Riuscire a preparare una cena completa, magari con contorno e secondo cotti contemporaneamente, è una sfida che spesso richiede l’uso di più elettrodomestici e un tempismo perfetto. Ninja MAX Doppia Zona DZ400EU nasce proprio per risolvere questo problema, offrendo una versatilità senza precedenti. Questo modello, apprezzato per la sua capacità di gestire due cotture separate in modo intelligente, diventa oggi un’opportunità imperdibile grazie a un’offerta che ne taglia il prezzo in modo significativo su Amazon. È l’occasione ideale per chi cerca un alleato in cucina potente e capiente, capace di semplificare la preparazione dei pasti per tutta la famiglia. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che la rendono così desiderabile e i termini di questa promozione.

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Ninja MAX Doppia Zona: due zone di cottura per una versatilità totale

Il punto di forza della friggitrice ad aria Ninja MAX Doppia Zona DZ400EU è, come suggerisce il nome, la presenza di due cestelli di cottura indipendenti da 4,75 L ciascuno, per una capacità totale di ben 9,5 L. Questa caratteristica la rende ideale per famiglie numerose o per chi ama preparare più pietanze contemporaneamente. Grazie a una potenza di 2470W, l’elettrodomestico raggiunge rapidamente la temperatura desiderata, che può essere regolata con precisione da 40°C a 240°C.

La versatilità è garantita da 6 funzioni di cottura preimpostate che vanno ben oltre la semplice frittura ad aria:

Air Fry : per ottenere cibi croccanti con pochissimo o zero olio.

: per ottenere cibi croccanti con pochissimo o zero olio. Max Crisp : ideale per surgelati, garantisce una croccantezza estrema in pochi minuti.

: ideale per surgelati, garantisce una croccantezza estrema in pochi minuti. Roast : per arrostire carni e verdure in modo uniforme.

: per arrostire carni e verdure in modo uniforme. Bake : permette di cuocere torte, pane e altri prodotti da forno.

: permette di cuocere torte, pane e altri prodotti da forno. Reheat : per riscaldare gli avanzi senza renderli secchi.

: per riscaldare gli avanzi senza renderli secchi. Dehydrate: per essiccare frutta, verdura o carne e creare snack salutari.

A rendere il tutto ancora più intelligente ci pensano le funzioni SYNC e MATCH. La prima permette di sincronizzare i tempi di fine cottura di due preparazioni diverse, assicurando che tutto sia pronto da servire contemporaneamente. La funzione MATCH, invece, duplica le impostazioni di tempo e temperatura su entrambi i cestelli, perfetta per cucinare grandi quantità dello stesso alimento. La praticità è ulteriormente aumentata dai cestelli con rivestimento antiaderente, facilmente lavabili in lavastoviglie.

L’offerta su Amazon: un prezzo che convince

L’opportunità di acquistare la Ninja MAX Doppia Zona DZ400EU a un prezzo così vantaggioso arriva direttamente da Amazon. Il prezzo di listino di 229,99€ scende drasticamente, rendendo questo elettrodomestico molto più accessibile. Nello specifico, l’offerta attuale permette di portarsela a casa a soli 181,04€, con un risparmio netto di quasi 49€.

Lo sconto applicato è del 21% sul prezzo originale, una percentuale di tutto rispetto per un prodotto di marca Ninja, noto per la sua qualità e affidabilità. L’offerta riguarda il modello nel colore grigio piombo ed è venduta e spedita da un venditore terzo affidabile sulla piattaforma Amazon. Trattandosi di una promozione a tempo e con scorte potenzialmente limitate, si consiglia agli interessati di approfittarne prima che il prezzo torni a salire. Questa è una delle migliori occasioni recenti per acquistare una delle friggitrici ad aria a doppio cestello più apprezzate sul mercato.

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