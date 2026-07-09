Netatmo Pack 3 Valvole Termostatiche WiFi (NBU-NAV-EU) è uno di quei prodotti che raramente scende a prezzi così bassi. Stiamo parlando di un risparmio superiore al 50% rispetto al prezzo di listino, il che lo rende uno dei momenti migliori in assoluto per mettere le mani su questo sistema di riscaldamento intelligente firmato Netatmo. Chi stava aspettando il momento giusto per completare o avviare il proprio impianto smart home, difficilmente troverà un’occasione migliore di questa.

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Netatmo Pack 3: tre valvole intelligenti per una casa davvero connessa

Design, tecnologia e risparmio energetico si uniscono in un prodotto che porta la firma di Philippe Starck: i cilindri traslucidi in plexiglass non sono solo esteticamente curati, ma racchiudono una tecnologia sorprendentemente raffinata. Ogni valvola integra un display e-Paper leggibile e un sensore di temperatura con precisione di ±0,5°C, permettendo anche la regolazione manuale diretta sul termosifone, senza dover aprire app o usare lo smartphone.

La connettività è garantita dal Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz, con supporto ai principali protocolli di sicurezza (WPA2, WPA, WEP). La comunicazione tra valvola e relè avviene a 868 MHz con portata fino a 100 metri, rendendo il sistema affidabile anche in abitazioni di grandi dimensioni.

Tra le funzionalità che distinguono questo prodotto dalla concorrenza spicca la funzione Auto-Adapt: le valvole imparano le abitudini dell’abitazione e modulano automaticamente il riscaldamento per raggiungere la temperatura desiderata esattamente al momento giusto, senza sprechi. A completare il quadro:

Rilevamento finestra aperta con spegnimento automatico del termosifone

con spegnimento automatico del termosifone Sincronizzazione multi-radiatore per un calore uniforme nella stessa stanza

per un calore uniforme nella stessa stanza Modalità Manual Boost per alzare la temperatura in un singolo ambiente per un tempo definito

per alzare la temperatura in un singolo ambiente per un tempo definito Monitoraggio energetico con bilancio del risparmio personalizzato nell’app

con bilancio del risparmio personalizzato nell’app Compatibilità con Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Assistant

App Energy gratuita, senza abbonamento, disponibile su App Store e Google Play

Il sistema è scalabile fino a 20 valvole termostatiche e compatibile con oltre il 90% dei termosifoni ad acqua calda. In confezione sono inclusi gli adattatori per le teste valvola più diffuse sul mercato italiano (M30x1.5, Danfoss RAVL, Giacomini e altri), rendendo l’installazione autonoma in meno di 20 minuti per radiatore, anche a riscaldamento acceso, senza necessità di un tecnico.

Attenzione: questo pack aggiuntivo richiede la presenza di un Termostato Intelligente Netatmo o dello Starter Pack già installato. Non è compatibile con la gamma “Netatmo ORIGINAL”.

Sconto bomba su Amazon: il prezzo più basso del periodo

L’offerta è disponibile su Amazon.it e rappresenta il minimo storico per questo prodotto. I numeri parlano da soli:

Prezzo originale: 249,99€

249,99€ Prezzo scontato: 120,99€

120,99€ Risparmio: 129,00€ pari a oltre il 51% di sconto

La disponibilità è limitata (solo pochi pezzi in stock, venduti da terzi ma spediti da Amazon Fulfillment), quindi la finestra per approfittarne potrebbe chiudersi rapidamente. A titolo comparativo, su Unieuro lo stesso prodotto è disponibile a circa 139,99€: la differenza di prezzo rende Amazon la scelta nettamente più conveniente in questo momento.

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