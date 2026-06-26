Chi ha sempre tenuto d’occhio Ninja CRISPi FN101EUGY sa bene che il prezzo non è mai stato il suo punto forte. Eppure oggi, su Amazon, questa friggitrice ad aria portatile in vetro ha toccato una cifra che non si era mai vista prima, con uno sconto che supera abbondantemente il 45% rispetto al prezzo di listino. Un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve, soprattutto su un prodotto di questo calibro e di questo brand.

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Ninja CRISPi FN101EUGY: tecnologia in vetro, prestazioni da friggitrice professionale in formato tascabile

Parlare di Ninja CRISPi FN101EUGY significa parlare di un prodotto che rompe gli schemi rispetto alle friggitrici ad aria tradizionali. Il punto di partenza è il sistema CleanCrisp: due contenitori in vetro resistente agli shock termici, uno da 3,8 litri e uno da 1,4 litri, che sostituiscono i classici cestelli in plastica antiaderente. Niente PFAS, massima igiene, e soprattutto la possibilità di vedere cosa sta succedendo durante la cottura senza aprire nulla.

La potenza del PowerPod da 1.700 W assicura un riscaldamento rapido e uniforme, mentre una delle funzionalità più intelligenti del prodotto è il riconoscimento automatico del contenitore: il sistema rileva quale dei due bicchieri in vetro è inserito e imposta da solo la temperatura ottimale. Un dettaglio che sembra piccolo, ma che nella pratica quotidiana fa tutta la differenza.

Le 4 funzioni di cottura disponibili coprono praticamente tutto il necessario:

Air Fry per la frittura ad aria con fino al 75% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale

per la frittura ad aria con fino al rispetto alla frittura tradizionale Roast per cotture in stile arrosto

per cotture in stile arrosto Recrisp per restituire croccantezza agli avanzi

per restituire croccantezza agli avanzi Keep Warm per mantenere i cibi caldi fino al momento di servire

Con il contenitore grande si può preparare un pasto completo in meno di 15 minuti, oppure cuocere un pollo intero da 1,2 kg con verdure. Il timer integrato arriva fino a 60 minuti, e la funzione di mantenimento in caldo si attiva automaticamente al termine della cottura.

Le dimensioni compatte (circa 34,5 × 30 × 34 cm) e il peso di 5 kg la rendono ideale per cucine piccole, uffici o persino campeggio. I contenitori in vetro, i coperchi e l’adattatore sono tutti lavabili in lavastoviglie, e il coperchio ermetico del contenitore piccolo permette di portare il cibo con sé senza trasbordi.

Rispetto a un forno ventilato tradizionale, consuma fino al 50% di energia in meno: un vantaggio concreto anche in bolletta.

Prezzo più basso di sempre: ecco i numeri dell’offerta Amazon

Il listino ufficiale di Ninja CRISPi FN101EUGY è fissato a 179,99€, già considerato nella norma per un prodotto di questa categoria e di questo brand. Su Amazon, la variante Pietra (Stone) è oggi disponibile a 97,77€, con un risparmio netto di 82,22€ e uno sconto che sfiora il 46%. Non si tratta di un’offerta lampo qualsiasi: è il prezzo più basso mai registrato su questo modello, e la disponibilità è immediata con consegna express per gli abbonati Amazon Prime.

La colorazione in esame è la Pietra/Stone (FN101EUST), una delle varianti più eleganti della gamma, in linea con le cucine moderne e minimaliste. La confezione include il PowerPod, entrambi i contenitori in vetro CleanCrisp, le due piastre antiaderenti in ceramica, l’adattatore e i due coperchi.

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