NETGEAR ha presentato il Nighthawk M3 Mobile Router (MH3150), un dispositivo che consolida la leadership del brand nel settore dei router mobili 5G. Ideato per rispondere alle crescenti esigenze di una connessione WiFi stabile, sicura e veloce in mobilità, il Nighthawk M3 si distingue per le sue funzionalità avanzate e la facilità di utilizzo.

Connettività senza compromessi ovunque ti trovi

Il Nighthawk M3 offre velocità sorprendenti, raggiungendo fino a 2,5 Gbps su rete 5G e 3,6 Gbps in aggregato per il WiFi. La modalità “Performance domestica”, una delle sue caratteristiche distintive, consente di ampliare la copertura WiFi fino a 90 metri quadrati quando il router è collegato alla rete elettrica, eliminando la necessità della batteria.

Equipaggiato con la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon SDX62, il dispositivo assicura prestazioni affidabili e una gestione ottimale delle connessioni. La connettività WiFi 6 dual-band (2,4 GHz e 5 GHz AX3600) supporta fino a 32 dispositivi contemporaneamente, rendendo il Nighthawk M3 perfetto per streaming ad alta qualità, trasferimenti di file e gaming online.

Sicurezza e autonomia in movimento

Con una batteria da 5185 mAh, il router garantisce fino a 13 ore di autonomia con una sola carica, rendendolo ideale per chi necessita di un WiFi portatile e sicuro in ambienti pubblici. Inoltre, la possibilità di collegare antenne 5G esterne migliora la ricezione in aree a bassa copertura.

Il Nighthawk M3 è anche un ottimo alleato per il lavoro in mobilità o come backup per la rete domestica. Il suo design compatto e lo schermo a colori intuitivo permettono una gestione rapida delle impostazioni, del consumo dati e del segnale mobile. Tra le opzioni aggiuntive, troviamo una porta USB-C e un dongle Ethernet opzionale, disponibile dal 2025, per condividere l’accesso 5G con dispositivi cablati.

Prezzo e disponibilità

Il NETGEAR Nighthawk M3 (MH3150) è già disponibile sul sito ufficiale NETGEAR.com al prezzo di 499,99€. Questo router rappresenta una soluzione completa per chi cerca una connettività veloce, sicura e facilmente accessibile in qualsiasi contesto.