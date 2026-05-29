Il momento giusto per portare a casa una gelatiera di livello superiore è finalmente arrivato. Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU, l’ultima evoluzione della celebre serie, è protagonista di un’offerta imperdibile su Amazon. Grazie a un doppio sconto, che include un coupon extra applicato direttamente al checkout, il prezzo finale raggiunge un nuovo minimo storico, trasformando un desiderio in un’opportunità concreta. Per gli amanti dei dessert fatti in casa, dai gelati cremosi ai sorbetti, passando per il vero gelato soft serve, questa è un’occasione da cogliere al volo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo prodotto un top di gamma e i termini di questa promozione eccezionale.

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Ninja CREAMi: 13 funzioni per dessert senza limiti

Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU non è una semplice gelatiera, ma un vero e proprio laboratorio di dessert compatto. Il suo punto di forza risiede nella straordinaria versatilità, garantita da ben 13 programmi preimpostati che permettono di creare una varietà incredibile di prelibatezze fredde. Si spazia dal classico gelato artigianale al sorbetto rinfrescante, dal gelato alla spina (o soft serve) ai frullati e persino al gelato. La vera innovazione è la capacità di erogare il gelato soft direttamente dalla macchina, replicando l’esperienza delle gelaterie professionali.

Il motore da 800 watt è il cuore pulsante del dispositivo, capace di trasformare basi completamente congelate in dessert dalla consistenza perfetta in pochi minuti. La tecnologia Swirl consente di aggiungere e amalgamare ingredienti extra come cioccolato, frutta secca o caramello, personalizzando ogni creazione. L’utilizzo è intuitivo e alla portata di tutti: basta preparare la base, congelarla per 24 ore nel vasetto in dotazione (ne sono inclusi 2 nella confezione) e lasciare che la macchina faccia il resto. Tutti i componenti sono realizzati con materiali di alta qualità e privi di BPA, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Le sue caratteristiche principali includono:

13 programmi automatici : Soft Serve, Gelato, Sorbetto, Milkshake, Gelato Light e molto altro.

: Soft Serve, Gelato, Sorbetto, Milkshake, Gelato Light e molto altro. Funzione Swirl : Per aggiungere e distribuire uniformemente gli ingredienti extra.

: Per aggiungere e distribuire uniformemente gli ingredienti extra. Erogatore Soft Serve : Per servire il gelato alla spina direttamente in coppe o coni.

: Per servire il gelato alla spina direttamente in coppe o coni. Potenza : Motore da 800W per lavorare anche le basi più dure.

: Motore da 800W per lavorare anche le basi più dure. Accessori inclusi: 2 vasetti da dessert con coperchi.

Sconto extra al checkout: un’offerta da non perdere

Questa promozione su Amazon rende l’acquisto del Ninja CREAMi Scoop & Swirl NC701EU estremamente conveniente. Il prezzo di listino di 349,99€ viene prima ridotto a 289€, un primo sconto già interessante. Tuttavia, il vero vantaggio si ottiene al momento del pagamento: un ulteriore sconto viene applicato automaticamente al checkout, portando il prezzo finale all’incredibile cifra di 237€.

Questo si traduce in un risparmio totale di oltre 112€, corrispondente a uno sconto effettivo di circa il 32% sul prezzo originale. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, disponibile sulla colorazione argento platino e soggetta all’esaurimento delle scorte. La spedizione, come di consueto per prodotti venduti e spediti da Amazon, è rapida e inclusa per gli abbonati al servizio Prime. Per ottenere il prezzo finale di 237€ non è necessario inserire alcun codice: basterà aggiungere il prodotto al carrello e procedere al checkout per vedere lo sconto applicato.

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