende un’opportunità quasi irrinunciabile. Grazie a un’offerta lampo su Amazon, questo elettrodomestico versatile scende a un prezzo davvero aggressivo, con uno sconto del 35% che permette un risparmio notevole. È il momento ideale per chi desiderava da tempo un alleato in cucina capace di semplificare la preparazione dei pasti, garantendo risultati eccellenti con il minimo sforzo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Ninja MAX Doppia Zona: due forni in uno per una cucina versatile

Il punto di forza della Ninja MAX Doppia Zona DZ400EU risiede nella sua innovativa tecnologia Dual-Zone. Il dispositivo è dotato di due cestelli di cottura completamente indipendenti da 4,75 litri ciascuno, per una capacità totale di ben 9,5 litri. Questo significa che è possibile cucinare contemporaneamente due alimenti diversi, impostando per ciascun cestello una funzione, una temperatura e un tempo di cottura specifici. Immaginate di poter arrostire delle patate in un vano e cuocere del salmone nell’altro, senza che sapori e odori si mescolino.

A rendere il tutto ancora più efficiente interviene la funzione Smart Finish, una tecnologia che sincronizza intelligentemente i tempi di cottura dei due cestelli per garantire che entrambe le pietanze siano pronte nello stesso identico momento. In alternativa, la funzione Match Cook permette di replicare le stesse impostazioni su entrambi i vani, raddoppiando di fatto la capacità per le preparazioni più abbondanti. Con una potenza di 2470 Watt, il preriscaldamento è rapidissimo e la cottura uniforme. Le 6 funzioni preimpostate la rendono estremamente versatile:

Max Crisp : per rendere croccanti gli alimenti surgelati.

: per rendere croccanti gli alimenti surgelati. Air Fry (Frittura ad aria) : per ottenere un fritto croccante e dorato con fino al 75% di grassi in meno .

: per ottenere un fritto croccante e dorato con fino al . Roast (Arrosto) : ideale per carni, pesce e verdure.

: ideale per carni, pesce e verdure. Bake (Forno) : per cuocere torte, pane e altri prodotti da forno.

: per cuocere torte, pane e altri prodotti da forno. Dehydrate (Essicazione) : per preparare frutta secca, carne essiccata o erbe aromatiche.

: per preparare frutta secca, carne essiccata o erbe aromatiche. Reheat (Riscaldamento): per ravvivare gli avanzi senza renderli secchi.

La manutenzione è altrettanto semplice: i cestelli sono realizzati con un rivestimento antiaderente e sono completamente lavabili in lavastoviglie, semplificando notevolmente le operazioni di pulizia post-utilizzo.

Un’offerta da non perdere: sconto del 35% su Amazon

Passiamo ora ai dettagli concreti di questa promozione, che rende la Ninja MAX Doppia Zona DZ400EU un vero best-buy. Il prezzo di listino di questo modello, nella colorazione Grigio Piombo, è di 229,99€. Grazie all’offerta attualmente attiva su Amazon, il prezzo crolla a soli 149,99€.

Questo si traduce in un risparmio netto di 80€, corrispondente a uno sconto del 35% sul prezzo originale. Si tratta di una delle migliori occasioni viste finora per questo specifico modello, molto apprezzato per la sua capacità e versatilità. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione rapida e al servizio clienti della piattaforma. È importante sottolineare che promozioni di questa entità tendono a esaurirsi rapidamente, sia per la durata limitata nel tempo sia per l’esaurimento delle scorte disponibili.

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