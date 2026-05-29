Con l’arrivo della bella stagione e le giornate che si allungano, cresce la voglia di sperimentare anche con il caffè: cappuccini freddi, shakerati, macchiati ghiacciati. Ma chi ha tempo di diventare un barista provetto nella propria cucina? SharkNinja ha pensato proprio a questo, lanciando sul mercato italiano la Ninja AutoBarista PRO, una macchina che promette di unire qualità da bar e semplicità d’uso domestico. Vediamo cosa offre.

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Ufficiale la Ninja AutoBarista PRO: fino a 13 bevande diverse con un solo clic

La nuova macchina di casa Ninja si propone come soluzione a un dilemma che molti di noi conosciamo bene: da un lato il desiderio di un caffè preparato a regola d’arte, dall’altro la realtà di una routine mattutina sempre più frenetica. L’AutoBarista PRO combina in un unico dispositivo le funzioni per caffè espresso, caffè filtrato e preparazioni fredde, permettendo di spaziare tra ben 13 tipologie di bevande diverse: americano, cappuccino, caffè freddo, caffè macchiato, latte macchiato, espresso e molte altre ancora.

Il sistema si basa su tre tecnologie che lavorano in tandem per automatizzare completamente il processo. La prima, chiamata Grind iQ, calibra automaticamente la grana della macinatura in base al tipo di chicchi selezionato, garantendo un’estrazione ottimale dell’aroma senza che l’utente debba intervenire manualmente. La seconda, FrothPerfect, si occupa della montatura del latte, producendo una schiuma vellutata sia con latte vaccino che con bevande vegetali, e offre cinque impostazioni predefinite: latte vaporizzato, schiuma leggera, schiuma densa, schiuma extra densa e schiuma fredda. La terza tecnologia ottimizza temperatura e pressione dell’erogazione per garantire un gusto equilibrato in ogni tazza.

Per chi ama personalizzare ogni aspetto della propria bevanda, la macchina consente di creare fino a due profili utente e salvare le impostazioni preferite per intensità, quantità, temperatura e tipo di schiuma. In pratica, una volta trovata la ricetta perfetta, basta richiamarla con un tocco.

Sul fronte della praticità, la Ninja AutoBarista PRO integra due contenitori intercambiabili per chicchi da 340 grammi ciascuno, che permettono di passare rapidamente da una miscela all’altra senza doverli svuotare e ricaricare ogni volta. Inoltre, la funzione di doppia erogazione consente di preparare due caffè espressi contemporaneamente, soluzione ideale per chi condivide la macchina con un partner o per quando si hanno ospiti a colazione.

Come ha spiegato James Kitto, Senior Vice President per l’area EMEA di SharkNinja: “Per troppo tempo gli amanti del caffè hanno dovuto scegliere tra la praticità di una preparazione veloce e la qualità di una bevanda preparata come al bar. Con Ninja AutoBarista Pro abbiamo risolto questo tipo di compromesso. Abbiamo unito una tecnologia di preparazione all’avanguardia a un design intuitivo per offrire un’esperienza di caffè davvero semplice, senza rinunciare alla qualità.”

Vale la pena ricordare che l’AutoBarista PRO rappresenta un’evoluzione rispetto al precedente modello Ninja Luxe Café, che richiedeva ancora un approccio semi-manuale. Con questa nuova generazione, l’azienda punta decisamente sull’automazione totale, cercando di rendere praticamente superfluo il taglio manuale anche per le preparazioni più elaborate.

Se stai cercando la soluzione migliore per portare in cucina un caffè di qualità professionale senza rinunciare alla comodità, puoi dare un’occhiata alla nostra guida alle migliori macchine da caffè automatiche, dove trovi un confronto dettagliato tra i modelli più validi sul mercato.

Prezzi e disponibilità della Ninja AutoBarista PRO

La Ninja AutoBarista PRO è disponibile da oggi sul sito ufficiale ninjakitchen.it e su Amazon al prezzo di 899 euro. Si tratta di un investimento importante, che la posiziona nella fascia premium delle macchine da caffè automatiche per uso domestico, ma che secondo l’azienda si giustifica con la versatilità e l’automazione offerte dal sistema.

Per chi vuole approfondire le differenze tra le varie tipologie di macchine da caffè disponibili sul mercato, consigliamo di consultare la nostra guida alle macchine da caffè manuali, dove spieghiamo come scegliere tra modelli automatici, semi-automatici e manuali in base alle proprie esigenze e priorità.

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